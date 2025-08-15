관리자와 직원 모두 끊임없는 글로벌 속도에 적응하기 위해 고군분투하고 있습니다. 원격 근무, 비즈니스 세계에 대한 AI의 영향력, 전 세계적인 인재 부족이 결합되어 HR 부서는 중요한 분기점에 놓이게 되었다고 Morick은 말합니다.

"조직 전체에서 예산 압박을 받고 있습니다. 운영 센터인 HR도 이를 느끼고 있습니다. 따라서 문제는 AI와 자동화를 사용하여 운영을 간소화하고 비용의 일부를 반환할 수 있는 방법을 찾는 것입니다."

부분적으로는 이러한 예산 압박과 통합 문화로 인해 "많은 주요 코칭 업무가 관리자에게 전가되었다"고 Morick은 말합니다. 그녀는 오늘날 많은 관리자가 이중 역할을 맡고 있다고 말합니다.

“여러분은 일상 업무 관리자일 뿐만 아니라 코치이기도 합니다. 여러분은 개인이 조직을 통해 올라가면서 효과적인 코치가 될 것이라고 예상하고 있습니다." 그녀는 이러한 종류의 경력 발전이 반드시 관리자가 관심을 갖거나 효과적으로 수행하도록 훈련받은 것은 아니라고 말합니다. "리더십 격차라는 게 있는 거죠."