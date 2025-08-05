해커들이 기존 랜섬웨어의 기능과 클라우드 기반 서비스의 접근성을 결합한 서비스형 랜섬웨어(RaaS)가 판도를 바꾸는 비즈니스 모델로 부상하고 있습니다. 이러한 움직임은 해커들이 정교한 디지털 갈취를 악의적인 의도를 가진 거의 모든 사람이 이용할 수 있는 구독 기반 경제로 전환하는 데 일조했습니다.

과거에 랜섬웨어 공격은 주로 기술적으로 숙련된 위협 행위자가 직접 멀웨어를 작성하고 피싱 또는 익스플로잇 키트를 통해 배포한 후 피해자와 직접 협상을 하는 방식으로 이루어졌습니다. 하지만 이러한 기존 모델에는 확장성 제한, 위험 노출, 광범위한 기술 세트의 필요성 등의 한계가 있었습니다.

그러던 중 RaaS 모델이 등장했습니다. 이 모델에서는 랜섬웨어 개발자가 강력한 멀웨어 도구를 만들어 실제 공격을 수행하는 고객 또는 제휴자에게 임대합니다. 개발자는 수익의 20~40%를 받고 나머지 지분은 제휴자가 가져갑니다.

이로 인해 사이버 범죄에 대한 접근성이 높아져 제한된 기술을 가진 사람들도 고급 도구를 사용하여 강력한 공격을 수행할 수 있게 되었습니다.