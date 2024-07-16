메인프레임 및 클라우드 네이티브 애플리케이션의 성능

메인프레임 현대화란 레거시 메인프레임 시스템, 애플리케이션 및 인프라를 현대 기술 및 비즈니스 표준에 맞게 변환하는 프로세스를 말합니다. 이 프로세스는 메인프레임 시스템의 성능을 극대화하여 조직이 메인프레임 기술에 대한 기존 투자를 활용하고 현대화의 이점을 활용할 수 있도록 합니다. 조직은 메인프레임 시스템을 현대화함으로써 민첩성을 향상하고 효율성을 높이며 비용을 절감하고 고객 경험을 향상할 수 있습니다.
메인프레임 현대화를 통해 조직은 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 머신 러닝, DevOps와 같은 최신 기술과 도구를 활용하여 혁신과 비즈니스 성장을 주도할 수 있습니다. 현대화된 메인프레임 시스템은 다른 시스템, 애플리케이션 및 데이터 소스와 원활하게 통합되어 새로운 비즈니스 모델 및 수익원을 창출할 수 있습니다.
또한 현대화는 조직이 노동력 고령화의 문제를 해결하고 유지 관리 및 운영 비용을 절감하며 시스템 성능과 확장성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 조직은 메인프레임 현대화의 힘을 활용함으로써 상당한 비즈니스 이점을 달성하고 경쟁력을 개선하며 시장에서의 입지를 유지할 수 있습니다.
메인프레임 시스템을 클라우드 기반 또는 분산 시스템과 같은 다른 플랫폼으로 마이그레이션하는 것은 복잡하고 위험한 프로세스일 수 있습니다. 반면 현대화를 통해 조직은 메인프레임 기술에 대한 기존 투자의 가치를 유지하면서 현대화의 이점을 누릴 수 있습니다.
IBM과 Microsoft 간의 파트너십을 통해 조직은 이제 (새로운) API를 통해 Azure에서 실행되는 애플리케이션 및 서비스에서 메인프레임 비즈니스 기능 및 데이터를 사용할 수 있으며, Azure Logic Apps를 통해 인기 있는 엔터프라이즈 소프트웨어 등과 통합할 수 있습니다.
API를 사용하여 메인프레임 환경을 현대화하면 조직에 상당한 이점을 제공할 수 있습니다. 첫째, 최신 기술 및 도구를 기존 메인프레임 시스템과 통합할 수 있습니다. 따라서 조직은 최신 기술을 활용하고 운영의 효율성과 효과를 개선할 수 있습니다. API를 사용하여 모바일 애플리케이션, 클라우드 컴퓨팅 및 인공 지능을 메인프레임과 통합하여 보다 포괄적이고 현대화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.
또한 API는 메인프레임 데이터 및 서비스에 대한 실시간 액세스를 제공하는 사용자 친화적인 인터페이스와 대시보드를 개발하여 생산성과 의사 결정 기능을 향상시켜 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. IBM® z/OS Connect를 사용하여 만들 수 있는 이러한 API는 Azure API Management와 통합할 수 있습니다. Azure API Management는 조직이 애플리케이션의 API를 게시, 보호 및 관리할 수 있도록 지원하는 완전 관리형 서비스입니다. API의 라이프사이클을 생성, 모니터링 및 제어할 수 있는 포괄적인 도구 및 기능 세트를 제공합니다.
이러한 API는 Microsoft Power 플랫폼을 사용하여 모바일 또는 웹 애플리케이션을 구축하는 데 사용할 수 있습니다. Microsoft Power Platform Power Apps는 앞서 언급한 개발 서비스에 연결되는 웹 기반 사용자 인터페이스를 만드는 로우코드 또는 노코드 옵션입니다.
Azure Logic Apps는 개발자들이 대중적인 기업용 소프트웨어와의 통합, 실시간 처리, 머신 러닝 기능 및 비용 효율성을 포함한 메인프레임 애플리케이션을 현대화할 수 있는 또 다른 방법을 제공합니다. 이를 통해 개발자는 반복적인 작업과 워크플로를 자동화하여 메인프레임 리소스를 더 중요한 작업에 확보하고 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다.
대부분의 기업에게는 고객을 유치하고 차별화할 수 있는 맞춤형 혜택을 제공하는 것이 핵심 목표입니다. 이를 위해서는 메인프레임에서 실행되는 핵심 비즈니스 애플리케이션과 Microsoft Azure에서 실행되는 디지털 프런트엔드 애플리케이션 간의 실시간 정보 교환이 점점 더 많이 필요합니다. 이 모든 것이 핵심 비즈니스 애플리케이션 및 관련 서비스 수준 계약(SLA)을 중단하지 않고도 가능합니다.
개발자는 IBM® Z Digital Integration Hub를 통해 메인프레임에 저장된 정보를 통합하고 큐레이션할 수 있습니다. 많은 핵심 애플리케이션 및 관련 데이터 소스에서 생성된 모든 원시 데이터를 클라우드로 이동하는 대신 메인프레임 최적화 기술을 사용할 수 있습니다. 이러한 기술은 큐레이션/집계된 정보를 전달하고 메모리에 저장하며, Kafka 또는 개방형 표준 기반 API와 같은 이벤트 기반 메커니즘을 포함하여 다양한 표준 기반 인터페이스를 통해 해당 정보를 표시할 수 있습니다.
IBM Z Digital Integration Hub는 이벤트 기반 접근 방식으로 구성하여 Kafka를 통해 공유하기 선별된 정보를 Microsoft Fabric 이벤트 스트림에 공유할 수 있습니다. 관심 있는 새 거래가 기록 시스템에서 처리되면 이러한 이벤트 스트림을 통해 계정 알림을 처리할 수 있습니다. 그러면 Data Activator 플로우가 트리거되어 다운스트림 애플리케이션 및 소비자에게 알림을 보낼 수 있습니다. Microsoft Fabric과 IBM zDIH의 기능을 결합하면 고객은 IBM Z의 실시간에 가까운 정보를 사용하여 새로운 솔루션을 빠르게 개발할 수 있습니다.
IT 리더는 민첩성과 비즈니스 혁신을 위해 메인프레임의 능력을 통합하고 확장하는 임무를 맡고 있습니다. 실제로 기업 5곳 중 4곳은 경쟁에 뒤쳐지지 않으려면 메인프레임 기반 애플리케이션을 빠르게 현대화해야 한다고 생각합니다. 그러나 문제는 최고의 ROI를 제공하는 애플리케이션 현대화에 대한 최상의 접근 방식을 찾는 것입니다.
IBM® Consulting을 사용하면 IBM Z, Microsoft Azure 및 메인프레임 간의 공통 애자일 사례 및 애플리케이션 상호 운용성을 포함하는 단일 통합 운영 모델을 사용하여 하이브리드 클라우드 전략을 설계할 수 있습니다. IBM은 애플리케이션과 데이터를 올바른 플랫폼에 배치하여 보안, 암호화 및 회복력을 유지할 수 있도록 지원합니다. IBM Z를 핵심으로 하는 민첩한 하이브리드 클라우드 플랫폼입니다. IBM Consulting은 IBM Z 및 Azure를 사용하여 메인프레임 애플리케이션 현대화를 가속화하고 Azure 애플리케이션을 개발하며 IT 자동화를 주도합니다. 공동 접근 방식을 통해 기업은 더 빠르게 혁신하고 투자 가치를 극대화하며 전문 기술의 필요성을 줄일 수 있습니다.
메인프레임의 잠재력을 최대한 활용하고 비즈니스 성공을 이끄는 방법을 알아보세요. 아래 링크를 클릭하여 메인프레임 현대화의 이점을 알아보고 전문가와의 대화를 예약하여 IBM이 목표를 달성하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.