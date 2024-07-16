메인프레임 및 클라우드 네이티브 애플리케이션의 성능

메인프레임 현대화란 레거시 메인프레임 시스템, 애플리케이션 및 인프라를 현대 기술 및 비즈니스 표준에 맞게 변환하는 프로세스를 말합니다. 이 프로세스는 메인프레임 시스템의 성능을 극대화하여 조직이 메인프레임 기술에 대한 기존 투자를 활용하고 현대화의 이점을 활용할 수 있도록 합니다. 조직은 메인프레임 시스템을 현대화함으로써 민첩성을 향상하고 효율성을 높이며 비용을 절감하고 고객 경험을 향상할 수 있습니다.

메인프레임 현대화를 통해 조직은 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 머신 러닝, DevOps와 같은 최신 기술과 도구를 활용하여 혁신과 비즈니스 성장을 주도할 수 있습니다. 현대화된 메인프레임 시스템은 다른 시스템, 애플리케이션 및 데이터 소스와 원활하게 통합되어 새로운 비즈니스 모델 및 수익원을 창출할 수 있습니다.

또한 현대화는 조직이 노동력 고령화의 문제를 해결하고 유지 관리 및 운영 비용을 절감하며 시스템 성능과 확장성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 조직은 메인프레임 현대화의 힘을 활용함으로써 상당한 비즈니스 이점을 달성하고 경쟁력을 개선하며 시장에서의 입지를 유지할 수 있습니다.

메인프레임 시스템을 클라우드 기반 또는 분산 시스템과 같은 다른 플랫폼으로 마이그레이션하는 것은 복잡하고 위험한 프로세스일 수 있습니다. 반면 현대화를 통해 조직은 메인프레임 기술에 대한 기존 투자의 가치를 유지하면서 현대화의 이점을 누릴 수 있습니다.