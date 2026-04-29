지금 필요한 것은 점진적인 개선이 아니라 운영 방식의 근본적인 전환입니다. 이는 개별 취약점을 관리하는 방식에서 기업 전반의 시스템적 노출을 관리하는 방식으로의 전환을 의미합니다. 기존 접근 방식은 선형적이고 사후 대응적이며, 팀은 서로 분리된 툴과 워크플로에서 스캔, 분류, 티켓 생성 및 해결 작업을 순차적으로 수행합니다.

심각한 취약점이나 보안 침해가 발생하면 이러한 방식은 순식간에 비상 대응 체제로 전환됩니다. 보안, 개발, 운영 및 인프라 팀이 동시에 대응에 투입됩니다. 그 과정에서 여러 시스템의 데이터를 수집해야 하고, 담당 책임이 명확하지 않은 상태에서 압박 속에 의사결정을 내려야 합니다. 영향을 완전히 파악하고 대응을 조율하는 데는 며칠, 길게는 몇 주가 걸릴 수도 있습니다.

AI로 가속화된 환경에서는 이러한 문제가 더욱 심각해집니다. 조직은 단일 인시던트가 아니라 수천 건의 새로운 노출에 동시에 직면하게 됩니다. 동일한 수작업 중심의 분산된 프로세스가 훨씬 더 큰 규모에서 반복 적용됩니다.

이러한 방식은 확장될 수 없습니다. 팀은 더 이상 이를 따라갈 수 없습니다. 이제 새로운 운영 모델이 등장하고 있습니다. 지속적인 노출 관리는 가시성, 우선순위 지정 및 해결을 하나의 지속적인 기능으로 통합합니다. 업계는 기존의 취약점 관리 방식을 넘어 새로운 방향으로 나아가고 있습니다. 이제 필요한 것은 AI의 규모와 속도에 맞춰 설계된 새로운 운영 모델입니다.

이 모델은 일회성이 아니라 지속적으로 운영되어야 합니다. 또한 가시성, 우선순위 지정 및 해결을 하나의 운영 흐름으로 통합해야 합니다. 또한 기술적 심각도뿐만 아니라 비즈니스 영향도를 기준으로 조직이 실시간으로 대응할 수 있도록 해야 합니다.

이제 보안은 소프트웨어 제공 라이프사이클 전반에 내재화되어야 하며, 마지막 단계에서만 적용되어서는 안 됩니다. 우선순위는 일반적인 심각도 점수에서 비즈니스 영향도 중심으로 전환되며, 해결은 자동화되고 거버넌스가 적용된 상태로 기존 워크플로에 통합됩니다. 그 결과 제공 속도를 유지하면서 위험을 줄이는 지속적인 순환 체계가 구축됩니다.