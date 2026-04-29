2026년 4월, 사이버 보안 환경은 중대한 전환점을 맞았으며 이러한 변화는 되돌릴 수 없습니다. Anthropic의 Mythos 모델은 인공지능(AI)이 인간의 능력을 뛰어넘는 규모와 속도로 취약점을 식별하고 잠재적으로 이를 악용할 수 있음을 보여주었습니다. 초기 분석 결과에 따르면 주요 플랫폼 전반에서 이전에는 알려지지 않았던 수천 개의 취약점이 발견되었으며, 그중 실제로 해결된 것은 극히 일부에 불과합니다.
이러한 발전은 기업이 보안을 바라보는 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다. 처음으로 취약점 발견이 아니라 대응이 가장 큰 제약 요소가 되었습니다.
그동안 사이버 보안 전략은 가시성 향상에 중점을 두어 왔습니다. 조직은 위험을 찾아내기 위해 코드, 인프라 및 애플리케이션을 스캔하는 툴에 투자해 왔습니다. 이러한 모델은 취약점 발견이 병목 요소라는 전제에 기반했지만, 이제는 더 이상 그렇지 않습니다. 이제 AI 기반 시스템은 사람이 대응할 수 있는 속도를 뛰어넘는 수준으로 취약점을 지속적으로 찾아낼 수 있습니다.
그 의미는 분명합니다. 제약 요소는 취약점을 찾는 것에서 이를 해결하는 것으로 옮겨갔습니다.
AI 기반 취약점 발견으로 만들어진 환경은 기업이 지금까지 관리해 온 환경과 본질적으로 다릅니다. 머신 수준의 규모로 취약점이 발견되면서 처리해야 할 취약점의 양이 급격히 증가합니다. 노출 기간이 몇 주에서 몇 시간으로 짧아진 상황에서는 신속한 대응이 무엇보다 중요하며, 대량의 탐지 결과에 컨텍스트나 우선순위가 없어 노이즈가 증가하면서 이미 부담이 큰 팀은 더욱 큰 압박을 받게 됩니다.
취약점이 코드, 인프라, 런타임 환경 전반에 걸쳐 존재하는 상황에서 이를 통합된 시각으로 파악하지 못하면, 여러 도구로 분산된 환경은 구조적인 약점이 됩니다. 이러한 요소가 결합되면 운영 부담이 지속적으로 증가하며 기존 방식으로는 더 이상 이를 따라갈 수 없습니다.
지금 필요한 것은 점진적인 개선이 아니라 운영 방식의 근본적인 전환입니다. 이는 개별 취약점을 관리하는 방식에서 기업 전반의 시스템적 노출을 관리하는 방식으로의 전환을 의미합니다. 기존 접근 방식은 선형적이고 사후 대응적이며, 팀은 서로 분리된 툴과 워크플로에서 스캔, 분류, 티켓 생성 및 해결 작업을 순차적으로 수행합니다.
심각한 취약점이나 보안 침해가 발생하면 이러한 방식은 순식간에 비상 대응 체제로 전환됩니다. 보안, 개발, 운영 및 인프라 팀이 동시에 대응에 투입됩니다. 그 과정에서 여러 시스템의 데이터를 수집해야 하고, 담당 책임이 명확하지 않은 상태에서 압박 속에 의사결정을 내려야 합니다. 영향을 완전히 파악하고 대응을 조율하는 데는 며칠, 길게는 몇 주가 걸릴 수도 있습니다.
AI로 가속화된 환경에서는 이러한 문제가 더욱 심각해집니다. 조직은 단일 인시던트가 아니라 수천 건의 새로운 노출에 동시에 직면하게 됩니다. 동일한 수작업 중심의 분산된 프로세스가 훨씬 더 큰 규모에서 반복 적용됩니다.
이러한 방식은 확장될 수 없습니다. 팀은 더 이상 이를 따라갈 수 없습니다. 이제 새로운 운영 모델이 등장하고 있습니다. 지속적인 노출 관리는 가시성, 우선순위 지정 및 해결을 하나의 지속적인 기능으로 통합합니다. 업계는 기존의 취약점 관리 방식을 넘어 새로운 방향으로 나아가고 있습니다. 이제 필요한 것은 AI의 규모와 속도에 맞춰 설계된 새로운 운영 모델입니다.
이 모델은 일회성이 아니라 지속적으로 운영되어야 합니다. 또한 가시성, 우선순위 지정 및 해결을 하나의 운영 흐름으로 통합해야 합니다. 또한 기술적 심각도뿐만 아니라 비즈니스 영향도를 기준으로 조직이 실시간으로 대응할 수 있도록 해야 합니다.
이제 보안은 소프트웨어 제공 라이프사이클 전반에 내재화되어야 하며, 마지막 단계에서만 적용되어서는 안 됩니다. 우선순위는 일반적인 심각도 점수에서 비즈니스 영향도 중심으로 전환되며, 해결은 자동화되고 거버넌스가 적용된 상태로 기존 워크플로에 통합됩니다. 그 결과 제공 속도를 유지하면서 위험을 줄이는 지속적인 순환 체계가 구축됩니다.
사이버 보안 아키텍처의 다음 단계는 운영 통합을 중심으로 전개됩니다. 기업에 필요한 것은 더 많은 개별 툴이 아닙니다. 기존 기능을 연결하고 신호를 실행 가능한 조치로 전환하는 운영 계층이 필요합니다. 이는 새로운 병렬 워크플로를 만드는 것이 아니라 보안 탐지 결과를 이미 업무가 이루어지고 있는 시스템에 직접 연결하는 것을 의미합니다.
이 운영 계층은 AI 기반 취약점 발견을 포함한 여러 소스의 탐지 결과를 처리할 수 있어야 합니다. 또한 기술 스택 전반의 노출을 연계 분석하고, 기업별 위험과 비즈니스 컨텍스트를 기반으로 우선순위를 지정하며, 기존 프로세스와 시스템을 통해 해결을 조율할 수 있어야 합니다. 이러한 기능이 없다면 가시성이 높아질수록 복잡성만 커질 뿐입니다.
성공적으로 적응하는 조직에는 몇 가지 공통된 특징이 있습니다. 실시간으로 상황을 파악하고 대응하면서 지속적으로 운영합니다. 심각도만이 아니라 결과에 미치는 영향을 기준으로 위험의 우선순위를 지정합니다. 수작업 프로세스에 대한 의존도를 줄이기 위해 실행을 자동화합니다. 위험에 대한 공통된 이해를 바탕으로 개발, 보안 및 운영을 통합합니다. 활동량이 아니라 해결까지 걸리는 시간과 위험 감소 같은 성과를 측정합니다. 이러한 접근 방식은 사후 대응형 보안에서 엔지니어링된 복원력으로의 전환을 의미합니다.
Mythos와 같은 모델의 등장은 즉각적인 대응보다 신중한 성찰의 계기가 되어야 합니다. 기업 리더는 다음과 같은 질문을 스스로에게 던져야 합니다.
이 질문에 대한 답이 조직의 준비 수준을 결정합니다.
업계는 지난 10년 동안 취약점을 식별하는 방식을 개선하는 데 집중해 왔습니다. 앞으로의 10년은 취약점을 얼마나 효과적으로 해결하는지가 좌우할 것입니다. 인공지능은 취약점 발견을 가속화했습니다. 동시에 현재 운영 모델의 한계도 드러냈습니다.
성공하는 조직은 노출 관리 방식을 혁신하여 분산된 프로세스에서 지속적이고 통합된 실행 방식으로 전환하는 조직이 될 것입니다. 이제 중요한 것은 취약점을 얼마나 빨리 찾을 수 있는지가 아닙니다. 중요한 것은 새롭게 발견되는 취약점을 해결할 수 있는 속도에 맞춰 조직이 갖춰져 있는지 여부입니다.
이러한 변화는 이미 시작되었습니다. 이제 중요한 것은 그 변화를 주도하는 것입니다.
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