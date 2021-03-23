노후 인프라의 숨겨진 위험: 보안 리스크

클라우드 솔루션 도입에 대한 이야기가 많아지면서, 온프레미스 IT 인프라가 점점 인기가 줄어들고 있다고 생각하기가 쉽습니다. 그러나 최근 IBM과 Forrester Consulting의 연구 '엔터프라이즈 하이브리드 클라우드의 핵심'에 따르면 온프레미스 인프라는 여전히 강력한 입지를 차지하고 있습니다. 이 연구에 따르면 "기업들은 온프레미스 인프라에 대한 투자를 늘릴 계획이며, 설문조사에 참여한 IT 의사 결정권자(ITDM)의 85%가 온프레미스 인프라가 하이브리드 클라우드 전략에 매우 중요하다는 데 동의했습니다." 실제로 IT 의사 결정권자의 75%는 향후 2년 동안 인프라 투자를 늘릴 계획입니다.

안타깝게도 계획이 항상 지켜지는 것은 아닙니다. 온프레미스 인프라 업데이트는 예산 요구, 프로젝트 우선순위 또는 예기치 않은 혼란 사태(예: 코로나19)에 따라 가장 먼저 미뤄지는 경우가 많습니다. Forrester 연구에 따르면 응답한 조직의 70%가 지난 5년 이상 동안 인프라 교체를 최소 몇 차례 이상 연기한 것으로 나타났으며, 이는 2019년 61%에서 다소 오른 수치입니다.

IT 프로젝트와 우선순위를 고려할 때, 온프레미스 인프라를 교체하는 일은 지연되기 쉽습니다. 화려한 새 프로젝트가 아니기 때문에 최고 경영진에게 드는 비용을 정당화하기가 어려울 수 있습니다. 여러 프로젝트를 동시에 진행하거나 예산을 절감해야 하는 경우, IT 팀은 기존 온프레미스 인프라를 교체하지 않는 것에 대한 위험/보상 공식을 고려할 수 있습니다. 현재로서는 모든 것이 충분히 잘 작동하고 있다는 결정이 내려집니다. 종종 간과되는 점은 이러한 장비와 관련된 보안 리스크가 있다는 것입니다. 실제로 Forrester 연구에 따르면 IT 의사 결정권자의 절반이 업데이트를 연기한 후 인프라 기반 보안 문제와 취약점을 발견한 것으로 나타났습니다.