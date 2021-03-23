노후 인프라의 숨겨진 위험: 보안 리스크

클라우드 솔루션 도입에 대한 이야기가 많아지면서, 온프레미스 IT 인프라가 점점 인기가 줄어들고 있다고 생각하기가 쉽습니다. 그러나 최근 IBM과 Forrester Consulting의 연구 '엔터프라이즈 하이브리드 클라우드의 핵심'에 따르면 온프레미스 인프라는 여전히 강력한 입지를 차지하고 있습니다. 이 연구에 따르면 "기업들은 온프레미스 인프라에 대한 투자를 늘릴 계획이며, 설문조사에 참여한 IT 의사 결정권자(ITDM)의 85%가 온프레미스 인프라가 하이브리드 클라우드 전략에 매우 중요하다는 데 동의했습니다." 실제로 IT 의사 결정권자의 75%는 향후 2년 동안 인프라 투자를 늘릴 계획입니다.
안타깝게도 계획이 항상 지켜지는 것은 아닙니다. 온프레미스 인프라 업데이트는 예산 요구, 프로젝트 우선순위 또는 예기치 않은 혼란 사태(예: 코로나19)에 따라 가장 먼저 미뤄지는 경우가 많습니다. Forrester 연구에 따르면 응답한 조직의 70%가 지난 5년 이상 동안 인프라 교체를 최소 몇 차례 이상 연기한 것으로 나타났으며, 이는 2019년 61%에서 다소 오른 수치입니다.
IT 프로젝트와 우선순위를 고려할 때, 온프레미스 인프라를 교체하는 일은 지연되기 쉽습니다. 화려한 새 프로젝트가 아니기 때문에 최고 경영진에게 드는 비용을 정당화하기가 어려울 수 있습니다. 여러 프로젝트를 동시에 진행하거나 예산을 절감해야 하는 경우, IT 팀은 기존 온프레미스 인프라를 교체하지 않는 것에 대한 위험/보상 공식을 고려할 수 있습니다. 현재로서는 모든 것이 충분히 잘 작동하고 있다는 결정이 내려집니다. 종종 간과되는 점은 이러한 장비와 관련된 보안 리스크가 있다는 것입니다. 실제로 Forrester 연구에 따르면 IT 의사 결정권자의 절반이 업데이트를 연기한 후 인프라 기반 보안 문제와 취약점을 발견한 것으로 나타났습니다.
보안은 점점 더 쉬워지지 않고 있습니다. 2020년 전체 보고된 데이터 유출 건수는 감소했지만 RiskBased Security의 2020년 연말 보고서에 따르면 작년에 3,700만 건 이상의 기록이 유출되었으며, 이는 2019년 대비 141% 증가한 것으로, RiskBased Security가 연례 보고서를 시작한 이후 가장 많은 기록 유출 건수입니다.
보안 위험은 증가하는 반면, 하드웨어 업데이트에 대한 조직의 노력은 줄어들고 있습니다. Uptime Institute에 따르면 하드웨어 교체의 평균 주기는 현재 5년으로, 2015년에는 평균 3년이었습니다. 지난 5년 동안 사이버 보안 환경이 얼마나 많이 변화했는지 생각해 보세요. 5년 된 인프라는 고위험 워크로드와 현재 해결해야 하는 보안 문제를 처리할 수 있도록 설계되지 않은 경우가 많습니다.
비즈니스 및 기술 애플리케이션에서 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 도입이 증가함에 따라 민감한 데이터를 다루는 워크로드를 지원해야 하는 필요성은 5년 전보다 훨씬 더 커졌으며 앞으로도 계속 증가할 것입니다. Forrester Consulting에 따르면 ITDM의 84%는 앞으로 민감한 데이터를 다루는 워크로드가 더 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 이 모든 것을 인프라 보안과 밀접하게 연관된 엄격한 규정 준수 표준과 결합하면, 인프라를 정기적으로 교체하지 않는 것이 얼마나 심각한 보안 위험을 초래하고 조직의 전반적인 보안 태세에 영향을 미칠 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다.
IBM X-Force Threat Intelligence Index를 통해 더 빠르고 효과적으로 사이버 공격에 대비하고 대응할 수 있는 인사이트를 확보하세요.
IBM이 주요 기업으로 선정된 이유를 확인하고, 조직의 요구에 가장 적합한 사이버보안 컨설팅 서비스 업체를 선택하기 위한 인사이트를 얻으세요.
최대 규모 엔터프라이즈 보안 제공업체의 솔루션으로 보안 프로그램을 혁신하세요.
사이버 보안 컨설팅, 클라우드 및 관리형 보안 서비스를 통해 비즈니스를 혁신하고 위험을 관리하세요.
AI 기반 사이버 보안 솔루션으로 보안팀의 속도, 정확성, 생산성을 향상시키세요.
데이터 보안, 엔드포인트 관리, ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션 등 어떤 솔루션이 필요하든 IBM의 전문가들이 협력하여 엄격한 보안 태세를 갖추도록 도와드립니다.사이버 보안 컨설팅, 클라우드, 관리형 보안 서비스 분야의 글로벌 리더와 협력하여 기업을 혁신하고 리스크를 관리하세요.