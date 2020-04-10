블록체인의 먼 미래를 내다보는 것은 매우 흥미롭지만, 블록체인의 더 크고 과감한 사용을 약속하는 새로운 혁신이 끊임없이 시장에 진입하고 있습니다. 활발한 블록체인 네트워크가 여러 산업에 계속해서 실질적인 변화를 가져오고 있는 가운데, IBM Blockchain 팀은 가까운 장래에 다음과 같은 다섯 가지 트렌드를 예측했습니다.

1. 실용적인 거버넌스 모델의 등장

2020년에는 대규모의 다양한 컨소시엄이 의사 결정과 허가 체계뿐 아니라 결제에도 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 지원하는 새로운 거버넌스 모델이 등장할 것입니다. 이러한 모델은 다양한 소스의 정보를 표준화하고, 새롭고 더욱 강력한 데이터 세트를 캡처하는 데 도움이 됩니다. 심지어 CTO와 CIO의 68%는 향후 1~3년 내에 여러 블록체인 네트워크에서의 상호 작용을 위한 확장 가능한 거버넌스 모델이 조직 블록체인 환경의 중요한 기능이 될 것으로 예상합니다.

2. 현실에 한 발짝 더 다가가는 상호 연결성

최대 수준의 상호 연결성에 도달하는 것은 수년이 걸릴 수 있고 상호 운용성의 정의는 다양한 형태를 취할 수 있지만, 오늘날 83%의 조직은 허가된 블록체인 네트워크와 허가되지 않은 블록체인 네트워크 간의 상호 연결과 상호 운용성을 허용하는 거버넌스와 표준을 보장하는 것이 업계 전반의 블록체인 네트워크에 참여하는 데 중요한 요소라고 생각하며, 1/5 이상이 이를 필수라고 생각하는 것으로 조사되었습니다. 아직 이 분야에서 해야 할 일이 남아 있지만, 올해에는 더 많은 신흥 네트워크가 임계치에 도달함에 따라 단일 네트워크의 더 많은 구성원이 서로 다른 프로토콜 간의 통합에 대한 지침을 기대(요구하지는 않더라도)하게 될 것입니다.

3. 인접 기술이 블록체인과 결합하여 차세대 이점 창출

인접 기술을 블록체인과 결합하면 이전에는 할 수 없었던 일을 할 수 있습니다. 블록체인의 더 신뢰할 수 있는 데이터는 기본 알고리즘에 더 나은 정보를 제공하고 강화합니다. 블록체인은 데이터를 안전하게 보호하고 의사 결정 과정의 모든 단계를 감사하여 네트워크 참여자가 신뢰하는 데이터를 기반으로 더 선명한 인사이트를 얻을 수 있도록 도와줍니다.

4. 검증 도구가 사기성 데이터 소스를 퇴치하기 시작

데이터 보호 메커니즘이 강화됨에 따라 올해 블록체인 솔루션은 외부 데이터를 네트워크에 주입하여 디지털 자산을 물리적 세계에 연결하는 메커니즘인 암호화 앵커, IoT 비콘 및 Oracle과 함께 검증 도구를 사용할 것입니다. 이렇게 하면 신뢰가 향상되고 오류와 사기가 발생하기 쉬운 사람의 데이터 입력에 대한 의존성이 제거됩니다.

5. 중앙은행은 도매 및 소매 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)로 확장

아시아, 중동, 카리브해의 국가들이 실시간으로 CBDC를 실험하기 시작하면서 새해에도 계속해서 추진력을 얻고 여러 가지 방식으로 결제를 재정의할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 우선, CBDC는 도매 CDBC에서 지속적으로 확장될 것이며, 소매 CBDC에서도 일부 초기 진출이 이루어질 것입니다. 또한, 국채의 중앙은행 채권과 같은 다른 유형의 자산과 증권의 토큰화 및 디지털화에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됩니다.