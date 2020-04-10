2010년 3월, 비트코인의 가치는 1페니도 채 되지 않았습니다. 10년이 채 지나지 않아 비트코인 한 개당 가치는 2만 달러에 육박했고, 초기 투자자들은 람보르기니를 몰고 다녔습니다. 비트코인을 둘러싼 흥분은 본질적으로 가격과 연관되어 있지만, 비트코인의 편재성으로 인해 암호화폐를 보호하는 기술인 블록체인이 기술의 주목을 받게 되었습니다.
블록체인 숙련도는 2017년부터 2020년까지 수요가 거의 2,000% 증가하면서 세계에서 가장 인기 있는 전문 분야 중 하나가 되었습니다.
Gartner의 수석 연구 부사장인 David Furlonger는 "Gartner 2019 설문조사에서 CIO의 60%가 향후 3년 이내에 블록체인 기술이 어느 정도 채택될 것으로 예상한다고 답했습니다."라고 말했습니다. 비트코인 강세자이든 약세자이든, 새로운 블록체인 사용 사례가 나올 때마다 블록체인의 다음 단계에 대한 기대감이 커진다는 사실은 부인할 수 없습니다.
Blockchain for Dummies에 따르면, "블록체인은 비즈니스 네트워크에서 거래를 기록하고 자산을 추적하는 과정을 용이하게 하는 공유되고 변경 불가능한 원장입니다. 자산은 유형(집, 자동차, 현금, 토지) 또는 무형(지적 재산권, 특허, 저작권, 브랜딩)일 수 있습니다. 가치 있는 거의 모든 것을 블록체인 네트워크에서 추적하고 거래할 수 있기 때문에 관련된 모든 사람의 위험을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다."
블록체인 네트워크를 구축하는 방법은 여러 가지가 있습니다: 누구나 참여할 수 있는 공개 방식, 한 조직이 네트워크를 관리하는 비공개, 참여자가 초대나 허가를 받아야 하는 허용, 또는 여러 조직의 컨소시엄이 구축하고 유지하는 방식입니다.
시장 조사 회사인 Forrester Research는 블록체인 솔루션을 고려하기 전에 조직과 산업이 고려해야 할 네 가지 질문을 식별했습니다.
이 모든 질문에 대한 답이 '예'라면 블록체인 솔루션이 적합할 수 있습니다. Forrester는 또한 업계가 크게 생각하되 작게 시작할 것을 권장합니다. IBM 고객들은 이미 IBM® Blockchain 기술을 사용하고 실제 비즈니스 성과를 확인함으로써 업계를 혁신하고 있습니다.
American Banker는 블록체인 산업이 어디로 향하고 있는지 살펴보는 5가지 질문을 발표했습니다. 이 질문에 대한 답은 생각보다 훨씬 간단합니다. 블록체인은 오늘날 기업과 정부에서 사용할 준비가 되어 있습니다!
A: 금융 기관은 블록체인 기술의 최전선에 서 있습니다. 일부 프로젝트의 경우 비용 절감만으로도 연간 수백억 달러에 달할 수 있습니다. 정산 시간은 며칠에서 몇 분으로 급격히 줄어들어 거의 T+0에 가까워질 수 있습니다.
A: IBM Blockchain 담당 부사장인 Jerry Cuomo는 비트코인을 넘어서: 블록체인을 위한 신흥 애플리케이션 청문회에서 의회에 "블록체인의 잠재적 용도는 암호화폐보다 훨씬 광범위합니다. IBM은 공급망, 정부, 의료, 운송, 보험, 화학, 석유 등 400개 이상의 블록체인 프로젝트에 참여했습니다. 이러한 경험을 바탕으로 IBM은 블록체인이 기업과 정부의 상호작용 방식을 근본적으로 바꿀 수 있는 혁신적인 기술이라는 점, 블록체인의 광범위한 채택과 혁신, 상호운용성을 촉진하기 위해 블록체인은 개방되어야 한다는 점, 블록체인은 현재 기업과 정부가 사용할 준비가 되어 있다는 점 등 세 가지 핵심 이점을 개발했습니다."라고 말했습니다. 이러한 발언과 권장 사항은 Jerry의 공동 발표자 중 한 명인 Frank Yiannas가 미국 식품의약국(FDA)의 식품 정책 및 대응 부국장으로 선정되는 등 큰 호응을 얻었습니다.
A: "샌드박스는 유용할 수 있습니다."라고 증권거래위원회 위원인 Hester Peirce는 말합니다. "하지만 샌드박스에서 부모가 모래성을 쌓는 것은 원치 않으실 겁니다. 보통 아이들이 스스로 알아내기를 바랍니다. 규제 당국의 감시를 받게 되면 크리에이티브 프로세스가 달라집니다."
A: 비트코인 열풍으로 인해 일부 사람들은 안전한 글로벌 송금을 위해 더 이상 은행이 필요하지 않다고 믿게 되었습니다. 하지만 은행들은 이에 동의하지 않습니다. IBM Blockchain과 OMFIF의 공동 보고서에서 연구에 따르면 "많은 업계 참여자들은 당장의 지평을 넘어 DLT가 증권 청산 및 결제의 효율성을 높이고 조정 비용을 절감할 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있다고 보고 있습니다. 최근 Deutsche Bundesbank와 Deutsche Borse의 합작 투자로 디지털 코인 및 증권의 배송 및 결제 결제를 수행하는 DLT 기반 증권 결제 플랫폼의 기능적 프로토타입을 개발한 것은 이 분야의 진전을 나타냅니다."
A: American Banker는 "블록체인이 현재 금융 시스템을 대체한다면 개발자는 은행과 동일한 수탁자 책임에 직면할 수 있습니다. 이러한 의무가 어떤 모습일지는 업계 내에서 논쟁의 여지가 있습니다. 일부 사람들은 '주의 의무'와 '충성 의무' 중 무엇을 우선시해야 하는지에 대한 의견도 있습니다. 첫 번째는 해를 끼치지 않는 것이지만, 두 번째는 고객에게 최선의 이익을 제공하는 것입니다."라고 밝혔습니다.
블록체인의 먼 미래를 내다보는 것은 매우 흥미롭지만, 블록체인의 더 크고 과감한 사용을 약속하는 새로운 혁신이 끊임없이 시장에 진입하고 있습니다. 활발한 블록체인 네트워크가 여러 산업에 계속해서 실질적인 변화를 가져오고 있는 가운데, IBM Blockchain 팀은 가까운 장래에 다음과 같은 다섯 가지 트렌드를 예측했습니다.
2020년에는 대규모의 다양한 컨소시엄이 의사 결정과 허가 체계뿐 아니라 결제에도 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 지원하는 새로운 거버넌스 모델이 등장할 것입니다. 이러한 모델은 다양한 소스의 정보를 표준화하고, 새롭고 더욱 강력한 데이터 세트를 캡처하는 데 도움이 됩니다. 심지어 CTO와 CIO의 68%는 향후 1~3년 내에 여러 블록체인 네트워크에서의 상호 작용을 위한 확장 가능한 거버넌스 모델이 조직 블록체인 환경의 중요한 기능이 될 것으로 예상합니다.
최대 수준의 상호 연결성에 도달하는 것은 수년이 걸릴 수 있고 상호 운용성의 정의는 다양한 형태를 취할 수 있지만, 오늘날 83%의 조직은 허가된 블록체인 네트워크와 허가되지 않은 블록체인 네트워크 간의 상호 연결과 상호 운용성을 허용하는 거버넌스와 표준을 보장하는 것이 업계 전반의 블록체인 네트워크에 참여하는 데 중요한 요소라고 생각하며, 1/5 이상이 이를 필수라고 생각하는 것으로 조사되었습니다. 아직 이 분야에서 해야 할 일이 남아 있지만, 올해에는 더 많은 신흥 네트워크가 임계치에 도달함에 따라 단일 네트워크의 더 많은 구성원이 서로 다른 프로토콜 간의 통합에 대한 지침을 기대(요구하지는 않더라도)하게 될 것입니다.
인접 기술을 블록체인과 결합하면 이전에는 할 수 없었던 일을 할 수 있습니다. 블록체인의 더 신뢰할 수 있는 데이터는 기본 알고리즘에 더 나은 정보를 제공하고 강화합니다. 블록체인은 데이터를 안전하게 보호하고 의사 결정 과정의 모든 단계를 감사하여 네트워크 참여자가 신뢰하는 데이터를 기반으로 더 선명한 인사이트를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
데이터 보호 메커니즘이 강화됨에 따라 올해 블록체인 솔루션은 외부 데이터를 네트워크에 주입하여 디지털 자산을 물리적 세계에 연결하는 메커니즘인 암호화 앵커, IoT 비콘 및 Oracle과 함께 검증 도구를 사용할 것입니다. 이렇게 하면 신뢰가 향상되고 오류와 사기가 발생하기 쉬운 사람의 데이터 입력에 대한 의존성이 제거됩니다.
아시아, 중동, 카리브해의 국가들이 실시간으로 CBDC를 실험하기 시작하면서 새해에도 계속해서 추진력을 얻고 여러 가지 방식으로 결제를 재정의할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 우선, CBDC는 도매 CDBC에서 지속적으로 확장될 것이며, 소매 CBDC에서도 일부 초기 진출이 이루어질 것입니다. 또한, 국채의 중앙은행 채권과 같은 다른 유형의 자산과 증권의 토큰화 및 디지털화에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됩니다.
