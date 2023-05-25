최고 경영진부터 실무 실무자까지 IT 전문가라면 IT 운영(ITOps)에 대한 압박을 잘 알고 있을 것입니다. 지출과 운영 효율성을 최적화하고 새롭고 혁신적인 기술을 통합할 책임이 있습니다. 하지만 도구로 인해 속도가 느려지고 있나요?
연구 회사 Gartner에서 만든 AIOps는 IT 운영을 위한 인공 지능입니다. 인공 지능(AI) 기능(예: 자연어 처리 및 머신 러닝 모델)을 적용하여 운영 워크플로를 자동화하고 간소화하는 것입니다.
이 블로그 게시물에서는 데이터 기반 자동화의 관점에서 기존 IT 운영의 문제와 AIOps의 이점을 살펴봅니다. 이는 애플리케이션 성능 저하 및 열악한 고객 경험과 같은 중요한 문제를 해결하고, MTTR과 같은 지표를 향상시키며, IT 팀의 기술 문제를 해결하여 복원력을 높일 수 있는 강력한 방법입니다.
AI 기반 솔루션이 어떻게 IT 직원이 '문제 해결' 방식에서 보다 예측적이고 사전 예방적인 방식으로 전환하여 동적 문제를 해결하고, 문제를 더 빠르게 해결하고, 조직에 실질적인 혜택을 제공하고, 디지털 혁신을 달성하는 데 도움이 되는지 보여드리겠습니다.
클라우드 서비스, 마이크로서비스, 컨테이너 및 하이브리드 클라우드 환경이 확산되면서 기존 IT 운영팀은 이러한 복잡한 환경 내에서 잠재적인 문제를 모니터링하고 관리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 그 결과 사각지대, 오경보, 문제 식별 및 해결 지연이 발생하게 됩니다. 그리고 매 순간이 중요합니다. 최근 설문조사에 따르면 수익을 창출하는 프로덕션 서비스에 영향을 미치는 경우 1시간의 다운타임으로 인해 평균 미화 25만 달러 이상의 비용이 발생하는 것으로 나타났습니다.
AIOps 을 사용하면 모든 애플리케이션 이해관계자에게 실시간에 가까운 데이터 세분성과 카디널리티를 제공하는 관측 가능성 도구의 이점을 누릴 수 있습니다. 가시성, 커뮤니케이션 및 투명성이 향상되면 팀은 보다 민첩하고 대응력이 뛰어난 방식으로 문제를 정확히 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어, Enento Group은 기존 온프레미스 시스템을 현대화하면서 관측 가능성을 사용하여 모든 애플리케이션을 한 곳에서 모니터링했습니다. 이 접근 방식을 통해 SLA를 충족하고 99.99%의 가용성을 달성할 수 있었습니다.
오늘날의 복잡하고 다양한 네트워크에서도 AIOps와 실시간 성능 모니터링의 이점을 누릴 수 있습니다. BT 비즈니스는 새로운 수준의 가시성을 확보하고 모니터링 시스템 수를 80%까지 통합했습니다. 이를 통해 통합이 더 간단해지고 소프트웨어 라이선스 비용이 크게 절감되었습니다.
평균적으로 조직들은 하이브리드 클라우드 환경에서 1,000개 이상의 애플리케이션을 사용하고 있습니다. 또한 데이터의 홍수 속에 살고 있지만 기업 데이터의 3분의 1도 제대로 활용되지 않고 있습니다. 기존의 IT 인프라로는 모든 정보를 분석하는 속도를 따라잡을 수 없으므로 개선과 혁신의 기회를 파악하는 것이 불가능하지는 않더라도 어렵습니다.
AIOps의 이점은 여러 IT 환경의 운영 데이터를 상호 연관시키면서 IT 노이즈를 제거할 수 있는 도구를 사용할 수 있다는 것입니다. 즉, 이상 징후 감지를 사용하고 근본 원인 분석을 수행하며 사람이 할 수 있는 것보다 더 빠르고 정확하게 솔루션을 제안할 수 있습니다. IT 팀은 수정에서 배포로 전환하여 비즈니스에 더 큰 가치를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, ExaVault는 애플리케이션 성능 문제에 대한 즉각적인 가시성을 확보하기 위해 관측 가능성 솔루션을 선택했고, 그 결과 MTTR(평균 해결 시간)을 56.6% 단축했습니다.
애플리케이션 관리에 대한 기존의 ITOps 접근 방식은 성능 위험을 피하기 위해 클라우드에서 과도하게 지출하는 경우가 너무 많습니다. 조직들이 2022년에 클라우드 지출의 32%가 낭비되었다고 말하는 것은 당연한 일입니다. 하지만 요즘은 사소한 비용도 중요하며, 이렇게 낭비되는 지출은 환경에도 영향을 미칩니다.
AIOps의 이점은 인간의 개입이 아닌 소프트웨어를 사용하여 중요한 결정을 내려 클라우드 비용을 최적화할 수 있다는 것입니다. 애플리케이션은 필요할 때 지속적으로 자동으로 필요한 리소스를 정확히 얻을 수 있습니다. 예를 들어, Providence는 단 10개월 만에 워크로드의 상당 부분을 Azure로 안전하게 마이그레이션하고 최적화 조치를 통해 200만 달러 이상의 비용을 절감하는 동시에 최대 수요 시에도 애플리케이션 성능을 보장했습니다.
데이터 센터는 전 세계 전력 사용량의 1~1.5%를 차지합니다. 위에서 언급했듯이 IT 팀이 애플리케이션 성능 위험을 완화하기 위해 리소스를 과도하게 할당하는 것은 드문 일이 아닙니다. 그러나 이러한 전통적인 접근 방식은 비즈니스와 환경 모두에 손해를 입히고 있으며, ESG에 대한 약속을 얼마나 진지하게 받아들이는지 고객들이 주시하고 있습니다. Nielsen에 따르면 밀레니얼 세대의 75%가 친환경 제품을 선호하도록 구매 습관을 바꿀 것이라고 합니다.
지속가능성과 관련하여 AIOps 도구를 사용하면 FinOps 클라우드 재무 관리 규율을 구현하고 클라우드 및 데이터 센터 환경을 자동으로 최적화할 수 있습니다. 결과적으로 사용되는 에너지의 양이 줄어들어 유휴 기계에서 발생하는 폐기물이 줄어듭니다. 예를 들어, BlueIT는 AIOps로 전환한 후 고객 환경 전반에서 낭비를 줄였습니다. 한 고객은 인공 지능 기반의 리소스 추천을 실행한 후 메모리 및 CPU 과할당을 10% 줄였습니다.
적합한 IT 직원을 찾고, 유지하고, 교육하는 것이 최우선 과제입니다. 자동화와 새로운 기술로 인해 2025년까지 모든 직원의 50%가 기술을 향상하거나 재교육해야 할 것으로 예상됩니다. 기존의 ITOps는 개별적인 사람의 개입, 수작업(버그 추적 등) 또는 과거에 효과가 있었던 기관의 지식에 지나치게 의존합니다.
AIOps의 이점은 직원이 지속적으로 학습하는 도구를 사용할 수 있으므로 누군가가 퇴직하더라도 지식이 떠나지 않는다는 것입니다. AI 기반의 사전 예방적 사고 관리 기능은 거짓 양성을 식별하고 가장 긴급한 경고의 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 IT 팀은 속도 저하, 가동 중단 또는 고객 경험 저하로 이어지기 전에 잠재적인 문제를 해결할 수 있습니다.
예를 들어, Electrolux는 평균 탐지 시간(MTTD)을 가속화하여 IT 문제 해결 시간을 3주에서 1시간으로 단축하고, 수리 작업을 자동화하여 연간 1,000시간 이상을 절약했습니다.
시스템이 계속 복잡해짐에 따라 IT 과제(및 직면하게 될 압박)는 확실히 줄어들지 않을 것입니다. 그러나 AIOps 솔루션(및 그와 함께 제공되는 AIOps 이점)으로 IT 운영을 한 단계 업그레이드하면 인공 지능을 기반으로 하는 자동화를 통해 몇 초 만에 대응하여 다운타임을 줄이고 애플리케이션 성능을 개선하며, 디지털 혁신을 통해 운영 비용을 절감하고 성공률을 높일 수 있습니다.
