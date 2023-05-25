최고 경영진부터 실무 실무자까지 IT 전문가라면 IT 운영(ITOps)에 대한 압박을 잘 알고 있을 것입니다. 지출과 운영 효율성을 최적화하고 새롭고 혁신적인 기술을 통합할 책임이 있습니다. 하지만 도구로 인해 속도가 느려지고 있나요?

연구 회사 Gartner에서 만든 AIOps는 IT 운영을 위한 인공 지능입니다. 인공 지능(AI) 기능(예: 자연어 처리 및 머신 러닝 모델)을 적용하여 운영 워크플로를 자동화하고 간소화하는 것입니다.

이 블로그 게시물에서는 데이터 기반 자동화의 관점에서 기존 IT 운영의 문제와 AIOps의 이점을 살펴봅니다. 이는 애플리케이션 성능 저하 및 열악한 고객 경험과 같은 중요한 문제를 해결하고, MTTR과 같은 지표를 향상시키며, IT 팀의 기술 문제를 해결하여 복원력을 높일 수 있는 강력한 방법입니다.

AI 기반 솔루션이 어떻게 IT 직원이 '문제 해결' 방식에서 보다 예측적이고 사전 예방적인 방식으로 전환하여 동적 문제를 해결하고, 문제를 더 빠르게 해결하고, 조직에 실질적인 혜택을 제공하고, 디지털 혁신을 달성하는 데 도움이 되는지 보여드리겠습니다.