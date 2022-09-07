모델 위험 관리에 대한 OCC 기대치의 진화

편향된 입력 데이터, 데이터 편향을 증폭시키는 알고리즘, 모델 결과의 편향된 사용으로 인해 공정 대출 위험이 발생할 수 있습니다. 모델에 점점 더 의존하는 금융회사의 공정 대출 프로그램에서 MRM 기능은 필수적인 역할을 해야 합니다. 이 핸드북은 이러한 역할을 강화하고 은행의 MRM 프레임워크에서 공정 대출 고려 사항에 대한 자세한 기대치를 제시합니다. 여기에는 모델이 이질적인 대우나 상이한 영향을 통해 차별을 유발하거나 조장하지 않도록 보장하는 기준을 포함하여 공정한 대출 고려 사항을 포함해야 하는 MRM 정책을 명시적으로 언급하고 있습니다.

보다 구체적으로 은행의 MRM 프레임워크에는 잠재적인 차별적 결과 또는 결과를 모니터링하기 위한 통제를 포함하여 모델 개발, 구현 및 사용에 대한 통제가 포함되어야 합니다. 공정 대출 문제의 영향을 받는 모델은 종종 거래 모니터링 모델과 같이 자주 업데이트되는 동적 데이터에 의존하는 것으로 나타났습니다.

공정하고 편향되지 않은 결과를 산출하는 모델도 입력 데이터가 편향되면 이러한 측면에서 실패할 수 있습니다. 따라서 이러한 모델에 대한 지속적인 모니터링 프레임워크에는 데이터의 편향성에 대한 모니터링이 포함되어야 합니다. 마찬가지로, 핸드북은 MRM 프레임워크가 데이터 또는 모델 결과의 편향을 식별하기 위해 모델 검증을 위한 적절한 표준을 수립해야 한다고 명시하고 있습니다. 마지막으로, MRM 프레임워크는 관리 오버레이 및 조정을 통해 공정한 대출 위험이 발생할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

또한 이 핸드북에서는 공정 대출 법률 준수 여부를 평가하기 위해 구축된 모델에 대해서도 언급하고 대체 테스트 접근 방식에 대해 논의합니다. 신용 심사와 같은 관련 정책이 이러한 모델 개발을 이끄는 경우가 많기 때문에, 적합한 모델을 찾지 못하면 기업이 공정 대출 위험을 효과적으로 평가하는 능력이 저해될 수 있습니다. 같은 이유로, 모델은 특정 기간의 정책을 반영하도록 구축되므로 표준 백테스팅은 불가능합니다. 또는 수동 파일 검토를 수행하여 데이터 오류를 강조하고 통계 모델에 포함되지 않은 요인을 식별해야 합니다. 또한 수동 파일 검토에서는 이러한 추가 요인이 금지된 기준 그룹 구성원과 대조 그룹 구성원 간의 나머지 차이를 설명할 수 있는지 평가합니다.

중요한 점은, 이러한 노력이 효과를 발휘하려면 적절한 규모로 수행되어야 하며, 최근 개정된 OCC의 ‘샘플링 방법론’ 책자가 이에 필요한 지침을 제공합니다.

이 핸드북은 AI 모델이 널리 사용되고 있음을 인식하고 AI 사용이 건전하고 공정하며 편향되지 않은 결과를 제공하는지 검증하기 위한 효과적인 프로세스를 요구합니다. AI 모델은 일반적으로 더 복잡하기 때문에 데이터, 모델링 및 결과의 편향성을 쉽게 숨길 수 있습니다.

OCC는 AI 접근 방식의 일반적인 복잡한 상호 작용이 의도하지 않은 영향이나 결과를 초래할 수 있기 때문에 개별 변수의 비편향성을 입증하는 것만으로는 충분하지 않다고 말합니다. AI 모델이 암묵적으로 고려하는 복잡한 입력 조합은 금지된 클래스의 프록시 역할을 할 수 있습니다. 이러한 암묵적 프록시에 의존하는 모델은 관찰되지 않은 금지 특성에 의해 입력과 결과가 영향을 받으면서 발생한 허위 관계를 반영한다고 할 수 있습니다.

또한 편향성 평가를 위해 모델의 출력을 적절하게 정의하는 것도 필수적입니다. 분류 모델의 명목상 출력은 이진 레이블일 수 있지만, 실제 출력은 일반적으로 각 결과에 대한 추정 확률입니다. 모델이 편향되지 않은 결과를 제공하는지 여부는 사용 및 분석되는 출력 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 신용 인수 모델은 편향되지 않은 연체 및 비연체 예상 상태를 제공할 수 있지만 이러한 상태에 대한 편향된 확률을 제공할 수도 있습니다. 예상 상태에 대한 분석은 잠재적인 문제를 드러내지 않으며, 후자가 인수 결정을 알리는 데 사용되는 경우 문제가 될 수 있습니다.