랜섬웨어의 현황: 공개 규칙 무기화 등

2024년 말에 가까워진 지금, 랜섬웨어는 모든 조직에 대한 지배적이고 진화하는 위협으로 남아 있습니다. 사이버 범죄자들은 그 어느 때보다 정교하고 창의적입니다. 그들은 새로운 기술을 통합하고 지정학적 긴장을 활용하며 심지어 법적 규제를 활용합니다.

한때 파괴적이지만 비교적 간단한 범죄처럼 보였던 이 범죄는 기업과 정부 모두를 계속 위협하는 다층적이고 전 세계적인 문제로 발전했습니다.

오늘날 랜섬웨어의 현황을 살펴보겠습니다. 사이버 범죄자들이 어떻게 전술을 변화시키고, AI 기술에 의존하고, 법적 프레임워크를 악용하는지에 초점을 맞출 것입니다.