최신 데이터 센터를 위한 청사진

이 시리즈의 1부에서는 데이터 센터 재혁신의 원동력을 살펴보았습니다. 이제는 현대식 데이터 센터를 설계하고, 복원력과 지속가능성을 추구하는 과정에서 AI 및 컨테이너화와 같은 고급 기술의 역할을 살펴보겠습니다.
리더는 비즈니스를 어디로 이끌고 싶은지 알아야 합니다. 따라서 조직의 방향을 이해하는 것은 절대 타협할 수 없는 일입니다. 하지만 관점은 현실에 근거해야 합니다. 즉, 현재 환경의 한계를 이해해야 합니다.
이러한 질문에 대한 답변은 달성 가능한 목표가 있는 혁신 계획을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다. 변화는 오래되고 단절된 기술 시스템과 비효율적이고 비용이 많이 드는 프로세스를 통해 이루어질 가능성이 높습니다.
또한 새로운 환경에서 새로운 첨단 기술의 역할을 명확하게 정의하는 것이 중요합니다. AI와 컨테이너화는 단순한 유행어가 아닙니다. 이는 데이터 센터 전반에 그리고 기업이 디지털 수단을 통해 수행하는 모든 일에 더 큰 효율성, 민첩성, 복원력을 제공하는 데 도움이 되는 강력한 도구 및 수단입니다.
이러한 기술 발전에 발맞추기만 해서는 안 됩니다. 이러한 기술을 사용하고 이를 중심으로 고급 데이터 기반 프로세스를 구축하여 조직 전체가 차별화된 경쟁 우위를 확보할 수 있어야 합니다.
목표와 사명을 명확하게 정의하면 고급 기술, 프로세스, 심지어 파트너 서비스까지 통합하는 전략적 계획을 개발하여 앞서 설명한 결과를 달성할 수 있습니다. 이러한 계획은 당면한 요구 사항만 해결하는 것이 아니라, 미래의 과제를 극복하고 기회를 활용할 수 있도록 유연성 및 적응력을 갖추어야 합니다. 또한 향후 몇 년 동안 지속적으로 성장하고 혁신할 수 있도록 탄력성과 지속가능성을 핵심 원칙으로 포함해야 합니다.
자동화된 정밀도란 무엇인가요? 데이터, 도구 및 프로세스를 통합하여 데이터 센터의 다양한 측면을 관리하고 최적화할 수 있게 되면 자동화된 정밀도는 기술을 활용하여 다음을 지원하는 운영을 실행합니다.
자동화는 데이터 센터를 혁신하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다. 그 규모와 복잡성이 인간이 모든 것을 원활하게 운영할 수 있는 능력을 넘어설 것이기 때문입니다. 비즈니스 리더에게 이는 수동 방식에서 보다 간소화된 기술 중심 및 데이터 기반 접근 방식으로 전환하는 것을 의미합니다.
AI는 자동화된 정밀도를 향한 이러한 발전의 중요한 구성 요소입니다. 대규모 데이터 세트를 분석하고, 추세를 예측하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있는 AI의 역할은 단순한 자동화를 지능형 운영으로 전환하는 것입니다. 설문조사에 참여한 조직의 34%는 한 해 동안 AI 및 머신 러닝(ML)에 가장 많은 투자를 할 계획입니다.
데이터 센터에 AI 기반의 자동화된 정밀도를 적용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
데이터 센터의 진화는 기업이 기술 발전의 최전선과 지속 가능한 비즈니스 관행의 중심에 서도록 도와줍니다. AI, 엣지 컴퓨팅, 컨테이너화가 포함된 최신 데이터 센터를 도입하면 조직이 역동적이고 효율적이고 환경을 고려하는 비즈니스로 거듭날 수 있습니다.
IBM과 VMware는 자동화, 하이퍼컨버전스 및 클라우드 기술을 사용하여 고성능, 안정성, 지속가능성을 지원하는 미래의 데이터 센터를 설계하도록 도와드릴 수 있습니다. 보안, 규정 준수, 분석 및 컨테이너화를 위한 오퍼링을 통해 IBM과 VMware는 최신 데이터 센터가 비즈니스 목표를 충족하도록 보장합니다.
