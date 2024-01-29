최신 데이터 센터를 위한 청사진

리더는 비즈니스를 어디로 이끌고 싶은지 알아야 합니다. 따라서 조직의 방향을 이해하는 것은 절대 타협할 수 없는 일입니다. 하지만 관점은 현실에 근거해야 합니다. 즉, 현재 환경의 한계를 이해해야 합니다.

현재 부족한 부분은 어디인가요?

개선의 여지가 있는 부분을 이미 파악했나요?

어디에서 의미 있는 변화를 이룰 수 있을까요?

이러한 질문에 대한 답변은 달성 가능한 목표가 있는 혁신 계획을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다. 변화는 오래되고 단절된 기술 시스템과 비효율적이고 비용이 많이 드는 프로세스를 통해 이루어질 가능성이 높습니다.

또한 새로운 환경에서 새로운 첨단 기술의 역할을 명확하게 정의하는 것이 중요합니다. AI와 컨테이너화는 단순한 유행어가 아닙니다. 이는 데이터 센터 전반에 그리고 기업이 디지털 수단을 통해 수행하는 모든 일에 더 큰 효율성, 민첩성, 복원력을 제공하는 데 도움이 되는 강력한 도구 및 수단입니다.

AI는 인사이트 그리고 기능을 지능적으로 자동화할 수 있는 기능을 제공합니다.

설문조사에 참여한 조직의 절반 이상이 생성형 AI의 도입을 통해 가치와 수익을 증대하기 위해 노력하고 있습니다.

컨테이너화는 필요한 모든 하이브리드 클라우드 환경에서 애플리케이션을 배포할 때 더 큰 유연성과 성장 잠재력을 제공합니다.

Gartner는 2026년까지 온프레미스 프로덕션 워크로드 중 15%가 컨테이너에서 실행될 것으로 예측합니다.

이러한 기술 발전에 발맞추기만 해서는 안 됩니다. 이러한 기술을 사용하고 이를 중심으로 고급 데이터 기반 프로세스를 구축하여 조직 전체가 차별화된 경쟁 우위를 확보할 수 있어야 합니다.

목표와 사명을 명확하게 정의하면 고급 기술, 프로세스, 심지어 파트너 서비스까지 통합하는 전략적 계획을 개발하여 앞서 설명한 결과를 달성할 수 있습니다. 이러한 계획은 당면한 요구 사항만 해결하는 것이 아니라, 미래의 과제를 극복하고 기회를 활용할 수 있도록 유연성 및 적응력을 갖추어야 합니다. 또한 향후 몇 년 동안 지속적으로 성장하고 혁신할 수 있도록 탄력성과 지속가능성을 핵심 원칙으로 포함해야 합니다.