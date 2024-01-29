최신 데이터 센터를 위한 청사진

태그
이 시리즈의 1부에서는 데이터 센터 재혁신의 원동력을 살펴보았습니다. 이제는 현대식 데이터 센터를 설계하고, 복원력과 지속가능성을 추구하는 과정에서 AI 및 컨테이너화와 같은 고급 기술의 역할을 살펴보겠습니다.

차별화를 위한 전략 및 계획 수립

리더는 비즈니스를 어디로 이끌고 싶은지 알아야 합니다. 따라서 조직의 방향을 이해하는 것은 절대 타협할 수 없는 일입니다. 하지만 관점은 현실에 근거해야 합니다. 즉, 현재 환경의 한계를 이해해야 합니다.

  • 현재 부족한 부분은 어디인가요?
  • 개선의 여지가 있는 부분을 이미 파악했나요?
  • 어디에서 의미 있는 변화를 이룰 수 있을까요?

이러한 질문에 대한 답변은 달성 가능한 목표가 있는 혁신 계획을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다. 변화는 오래되고 단절된 기술 시스템과 비효율적이고 비용이 많이 드는 프로세스를 통해 이루어질 가능성이 높습니다.

또한 새로운 환경에서 새로운 첨단 기술의 역할을 명확하게 정의하는 것이 중요합니다. AI와 컨테이너화는 단순한 유행어가 아닙니다. 이는 데이터 센터 전반에 그리고 기업이 디지털 수단을 통해 수행하는 모든 일에 더 큰 효율성, 민첩성, 복원력을 제공하는 데 도움이 되는 강력한 도구 및 수단입니다.

  • AI는 인사이트 그리고 기능을 지능적으로 자동화할 수 있는 기능을 제공합니다.
  • 설문조사에 참여한 조직의 절반 이상이 생성형 AI의 도입을 통해 가치와 수익을 증대하기 위해 노력하고 있습니다.
  • 컨테이너화는 필요한 모든 하이브리드 클라우드 환경에서 애플리케이션을 배포할 때 더 큰 유연성과 성장 잠재력을 제공합니다.
  • Gartner는 2026년까지 온프레미스 프로덕션 워크로드 중 15%가 컨테이너에서 실행될 것으로 예측합니다.

이러한 기술 발전에 발맞추기만 해서는 안 됩니다. 이러한 기술을 사용하고 이를 중심으로 고급 데이터 기반 프로세스를 구축하여 조직 전체가 차별화된 경쟁 우위를 확보할 수 있어야 합니다.

목표와 사명을 명확하게 정의하면 고급 기술, 프로세스, 심지어 파트너 서비스까지 통합하는 전략적 계획을 개발하여 앞서 설명한 결과를 달성할 수 있습니다. 이러한 계획은 당면한 요구 사항만 해결하는 것이 아니라, 미래의 과제를 극복하고 기회를 활용할 수 있도록 유연성 및 적응력을 갖추어야 합니다. 또한 향후 몇 년 동안 지속적으로 성장하고 혁신할 수 있도록 탄력성과 지속가능성을 핵심 원칙으로 포함해야 합니다.

AI 아카데미

데이터 관리가 생성형 AI 구현의 비결일까요?

생성형 AI를 성공적으로 사용하기 위해 고품질 데이터가 필수적인 이유를 알아보세요.
에피소드로 이동

데이터 및 자동화된 정밀도를 사용하여 결과 생성

자동화된 정밀도란 무엇인가요? 데이터, 도구 및 프로세스를 통합하여 데이터 센터의 다양한 측면을 관리하고 최적화할 수 있게 되면 자동화된 정밀도는 기술을 활용하여 다음을 지원하는 운영을 실행합니다.

  • 높은 정확도
  • 최소한의 개입
  • 일관된 성능
  • 예측 가능한 결과

자동화는 데이터 센터를 혁신하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다. 그 규모와 복잡성이 인간이 모든 것을 원활하게 운영할 수 있는 능력을 넘어설 것이기 때문입니다. 비즈니스 리더에게 이는 수동 방식에서 보다 간소화된 기술 중심 및 데이터 기반 접근 방식으로 전환하는 것을 의미합니다.

AI는 자동화된 정밀도를 향한 이러한 발전의 중요한 구성 요소입니다. 대규모 데이터 세트를 분석하고, 추세를 예측하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있는 AI의 역할은 단순한 자동화를 지능형 운영으로 전환하는 것입니다. 설문조사에 참여한 조직의 34%는 한 해 동안 AI 및 머신 러닝(ML)에 가장 많은 투자를 할 계획입니다.

데이터 센터에 AI 기반의 자동화된 정밀도를 적용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 반복적이고 시간이 많이 걸리는 작업을 놀랍도록 빠른 속도와 정확성으로 처리
  • 자동화할 수 없는 전략적 이니셔티브를 위해 더 많은 인적 자원 확보
  • 이상 징후를 신속하게 식별하고 장애가 발생하기 전에 예측
  • 실시간 수요에 따라 지능적으로 리소스 배포
  • 기존 방법보다 더 효과적으로 위협 탐지 및 완화
  • 지속가능성 목표에 따라 전력 사용을 최적화하고 낭비 줄이기

탄력성과 지속가능성을 확보하기 위한 여정 계획

데이터 센터의 진화는 기업이 기술 발전의 최전선과 지속 가능한 비즈니스 관행의 중심에 서도록 도와줍니다. AI, 엣지 컴퓨팅, 컨테이너화가 포함된 최신 데이터 센터를 도입하면 조직이 역동적이고 효율적이고 환경을 고려하는 비즈니스로 거듭날 수 있습니다. 

IBM과 VMware는 자동화, 하이퍼컨버전스 및 클라우드 기술을 사용하여 고성능, 안정성, 지속가능성을 지원하는 미래의 데이터 센터를 설계하도록 도와드릴 수 있습니다. 보안, 규정 준수, 분석 및 컨테이너화를 위한 오퍼링을 통해 IBM과 VMware는 최신 데이터 센터가 비즈니스 목표를 충족하도록 보장합니다.

작성자

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Luis Meza

Senior Director

IBM Business Development, VMWare

Vinay Parisa

Chief Architect

Migration Factory

리소스

대규모 AI 및 분석을 위한 데이터 관리

오픈 데이터 레이크하우스 접근 방식을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하고 분석 및 AI 프로젝트를 더 빠르게 실행하는 방법을 알아보세요.
2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문

IBM, 2024년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 통합 툴 부문에서 19년 연속 리더 기업으로 선정
데이터 차별화 요소

데이터 리더가 데이터 기반 조직을 구축하고 비즈니스 우위를 확보하는 방법을 살펴보세요.
AI 지원 데이터로 AI 도입률 높이기

정형 및 비정형 데이터 준비를 촉진하고 AI 성과를 가속화하는 데 AI 기반 데이터 인텔리전스 및 데이터 통합이 중요한 이유를 알아보세요.
AI를 위한 하이브리드 오픈 데이터 레이크하우스

데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용하여 워크로드 비용 최적화, AI 및 분석 확장을 포함하여 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합하는 방법을 알아보세요.
IBM Research 데이터 관리 간행물

IBM Research가 IBM Cloud Pak for Data의 새로운 기능에 정기적으로 통합되는 방식을 살펴보세요.
Gartner Predicts 2024: AI가 분석 사용자에게 미칠 영향

진화하는 ABI 솔루션 환경에 대한 고유한 인사이트를 제공하고 데이터 및 분석 리더를 위한 주요 결과, 가정 및 권장 사항을 강조합니다.
