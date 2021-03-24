지속 가능한 농업의 이점과 이를 달성하는 방법

농업 산업을 현대화하기 위한 집중적인 노력이 이루어지고 있으며, 데이터 기반 기상 인텔리전스는 지속가능성의 핵심입니다. 농부가 통제할 수 없는 다양한 제한 요인이 존재하기 때문에 농업의 의사 결정 과정을 관리하는 일은 항상 복잡했습니다. 그중 가장 중요한 것은 날씨 자체였습니다.

빅 데이터는 이미 존재하며, 우리는 이를 활용하여 현대 농업이 수동 입력에 덜 의존하고 데이터 기반 분석에 더 많이 의존하도록 진화하도록 돕고 있습니다. 전 세계 인구가 계속 증가하고 농업 산업에 대한 압박이 계속되는 상황에서 직관과 기존 기술에 의존하는 것은 비현실적이라는 것을 잘 알고 있습니다. 그 결과, 지속 가능한 농업을 위해 자동 데이터 수집, 예측 분석, AI 기반 인사이트를 기반으로 하는 농업용 솔루션을 개발하고 있습니다.

지속 가능한 농업에 대한 비전에는 업계 전반의 다양한 분야의 사람들이 참여합니다. 우리가 어떻게 이 지경에 이르렀는지, 그리고 왜 현대 농업이 세계가 번영하기 위한 논리적 다음 단계인지 살펴봅니다.