지속 가능한 농업의 이점과 이를 달성하는 방법

농업 산업을 현대화하기 위한 집중적인 노력이 이루어지고 있으며, 데이터 기반 기상 인텔리전스는 지속가능성의 핵심입니다. 농부가 통제할 수 없는 다양한 제한 요인이 존재하기 때문에 농업의 의사 결정 과정을 관리하는 일은 항상 복잡했습니다. 그중 가장 중요한 것은 날씨 자체였습니다.
빅 데이터는 이미 존재하며, 우리는 이를 활용하여 현대 농업이 수동 입력에 덜 의존하고 데이터 기반 분석에 더 많이 의존하도록 진화하도록 돕고 있습니다. 전 세계 인구가 계속 증가하고 농업 산업에 대한 압박이 계속되는 상황에서 직관과 기존 기술에 의존하는 것은 비현실적이라는 것을 잘 알고 있습니다. 그 결과, 지속 가능한 농업을 위해 자동 데이터 수집, 예측 분석, AI 기반 인사이트를 기반으로 하는 농업용 솔루션을 개발하고 있습니다.
지속 가능한 농업에 대한 비전에는 업계 전반의 다양한 분야의 사람들이 참여합니다. 우리가 어떻게 이 지경에 이르렀는지, 그리고 왜 현대 농업이 세계가 번영하기 위한 논리적 다음 단계인지 살펴봅니다.
경작 가능한 토지의 양은 아마도 일정하게 유지될 것입니다. 인구가 꾸준히 증가함에 따라 기존 자원에서 더 많은 농작물을 생산해야 합니다. 2050년이 되면 지구상에는 90억 명의 인구가 살게 될 것입니다. 이렇게 증가하는 인구를 먹여 살리려면 식량 생산량을 최소 70% 늘려야 합니다.
농업 산업이 전통적인 전략에서 벗어나지 못한다면 미래 세대는 경작지를 생산하고 활용할 수 없게 될 것입니다. 과거 농업은 가용 토지를 최대한 활용하고 최대한 많은 농작물을 수확하는 데 초점을 맞추었습니다. 지속 가능한 농작물 생산이나 토지 보존에 초점을 맞추지 않았습니다. 재무적 관점에서 수익성과 토지 및 자원 보존에 초점을 맞추지 않았습니다. 이 두 가지는 밀접하게 연관되어 있습니다.
기술 기반의 농업 관행 개발에 전념하면 실질적인 이점이 있으며, 고급 기상 데이터와 분석이 이를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 저희는 재배자와 기업이 날씨 데이터를 기반으로 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원하여 지속 가능한 농업의 주목할만한 이점을 향해 계속 발전할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
농부들은 지속 가능한 관행을 채택함으로써 재생 불가능한 에너지에 대한 의존과 화학 물질 사용을 줄이고 부족한 자원을 절약할 수 있습니다. 인구 증가와 식량 수요를 고려하면, 토지를 건강하게 유지하고 보충하는 것은 크게 도움이 될 수 있습니다.
더 스마트하게 농사를 짓고 농장에서 식탁까지 식량을 더 효율적인 방식으로 운송하면 농업 산업에 종사하는 모든 사람에게 이익이 됩니다. 시드 드릴, 분무기, 살포기부터 드론, 위성 이미지, 토양에 이르기까지 모든 곳에 설치된 센서의 IoT 데이터는 놀라움을 희귀한 것으로 바꿉니다.
앞서 설명했듯이 예상되는 인구 증가는 우려할 만한 일입니다. 오늘날에는 순수한 생산 관점에서 농업 관행을 발전시킬 수 있는 기회가 있으며, 지속 가능한 농업은 가장 많은 기회가 있는 길입니다.
The Weather Company는 식품 생산을 극대화하면서 환경 영향을 최소화하고 필요한 운영 비용을 제한하는 데 중점을 두고 있습니다. 농업 관행을 현대화하는 것은 단기적인 노력이 아닙니다. 베테랑 업계 리더들의 경험, 수십 년에 걸친 IBM 연구, 인공 지능, 분석 및 고유한 사물인터넷(IoT) 데이터를 사용한 예측 통찰력을 통해 현대 농업의 진화를 주도할 수 있기를 바랍니다.
