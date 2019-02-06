컨테이너화의 이점과 그 의미

IT 부서는 민첩성을 높이고 사업부에 새로운 기능을 빠르게 제공해야 한다는 압박을 지속적으로 받고 있습니다. 특히 디지털 전환이 요구하는 빈도와 즉각성에 맞춰 새롭거나 개선된 애플리케이션 코드를 배포하는 것은 큰 부담으로 작용합니다. 이 문제는 사실 간단하지 않으며, 인프라 문제로 인해 더욱 복잡해지고 있습니다. 개발 팀에 플랫폼을 제공하는 데 시간이 너무 오래 걸린다거나, 프로덕션 환경을 제대로 에뮬레이트한 테스트 시스템을 구축하기 어렵다는 점 등의 과제가 있습니다. 지금 컨테이너화를 이용해 보세요!

컨테이너화의 이점

애플리케이션의 컨테이너화는 다음과 같은 많은 이점을 제공합니다.

다양한 플랫폼과 클라우드 간에 이동성을 제공하므로, 한 번 작성하면 어디서나 실행할 수 있습니다.

VM보다 훨씬 적은 리소스를 사용하고 컴퓨팅 리소스의 활용도를 높여 효율성을 높입니다. 전체 비교 정보는 '컨테이너와 VM: 차이점은 무엇인가요?'에서 확인하세요.

개발자가 기존 DevOps 환경과 통합할 수 있는 민첩성을 제공합니다.

개선 사항을 더욱 빠르게 제공합니다. 마이크로서비스를 사용하여 모놀리식 애플리케이션을 컨테이너화하면 개발 팀이 자체적인 라이프사이클과 확장 정책을 가진 기능을 생성할 수 있습니다.

애플리케이션을 서로 간에 그리고 호스트 시스템으로부터 격리하여 보안을 개선합니다.

더 빠르게 앱을 시작하고 더 쉽게 확장할 수 있습니다.

가상화된 인프라 또는 베어메탈 서버에서 작업할 수 있는 유연성을 제공합니다.

설치, 업그레이드 및 롤백 프로세스가 Kubernetes 플랫폼에 내장되어 있어 관리가 더욱 용이합니다.

컨테이너란 무엇인가요?

컨테이너는 애플리케이션과 그 종속성 및 구성을 단일 이미지로 번들화하여 기존 서버의 기존 운영 체제에서 또는 가상화 환경에서 격리된 사용자 환경으로 실행됩니다.

여기서 핵심 단어는 '격리된'입니다. 격리란 속도를 의미합니다. 즉 컨테이너는 가상 머신보다 작은 개체이므로 훨씬 빠르게 배포할 수 있습니다. 격리는 즉각적인 반응성을 의미합니다. 즉 시작 시간이 짧습니다. 격리는 다재다능함을 의미합니다. 즉 컨테이너는 서로 다른 플랫폼과 클라우드 공급업체 간에 이식이 가능합니다. 이것이 바로 컨테이너화가 제공하는 이점입니다!

컨테이너가 중요한 이유는 무엇인가요?



컨테이너화는 클라우드 컴퓨팅의 발전 과정에서 가장 최근에 나타난 현상 중 하나입니다. 크고 작은 많은 조직에서 컨테이너를 지속적 통합 및 지속적 제공과 같은 기능을 통해 애플리케이션 라이프사이클 관리를 개선하기 위한 수단으로 고려하고 있습니다. 또한 특정 컨테이너 구현은 오픈 소스의 원칙을 준수하므로 특정 공급업체에 종속되는 것을 경계하는 조직에게 매력적입니다.

컨테이너는 프라이빗 클라우드의 기반이기도 하며, 클라우드 컴퓨팅 초기와 마찬가지로 많은 조직에서 게임 체인저가 되고 있습니다. 프라이빗 클라우드는 필요한 보안 및 제어를 제공하는 동시에 여러 클라우드 서비스를 사용할 수 있는 플랫폼 역할을 합니다. 이는 조직이 클라우드에서 기존 애플리케이션 워크로드와 새로운 애플리케이션 워크로드를 모두 실행하는 상황에서 흔히 발생합니다.

컨테이너는 기업이 클라우드에서 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 사항을 반영하는 3가지 주요 사용 사례를 충족하는 데 도움이 됩니다.

프라이빗 클라우드 플랫폼

그렇다면 프라이빗 클라우드는 어떤 모습일까요? IBM의 관점에서 Docker에서 제공하는 컨테이너와 Kubernetes에서 제공하는 컨테이너 오케스트레이션은 프라이빗 클라우드 플랫폼의 핵심 구성 요소입니다. 이를 염두에 두고 IBM은 이러한 구성 요소를 기반으로 고객의 요구 사항에 따라 다음의 세 가지 주요 솔루션을 제공합니다.

애플리케이션 호스팅이 필요하지만 인프라를 직접 관리하지 않는 고객에게는 IBM® Cloud Kubernetes Service를 제공합니다. 이 서비스는 IBM® Cloud에서 공유 또는 전용 환경에서 이용할 수 있습니다.

전용 클라우드에서 애플리케이션 호스팅이 필요하고 인프라에 대한 완전한 제어가 필요한 고객에게는 IBM® Cloud Private on IBM Cloud를 제공합니다.

보안, 데이터 격리, 규정 준수 및 거버넌스를 충족하기 위해 사내에서 애플리케이션을 호스팅해야 하는 고객에게는 클라이언트 데이터 센터 내에서 IBM Cloud Private을 제공합니다.

당면한 과제에 대한 솔루션

컨테이너가 개발자와 인프라 팀과 운영 팀 모두에게 실질적인 이점을 제공할 수 있다는 사실을 인식한 크고 작은 조직들은 컨테이너화를 모색하고 있습니다. 이것이 바로 위에 설명한 세 가지 컨테이너 솔루션을 제공하는 이유입니다. 하지만 과제는 이게 전부가 아닙니다. 컨테이너 설치 공간이 증가함에 따라 엔터프라이즈 IT에 대한 새로운 과제가 생기고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

컨테이너용 템플릿 설계 및 유지 관리

기존 거버넌스 모델 및 관행의 적용/확장

보안 정책 및 표준 준수

기존 DevOps 환경과의 통합

수백 가지의 오픈 소스 도구 중에서 적합한 도구 선택

새로운 컨테이너화된 환경을 관리하기 위한 새로운 기술 또는 지식

물론 위의 문제는 기술이 부족하거나 그러한 기술을 갖춘 리소스가 부족하기 때문에 더욱 악화됩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 IBM은 고객이 애플리케이션 구축에 집중할 수 있도록 관리형 컨테이너 서비스를 제공하는 동시에 기존 IT 인프라와 통합하고 스택을 관리할 수 있도록 지원합니다. IBM Cloud에 대한 지원 외에도 IBM® Managed Container Services는 AWS, Azure, Google Cloud와 같은 다른 클라우드 제공업체에서도 사용할 수 있습니다.

IBM® Services for Private Cloud(ISPC) 도입 워크숍

이러한 여정을 시작하기 위한 도움을 드리거나 지금까지의 진행 상황을 논의하기 위해 IBM® Cloud Advisory Services는 IBM Services for Private Cloud(ISPC) 도입 워크숍을 선보입니다. 이틀에 걸쳐 진행되는 이 워크숍은 애플리케이션을 마이그레이션 및 현대화하고 프라이빗 클라우드를 도입하기 위한 로드맵을 개발하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다. 워크숍에서는 귀사와 협력하여 컨테이너화할 애플리케이션을 2~3개 선택하고 이러한 애플리케이션의 마이그레이션 또는 현대화를 시범적으로 진행하기 위한 계획을 정의하도록 지원합니다. 또한 이러한 컨테이너화된 애플리케이션을 관리형 서비스로 호스팅하는 것의 적용 가능성을 탐색하는 데도 도움을 드립니다.

IBM Cloud Advisory Services에 대한 자세한 내용은 https://www.ibm.com/kr-ko/consulting/cloud에서 확인하세요.