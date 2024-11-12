AI 시대에 지속가능성과 비즈니스 가치를 창출하는 방법

비즈니스 리더의 당면 과제는 AI의 비즈니스 가치를 극대화하는 방법을 찾아 비용과 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 고객이 필요로 하는 결과를 더 나은 품질로 더 빠르고 효율적으로 제공하는 것입니다.

IBM 글로벌 보고서 2024년 지속가능성 준비 현황의 새로운 데이터에 따르면 조직은 AI를 올바르게 구현할 경우 조직과 환경의 지속가능성을 모두 높일 수 있는 막대한 기회를 이해하고 있습니다. 응답자 수

10명 중 9명은 AI가 지속가능성 성과에 기여할 수 있는 잠재력을 믿습니다.

61%는 지속가능성을 위한 IT 투자를 비용 절감보다는 기회와 성장의 관점에서 봅니다.

88%는 지속가능성을 위해 IT에 대한 투자를 늘릴 계획입니다.

동시에 이 보고서는 성장의 여지와 필요성이 있다는 것을 보여줍니다. 조직의 절반 이상(56%)이 아직 지속가능성에 AI를 적극적으로 활용하지 않고 있으며, 48%는 지속가능성을 위한 IT 투자가 정규 운영 예산보다는 '일회성'으로 이루어지고 있고 답했습니다. 또한 설문조사에 참여한 리더 중 50%만이 점점 파괴력이 커지는 기후 위험에 대처할 준비가 되어 있다고 답했습니다.