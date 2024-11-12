AI 시대에 지속가능성과 비즈니스 가치를 창출하는 방법

가장 넓은 의미에서 지속가능성은 시간이 지나도 지속적인 운영을 유지하기 위해 노력하는 것, 즉 끊임없이 변화하는 도전과 기회의 환경 속에서 끝없이 노력하는 것을 의미합니다.
오늘날 비즈니스 리더는 AI가 도전이자 기회라는 사실을 잘 알고 있습니다. AI는 생명을 구하는 약물과 지속 가능한 재료의 발견을 가속화하고, 공급망과 채굴 노력을 최적화하며, 보다 재생 가능하고 분산된 전력망으로의 전환을 지원하고 있습니다. 하지만 AI 도입은 다른 주요 변화와 마찬가지로 새로운 환경 도전을 동반하여 기업들이 전략을 재평가하고 적응하도록 강요합니다.
비즈니스 리더의 당면 과제는 AI의 비즈니스 가치를 극대화하는 방법을 찾아 비용과 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 고객이 필요로 하는 결과를 더 나은 품질로 더 빠르고 효율적으로 제공하는 것입니다.
IBM 글로벌 보고서 2024년 지속가능성 준비 현황의 새로운 데이터에 따르면 조직은 AI를 올바르게 구현할 경우 조직과 환경의 지속가능성을 모두 높일 수 있는 막대한 기회를 이해하고 있습니다. 응답자 수
동시에 이 보고서는 성장의 여지와 필요성이 있다는 것을 보여줍니다. 조직의 절반 이상(56%)이 아직 지속가능성에 AI를 적극적으로 활용하지 않고 있으며, 48%는 지속가능성을 위한 IT 투자가 정규 운영 예산보다는 '일회성'으로 이루어지고 있고 답했습니다. 또한 설문조사에 참여한 리더 중 50%만이 점점 파괴력이 커지는 기후 위험에 대처할 준비가 되어 있다고 답했습니다.
지속 가능성을 성공적으로 구현하는 것은 연례 보고서에 관한 것이 아니라 데이터와 기술을 사용하여 스마트하고 전략적이며 장기적인 접근 방식으로 조직의 핵심 사명을 해결하는 것입니다.
데이터에 따르면 그 어느 때보다 많은 기업이 기후 위협을 완화하고, 보다 능률적이고 비용 효율적인 운영을 지원하며, 동종 업계와의 경쟁력을 유지하기 위해 모든 도구를 사용하여 가장 넓은 의미의 지속가능성에 접근하기 시작했고, 또 그렇게 해야만 합니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.