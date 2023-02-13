완벽한 공급망이란 존재하지 않습니다. 이 질문을 반드시 생각해보세요. 지속가능성을 지속적으로 높이기 위해 무엇을 하고 계신가요?
지속 가능한 공급망은 원자재 조달, 제품화 및 시장 출시 방법에 환경, 사회 및 ESG 모범 사례를 포함해야 합니다. 수자원 확보, 삼림 벌채와 같은 환경 및 사회적 문제뿐만 아니라 인권과 공정한 노동 조건 등 광범위한 문제를 다루어야 합니다. 복잡성을 더하는 것은, 기업들이 공급업체와 벤더, 그리고 네트워크가 유사한 약속을 지키고 있는지 확인해야 한다는 점입니다.
지속가능성을 달성하는 것은 어려울 수 있으며, 기업은 이를 위해 지름길을 택해서는 안 됩니다. 많은 기업이 ESG 보고서를 작성하는 과정에서 그린 워싱을 하고 있지만, 그 속을 들여다보면 이러한 노력은 별 의미가 없습니다. 투명성과 신뢰를 추구하세요. 특히 투명성과 신뢰를 제공할 수 있는 기술이 있다면 말입니다.
리더는 조직이 지속가능성 목표를 달성하고 ESG 스코어카드를 개선하는 데 도움이 되는 높은 수준의 솔루션을 통해 다음과 같은 세 가지 일반적인 공급망 과제에 집중해야 합니다.
공급망은 본질적으로 복잡한 다국적 생산 및 수송 네트워크를 포함합니다. 1차 공급업체는 대규모 주문의 일부를 다른 업체에 하청을 줄 수 있습니다. 그리고 기업은 공급망의 모든 공급자와 직접 거래하지 않는 경우가 많기 때문에 종합적인 추적성을 달성하기가 어렵습니다. 시스템의 각 참가자는 여정의 작은 부분만 추적하고 연결이 끊긴 시스템을 사용하여 데이터를 기록합니다.
제품에 대한 정보가 단편화되어 있으면 '모든 부품이 순환 경제를 위해 조달되고 제작되었는가?', 모든 단계에서 노동이 공정하게 이루어졌는가?와 같은 질문에 답하기가 어렵습니다. 이러한 파이프라인에서 신뢰할 수 있는 데이터를 얻는 것은 거대하고 번거로운 작업처럼 느껴집니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 2022년 연구 '혁신 촉매제로서의 지속가능성'에 따르면, 공급망 전반에 걸쳐 상품과 서비스가 환경에 미치는 영향에 대한 투명성을 높이기 위해 노력하고 있는 조직은 3곳 중 1곳에 불과합니다. 가장 선구적인 경영진은 파트너와 협력하여 환경 지속가능성 전략을 실행합니다. 기술은 격차를 해소하고 파트너가 협업할 수 있는 새로운 기회를 창출하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
공급망에서 블록체인 기술이 어떻게 투명성과 효율성을 높이고, 정보 교환과 추적을 간소화하며, 더 큰 신뢰를 확보할 수 있는지 생각해 보세요. 이것은 변경할 수 없는 영구적인 디지털화된 학습 라인을 생성하며, 각 네트워크 참여자는 데이터 사본을 갖게 됩니다.
예를 들어, Farmer Connect의 애플리케이션은 IBM® Blockchain을 사용해 원두에서 바리스타까지 커피를 추적합니다. 최종 고객은 봉투나 컵에 있는 QR 코드를 스캔하여 곧 맛있게 먹게 될 원두의 여정을 볼 수도 있습니다.
국제적인 재생 에너지 선도 기업인 Iberdrola는 또 다른 접근 방식을 취해 공급업체의 지속가능성 관행에 대한 평가를 실시하는 제3자 도구를 구현했습니다. Iberdrola의 지속가능성 기준을 충족하지 못하는 공급업체의 경우, 점수 도구는 개선을 위해 취할 수 있는 조치를 결정하는 데 도움이 됩니다.
IBV 연구에 따르면 CEO의 약 57%가 지속가능성 노력의 가장 큰 과제 중 하나는 ROI와 경제적 이점을 정의하고 측정하는 것이 어렵다는 점이라고 답했습니다. 예를 들어, 공급업체를 위한 사회적 및 환경적 목표를 설정하려는 회사의 계획은 경영진이 그 혜택을 측정하는 방법을 모른다면 장애물에 부딪힐 수 있습니다. CEO들은 큰 야망과 큰 의도를 가지고 있지만, 자신의 야망에서 나오는 것들을 정당화하는 데 어려움을 겪습니다.
기업들은 시장에서 자신을 차별화하고 이전 세대보다 지속가능성과 영향력에 훨씬 더 관심이 많은 소비자 세대에게 어필할 수 있다는 것을 깨닫고 있습니다. IBM은 유럽의 한 소비재(CPG) 브랜드와 협력하여 포장에 QR 코드를 부착했습니다. 사람들은 코드를 스캔하여 제품의 구매 과정에 대해 알아볼 수 있었고, 그 결과 매출이 8% 증가했습니다.
지속 가능한 공급망은 회사가 최고의 인재를 유치하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. IBV가 2021년에 실시한 설문조사인 '전환점에 선 지속가능성'에 따르면, 직원과 구직자의 71%가 환경 및 사회적 책임을 다하는 조직이 더 매력적인 고용주라고 답했으며, 응답자의 거의 절반이 이러한 조직에서 일하기 위해 낮은 급여를 받아들일 의향이 있다고 답했습니다.
아직 이 아이디어를 받아들이지 않은 회사들이 있습니다. Own your impact 연구에 따르면 약 29%의 CEO는 단순히 규정을 준수하는 데 그치고 있습니다. 그리고 15%는 아직 지속가능성에 대한 투자를 전혀 하지 않았습니다.
가치 기반 구매가 증가하고 있습니다. 소비자는 선택할 수 있는 옵션이 다양해졌으며, 자신의 신념을 지지하는 비즈니스 관행을 가진 브랜드를 지지하고 싶어합니다. 지속가능성 프로그램이나 이니셔티브를 실행하지 않는 기업은 경쟁사보다 뒤처질 위험이 있으며, 이러한 격차는 시간이 지나면서 메우기 어려울 것입니다.
탄소 배출과 같은 규제도 증가하고 있으며, 규제 당국은 기업에 요구하는 조치에 점점 더 대담해지고 있습니다. 예를 들어, 독일의 공급망 실사법은 3,000명 이상의 직원을 둔 기업은 공급망에서 인권과 환경을 존중하는 적절한 조치를 취해야 한다고 명시하고 있습니다. 2023년에 법이 시행되면 감사가 실시되며, 위반 시 막대한 벌금과 업무 중단이 발생할 수 있습니다.
공급망의 지속가능성은 기업의 미래를 보호하는 방법입니다. 책임감 있게 행동하겠다는 의지가 있다면 세상에 그 의지를 보여주세요. 블록체인과 AI와 같은 오늘날의 기술을 통해 공급망의 투명성을 확보할 수 있습니다.
