완벽한 공급망이란 존재하지 않습니다. 이 질문을 반드시 생각해보세요. 지속가능성을 지속적으로 높이기 위해 무엇을 하고 계신가요?

지속 가능한 공급망은 원자재 조달, 제품화 및 시장 출시 방법에 환경, 사회 및 ESG 모범 사례를 포함해야 합니다. 수자원 확보, 삼림 벌채와 같은 환경 및 사회적 문제뿐만 아니라 인권과 공정한 노동 조건 등 광범위한 문제를 다루어야 합니다. 복잡성을 더하는 것은, 기업들이 공급업체와 벤더, 그리고 네트워크가 유사한 약속을 지키고 있는지 확인해야 한다는 점입니다.

지속가능성을 달성하는 것은 어려울 수 있으며, 기업은 이를 위해 지름길을 택해서는 안 됩니다. 많은 기업이 ESG 보고서를 작성하는 과정에서 그린 워싱을 하고 있지만, 그 속을 들여다보면 이러한 노력은 별 의미가 없습니다. 투명성과 신뢰를 추구하세요. 특히 투명성과 신뢰를 제공할 수 있는 기술이 있다면 말입니다.