공급망 최적화: 비즈니스 시나리오 및 아키텍처

팬데믹으로 인해 공급망에 대한 관심이 집중되고 있으며 조직은 동적 공급 보증을 비즈니스의 중요한 역량으로 인식하고 있습니다. 최고 공급망 책임자(CSCO)와 기타 경영진은 AI를 도입하고 기술을 현대화하며 지속가능성 목표를 달성하여 공급망을 최적화하고자 합니다.

향후 10년 동안 CSCO는 기후 변화로 인한 공급망 중단, 우크라이나나 중동과 같은 지역 분쟁, 편의성과 개인화에 대한 욕구, 소비가 환경에 미치는 영향에 대한 인식, 배송 기대치 충족, 무역 중단과 비용 변동에 대한 우려 등 업계의 주요 과제를 해결해야 합니다. 이러한 모든 과제는 보다 연결되고 민첩한 그리고 지속 가능한 공급망을 통해 해결할 수 있습니다.

이러한 업계 과제를 선제적으로 해결하는 기업들은 재고 부족으로 인한 매출 손실 4~8% 개선, 재고 회전율 증가, 제품 위험·부패성·노후화 관리 개선, 리드 타임(재고 과잉의 선행 지표) 관리 강화, 보유 일수 감소 등 재고와 관련된 몇 가지 대표적인 성과를 기대할 수 있습니다. 또한 솔루션 비용 10% 절감, 보유 비용 절감, 총 마진 투자 수익률 향상과 같은 재정적 이점도 얻을 수 있습니다. 마지막으로, 반품률 감소, 날씨 또는 자연 재해와 같은 비정상적인 공급망 중단 이벤트를 관리할 수 있는 능력, 전반적인 고객 만족도 향상 등 고객 대면 혜택도 얻을 수 있습니다.

조직이 이러한 업계 과제를 해결할 수 있도록 IBM과 Red Hat 팀은 IBM Academy of Technology 산업 제휴 이니셔티브를 통해 이 백서와 지원 자산을 개발했습니다.