공급망 최적화: 비즈니스 시나리오 및 아키텍처

팬데믹으로 인해 공급망에 대한 관심이 집중되고 있으며 조직은 동적 공급 보증을 비즈니스의 중요한 역량으로 인식하고 있습니다. 최고 공급망 책임자(CSCO)와 기타 경영진은 AI를 도입하고 기술을 현대화하며 지속가능성 목표를 달성하여 공급망을 최적화하고자 합니다.
향후 10년 동안 CSCO는 기후 변화로 인한 공급망 중단, 우크라이나나 중동과 같은 지역 분쟁, 편의성과 개인화에 대한 욕구, 소비가 환경에 미치는 영향에 대한 인식, 배송 기대치 충족, 무역 중단과 비용 변동에 대한 우려 등 업계의 주요 과제를 해결해야 합니다. 이러한 모든 과제는 보다 연결되고 민첩한 그리고 지속 가능한 공급망을 통해 해결할 수 있습니다.
이러한 업계 과제를 선제적으로 해결하는 기업들은 재고 부족으로 인한 매출 손실 4~8% 개선, 재고 회전율 증가, 제품 위험·부패성·노후화 관리 개선, 리드 타임(재고 과잉의 선행 지표) 관리 강화, 보유 일수 감소 등 재고와 관련된 몇 가지 대표적인 성과를 기대할 수 있습니다. 또한 솔루션 비용 10% 절감, 보유 비용 절감, 총 마진 투자 수익률 향상과 같은 재정적 이점도 얻을 수 있습니다. 마지막으로, 반품률 감소, 날씨 또는 자연 재해와 같은 비정상적인 공급망 중단 이벤트를 관리할 수 있는 능력, 전반적인 고객 만족도 향상 등 고객 대면 혜택도 얻을 수 있습니다.
조직이 이러한 업계 과제를 해결할 수 있도록 IBM과 Red Hat 팀은 IBM Academy of Technology 산업 제휴 이니셔티브를 통해 이 백서와 지원 자산을 개발했습니다.
이 백서에서는 개요, 비즈니스 과제, 전반적인 솔루션에 이어 구체적인 비즈니스 시나리오를 제공합니다. 각 비즈니스 시나리오에 대해 비즈니스 과제, 비즈니스 가치 및 비즈니스 성과에 대해 논의한 후 조직이 혁신을 주도하고 디지털 공급망으로 전환하기 위해 취할 수 있는 자동화 및 현대화 실행 가능 단계를 제공합니다. 주요 위험 요소를 기회로 전환하는 방법에 대한 사용 사례의 관점에서 실행 가능한 단계를 개발합니다.
이 백서에서 다루는 구체적인 비즈니스 시나리오는 수요 위험, 손실 및 폐기물 관리, 제품 적시성, 완벽한 주문, 라스트 마일 배송, 지속 가능한 공급망, 공급망 반품 및 재난 대비입니다. 각 비즈니스 시나리오에 대해 비즈니스 시나리오, 솔루션 개요 및 아키텍처가 제시됩니다.
Oracle 및 Accelalpha와의 파트너십을 통해 공급망에서 클라우드 기반 에이전틱 AI 운영 모델이 자동화를 지원하고, 효율성을 높이며, 혁신을 가속화하는 방법을 조망합니다.
공급업체를 참여시키고 범위 3 – 카테고리 1 배출량 계산을 간소화하여 보고 요건을 충족하고 성과를 최적화하세요.
IBM의 공급망 솔루션을 활용하여 혼란을 완화하며, 복원력 있고 지속 가능한 이니셔티브를 구축합니다.
IBM의 공급망 컨설팅 서비스를 통해 AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축합니다.
AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축하여 비즈니스가 미래의 업무에 대비할 수 있도록 하고, 투명성을 높이고, 직원 및 고객 경험을 개선하세요.