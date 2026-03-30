AI 준비를 위해 통합 아키텍처를 현대화하는 방법

커피 첫 잔을 다 마시기도 전에 알림이 시작됩니다. 여기에서는 API 호출이 실패하고, 저기에서는 데이터 동기화가 지연되고, 두 시스템이 여전히 같은 언어를 사용하지 않아 워크플로가 중단되는 등 알림이 계속됩니다. 정오가 되면 예외를 가까스로 처리하고, 불안정한 통합을 패치하고, 파편화된 시스템에서는 왜 AI 이니셔티브가 확장될 수 없는지 다시 한 번 설명해야 합니다.

많은 IT 리더에게 이러한 어려움은 일상적인 현실이며, 이것이 바로 통합 아키텍처를 현대화하는 것이 AI 준비의 기반이 된 이유입니다.

이런 오전을 보내고 나면 IT 리더의 진이 빠지는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 데이터가 이를 뒷받침합니다. 파편화된 시스템은 이제 기업의 민첩성을 저해하는 가장 큰 장벽이며, 통합 격차와 수동 프로세스는 2025년에 성장을 가로막는 핵심 요소로 지목되었습니다.

이러한 파편화는 팀의 속도를 늦추는 것이 아니라, AI 이니셔티브를 지연시키고 운영 위험을 초래하며 IT 팀이 현대화보다 사후 처리 업무에 더 많은 시간을 할애하도록 만듭니다. 여기서 주요 현대화 단계가 필요합니다.