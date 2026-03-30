AI 준비를 위해 통합 아키텍처를 현대화하는 방법

커피 첫 잔을 다 마시기도 전에 알림이 시작됩니다. 여기에서는 API 호출이 실패하고, 저기에서는 데이터 동기화가 지연되고, 두 시스템이 여전히 같은 언어를 사용하지 않아 워크플로가 중단되는 등 알림이 계속됩니다. 정오가 되면 예외를 가까스로 처리하고, 불안정한 통합을 패치하고, 파편화된 시스템에서는 왜 AI 이니셔티브가 확장될 수 없는지 다시 한 번 설명해야 합니다.
많은 IT 리더에게 이러한 어려움은 일상적인 현실이며, 이것이 바로 통합 아키텍처를 현대화하는 것이 AI 준비의 기반이 된 이유입니다.
이런 오전을 보내고 나면 IT 리더의 진이 빠지는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 데이터가 이를 뒷받침합니다. 파편화된 시스템은 이제 기업의 민첩성을 저해하는 가장 큰 장벽이며, 통합 격차와 수동 프로세스는 2025년에 성장을 가로막는 핵심 요소로 지목되었습니다.
이러한 파편화는 팀의 속도를 늦추는 것이 아니라, AI 이니셔티브를 지연시키고 운영 위험을 초래하며 IT 팀이 현대화보다 사후 처리 업무에 더 많은 시간을 할애하도록 만듭니다. 여기서 주요 현대화 단계가 필요합니다.
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AI는 이를 지원하는 시스템만큼이나 강력하며, 오늘날 이러한 시스템은 많은 부담을 안고 있습니다. 통합 아키텍처를 현대화하는 것은 데이터, 워크플로, 인텔리전스가 비즈니스에 필요한 속도에 맞춰 움직이는 데 방해가 되는 마찰을 제거하여 AI 준비의 진정한 기반이 됩니다.
다음 세 단계는 IT 팀이 이러한 사이클을 깨고 확장 가능한 AI를 위한 환경을 준비하기 위해 취할 수 있는 가장 영향력 있는 단계를 나타냅니다.
파편화된 통합 접근 방식과 사용자 지정 스크립트는 AI 기반 워크플로 확장하기 어렵게 만듭니다. 단일 통합 플랫폼은 IT 팀이 시스템 연결을 중앙 집중화하고, 취약한 맞춤형 빌드를 재사용 가능한 구성 요소로 대체하고, 모든 API, 이벤트, 워크플로에 걸쳐 거버넌스를 적용할 수 있는 일관된 방법을 제공합니다. 이러한 초점은 다음 우선순위에서 잘 드러납니다.
통합을 현대화하면 IT와 비즈니스에 의미 있는 이점을 제공합니다. 더 강력한 아키텍처는 예외를 줄이고, 수동 작업을 줄이며, 시스템 안정성을 개선하여 팀이 끊임없는 사후 문제 해결에서 혁신 주도로 전환할 수 있도록 지원합니다. 더 깔끔한 데이터 흐름과 관리형 API를 통해 AI 이니셔티브는 더 빠르게 진행되고 더 쉽게 확장되며 운영 전반에 걸쳐 측정 가능한 가치를 제공합니다.
2025년 3분기의 최신 Forrester Wave™: 서비스형 통합 플랫폼 부문 보고서는 이러한 변화를 뒷받침하며, 통합된 하이브리드 지원 플랫폼이 어떻게 안정성, 확장성, 가치 창출 시간 측면에서 단편화된 스택보다 지속적으로 우수한 성능을 발휘하는지 보여줍니다. 최신 통합 기반을 통해 기업은 더 빠르게 움직이고, 더 빨리 적응하며, 더 스마트하게 경쟁할 수 있습니다.
2025년 3분기 The Forrester Wave™: 서비스형 통합 플랫폼 부문 보고서에는 조직이 파편화를 줄이고 데이터 흐름을 강화하며 AI 지원 기반을 구축하는 데 도움이 되는 아키텍처, 기능, 패턴이 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서를 읽고 선도적인 기업들이 통합 아키텍처를 현대화하는 방법과 귀사 로드맵의 다음 방향에 대해 알아보세요.
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