임무를 성공적으로 수행하고 주민과의 신뢰를 구축하기 위해 정부 기관은 다음과 같은 일련의 전략을 고려해야 합니다.



1. 데이터를 전략적 인프라로 다루기: 개인정보와 데이터 주권을 보존하는 연합형 접근 방식을 활용하여 처음부터 상호운용성, 품질 및 거버넌스를 고려한 시스템 아키텍처를 설계합니다. 데이터 세트가 아닌 데이터 제품을 구축하고, 도메인 주도 데이터 소유권을 구현하며, 메타데이터와 온톨로지를 표준화하고, 자동화된 데이터 품질 검사를 적용하며, 기관 간 상호운용 가능한 API를 구축합니다.



2. 긴급 대응, 혜택 처리, 인허가 신청, 교육 지원 등 시민이 직접 개선을 체감할 수 있는 영향력이 큰 시민 대상 활용 사례부터 시작합니다.



3. 설계 단계에서부터 거버넌스와 투명성을 내재화하기: 윤리와 규정 준수는 여전히 최우선 과제입니다. AI에 인간의 감독이 필요한 영역, 의사결정의 설명 및 감사 방식, 시민 개인정보 보호 방법, 편향의 모니터링 및 완화 방식을 정의하는 강력한 거버넌스 프레임워크를 구축할 수 있습니다.



거버넌스는 의사결정 기록, 모델 설명 가능성 API, 편향 탐지 서비스, 개인정보 보호 통제를 포함하는 파이프라인에 코드화되어야 합니다. 다음을 명확히 정의하세요.

• 어떤 의사결정을 자동화할 수 있는지

• 어디에서 인간의 검토가 필수적인지

• 결과를 시민에게 어떻게 설명할 것인지



3. 책임 있는 혁신을 촉진하세요: 윤리적 위반, 편향 및 보안 취약성에 대한 보호 장치를 마련하여 속도와 신뢰의 균형을 유지하세요. 다음을 배포하여 속도와 신뢰의 균형을 유지하세요.

• 보안이 강화된 AI 샌드박스

• 레드 팀 활동 및 적대적 테스트

• 신원 플랫폼과의 제로 트러스트 통합

• 지속적인 취약성 스캔



4. 신뢰 지표를 측정하세요: 운영 효율성뿐 아니라 시민 만족도, 서비스 접근성, 투명성 지표, 신뢰도 점수, 해결 시간 편차 및 형평성 성과를 추적하세요.



5. 경험이 풍부한 IT 컨설팅 서비스와 협력: 정부의 AI 전환에는 전문적인 역량이 요구됩니다. 적합한 파트너는 정부 분야 전문성, AI 및 거버넌스 전반에 대한 기술적 깊이, 유사 전환 프로젝트의 구현 경험, 변화 관리 역량, 객관적인 관점을 제공합니다.

