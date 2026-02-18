전 세계적으로 공공 기관에 대한 신뢰가 흔들리고 국가 정부가 점점 더 심각한 예산 압박을 받는 가운데, 정부 최고정보책임자(CIO)는 중대한 기로에 서 있습니다. 이들의 과제는 시민의 기대를 충족하고 이를 뛰어넘기 위해 현대 기술을 어떻게 가장 효과적으로 활용할 것인지 결정하는 것입니다. 기존 프로세스의 디지털화는 하나의 해답이지만, 그것만으로는 충분하지 않습니다. 진정으로 총체적인 대응은 AI 기반 시민 참여 툴을 통해 공공 서비스를 근본적으로 재구상하는 것을 의미합니다.
최근 연구는 주목할 만한 역설을 제시합니다. 시민 세 명 중 한 명만이 중앙 정부에 대해 높은 신뢰를 표현하는 반면, 절반 이상은 AI 기반 시민 서비스에 대해 신뢰를 보이고 있습니다.
이러한 결과는 투명성, 보안, 그리고 진정성 있는 대응이 전제된다면 일반 대중이 국가 및 지방 정부와의 AI 기반 상호작용을 받아들일 준비가 되어 있음을 시사합니다. 정부 CIO는 IT 시스템의 전략적 현대화를 통해 공공 신뢰를 재구축할 수 있는 독특한 기회를 가지고 있습니다. 그러나 정부가 구축, 운영 및 도입 과정에서 직면하고 있는 핵심 과제는 다음과 같습니다.
· 개인정보 보호에 대한 신뢰
· 보안 설계 기반 AI 거버넌스를 통한 제로 트러스트 보안
· 회복 탄력적인 사고 대응
· 간단하고 복잡하지 않은 의사결정트리를 기반으로 한 자동화 지원과 사람의 지원이 결합된 헬프데스크 지원
· 특히 고령자와 신체적 제약이 있는 사람을 위한 사용 편의성
· 비용 효율적이고 유연하게 확장 가능한 엔터프라이즈급 AI/ML 구축
정부 CIO에게 전략적 과제는 분명합니다. 시민의 신뢰를 촉진하는 개인화되고 개방적이며 신뢰할 수 있는 경험으로 공공 서비스를 전환하는 것입니다. 이러한 전환은 네 가지 핵심 요소로 구성됩니다.
획일적인 접근 방식을 넘어설 수 있도록 정부를 지원합니다. 이 과정은 시스템 전반의 정형 및 비정형 데이터를 통합·연결하는 통합 데이터 패브릭을 운영화함으로써 가능하며, 이를 통해 개인의 필요에 맞춘 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 시민 피드백 패턴을 기반으로 요구 사항을 사전에 예측하고 자원 배분을 최적화할 수 있습니다. 연령, 성별, 문화, 언어에 따라 페르소나 기반 상호작용을 선택할 수 있는 기능을 제공합니다. 다음과 같은 기능을 포함하세요.
• 시민, 서비스, 혜택, 사건 및 결과 간의 관계를 모델링하는 지식 그래프
• 과거 서비스 이용 이력, 행동 신호 및 인구통계 지표를 학습하여 공식적인 요청이 발생하기 전에 시민의 요구를 예측하는 ML 모델
항상 접근 가능한 환경을 제공하고, 일상적인 문의는 자동으로 처리하면서 복잡한 사안은 상위 단계로 이관하며, 자연어와 맥락을 이해하고 다국어를 지원하는 AI 시스템을 구축합니다. 대화형 AI는 시민과 정부 간의 주요 디지털 인터페이스로 작동하며, 참여 계층이자 지능형 라우팅 메커니즘 역할을 수행합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
• 음성 기반 상호작용을 위한 음성-텍스트 및 텍스트-음성 파이프라인
• 문화적으로 적응하는 응답 생성을 포함한 다국어 지원
실시간 분석, 피드백을 통해 서비스 개선을 알리는 지속적인 개선 루프, 입력이 정책을 형성하는 방식에 대한 명확한 커뮤니케이션, 위기가 확대되기 전에 선제적으로 문제를 파악하여 양방향 커뮤니케이션을 지원합니다. AI 기반 참여 플랫폼은 지속적이고 양방향적인 소통을 지원해야 하며, 다음과 같은 방식을 통해 시민 피드백을 실행 가능한 인사이트로 전환해야 합니다.
• 설문조사, 소셜 미디어, 통화 기록, 웹 상호작용을 분석하여 감정, 새롭게 부상하는 이슈 및 서비스 공백을 도출하는 자연어 처리(NLP) 파이프라인
• 불만 또는 시스템적 실패의 초기 징후를 식별하는 이상 탐지 모델
개인정보와 신뢰를 보호하면서 상호운용성을 가능하게 하는 안전한 관리형 데이터 시스템을 기반으로 한 AI 기반 참여 플랫폼을 구축합니다. 이 접근 방식에는 다음이 필요합니다.
• 민감한 데이터 세트를 중앙 집중화하지 않고 기관 간 협업을 지원하는 연합형 데이터 아키텍처
• 속성 기반 접근 제어(ABAC) 및 세분화된 정책 집행.
• 전송 중 및 저장 중 데이터 암호화와 주권형 신원 프레임워크와의 통합
현재 정부 데이터의 7%만이 AI 시스템에 의해 적극적으로 활용되고 있으며, 50~80%는 적절히 준비된다면 가치 있게 활용될 수 있어 상당한 미개척 잠재력을 나타냅니다.
시민 서비스 혁신: IBM 기업가치연구소(IBV)에 따르면, 정부 기관의 66%가 시민 서비스 자동화를 시범 운영하거나 도입하고 있으며, 이는 AI 활용 사례 중 가장 높은 도입률입니다. 혜택 처리부터 긴급 대응에 이르는 시민 대상 애플리케이션을 우선순위에 두면, CIO는 신뢰를 재구축하는 가시적인 개선을 제공하는 동시에 보다 광범위한 AI 도입을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.
윤리 및 규제 프레임워크: 55%의 경영진은 AI가 윤리적 경계 내에서 운영되고 규제를 준수하며 알고리즘의 투명성을 유지하도록 보장하는 거버넌스 구조를 우선시합니다. AI 성숙도는 거버넌스가 사후적 규정 준수 조치가 아니라 시스템 아키텍처에 직접 내재되어야 함을 요구합니다.
이 접근 방식에는 다음이 포함됩니다.
모델 거버넌스
• 데이터 수집부터 추론까지 전 과정에 대한 전체 계보 추적
• 버전 관리 및 승인 워크플로를 갖춘 모델 레지스트리
• 감사 및 이의 제기 절차를 지원하는 설명 가능성 계층
인간의 감독
• 인간 개입을 위한 명확한 임계값 정의
• 신뢰도가 낮거나 영향력이 큰 의사결정에 대한 이관 경로
• 자동화된 결정에 대한 역할 기반 검토
편향 및 공정성 통제
• 보호 대상 집단 전반에 대한 지속적인 편향 모니터링
• 모델 검증 과정에서의 반사실적 테스트
• 서비스 제공 지표와 연계된 형평성 성과 대시보드
인프라 및 데이터 거버넌스: 데이터 품질, 상호운용성, 컴퓨팅 용량, 보안과 같은 기술적 기반을 구축하여 AI가 책임감 있게 확장될 수 있도록 하세요.
임무를 성공적으로 수행하고 주민과의 신뢰를 구축하기 위해 정부 기관은 다음과 같은 일련의 전략을 고려해야 합니다.
1. 데이터를 전략적 인프라로 다루기: 개인정보와 데이터 주권을 보존하는 연합형 접근 방식을 활용하여 처음부터 상호운용성, 품질 및 거버넌스를 고려한 시스템 아키텍처를 설계합니다. 데이터 세트가 아닌 데이터 제품을 구축하고, 도메인 주도 데이터 소유권을 구현하며, 메타데이터와 온톨로지를 표준화하고, 자동화된 데이터 품질 검사를 적용하며, 기관 간 상호운용 가능한 API를 구축합니다.
2. 긴급 대응, 혜택 처리, 인허가 신청, 교육 지원 등 시민이 직접 개선을 체감할 수 있는 영향력이 큰 시민 대상 활용 사례부터 시작합니다.
3. 설계 단계에서부터 거버넌스와 투명성을 내재화하기: 윤리와 규정 준수는 여전히 최우선 과제입니다. AI에 인간의 감독이 필요한 영역, 의사결정의 설명 및 감사 방식, 시민 개인정보 보호 방법, 편향의 모니터링 및 완화 방식을 정의하는 강력한 거버넌스 프레임워크를 구축할 수 있습니다.
거버넌스는 의사결정 기록, 모델 설명 가능성 API, 편향 탐지 서비스, 개인정보 보호 통제를 포함하는 파이프라인에 코드화되어야 합니다. 다음을 명확히 정의하세요.
• 어떤 의사결정을 자동화할 수 있는지
• 어디에서 인간의 검토가 필수적인지
• 결과를 시민에게 어떻게 설명할 것인지
3. 책임 있는 혁신을 촉진하세요: 윤리적 위반, 편향 및 보안 취약성에 대한 보호 장치를 마련하여 속도와 신뢰의 균형을 유지하세요. 다음을 배포하여 속도와 신뢰의 균형을 유지하세요.
• 보안이 강화된 AI 샌드박스
• 레드 팀 활동 및 적대적 테스트
• 신원 플랫폼과의 제로 트러스트 통합
• 지속적인 취약성 스캔
4. 신뢰 지표를 측정하세요: 운영 효율성뿐 아니라 시민 만족도, 서비스 접근성, 투명성 지표, 신뢰도 점수, 해결 시간 편차 및 형평성 성과를 추적하세요.
5. 경험이 풍부한 IT 컨설팅 서비스와 협력: 정부의 AI 전환에는 전문적인 역량이 요구됩니다. 적합한 파트너는 정부 분야 전문성, AI 및 거버넌스 전반에 대한 기술적 깊이, 유사 전환 프로젝트의 구현 경험, 변화 관리 역량, 객관적인 관점을 제공합니다.
정부 기관이 직면한 신뢰 격차는 실제입니다. 개인화, 대화형 인터페이스, 진정성 있는 피드백 루프, 개방형 데이터 플랫폼을 기반으로 한 AI 기반 시민 참여 툴을 도입함으로써 CIO는 기관을 더욱 스마트하고, 신속하며, 대응력이 높은 조직으로 전환할 수 있습니다.
문제는 더 이상 현대화를 할 것인가가 아니라, 그 변화를 얼마나 과감하게 이끌 것인가입니다. 시민들은 준비가 되어 있습니다. 기술은 이미 검증되었습니다. 전략적 과제는 분명합니다.
성공하는 기관은 기술을 그 자체로 목적이 아닌, 시민을 보호하고, 봉사하며, 역량을 강화한다는 공공 서비스의 변함없는 사명을 실현하기 위한 수단으로 바라보는 기관일 것입니다.
IBM은 공공 부문에 대한 깊은 전문성과 검증된 솔루션을 바탕으로, 미래의 요구에 적응하고 복잡성을 줄이는 기반을 구축하도록 지원합니다. IBM은 솔루션과 컨설팅 서비스를 아우르는 엔드투엔드 플랫폼을 제공하는 유일한 기술 기업입니다. IBM은 공공 부문 고객과의 폭넓은 경험과 최신 데이터, AI, 인프라 기술 및 윤리적 모범 사례를 결합하여 이를 실현합니다.
높은 보안 수준을 유지하면서도 시민이 공공 서비스를 개인화되고, 명확하며, 신뢰할 수 있게 느낄 수 있도록 더 스마트하고, 더 빠르며, 적응력 있는 기관을 구축합니다.
환경 전반의 정형 및 비정형 데이터를 통합하고, 거버넌스를 강화하며, AI 기반 가속기와 깊이 있는 산업 전문성을 활용하여 민첩성, 규정 준수 및 의사결정 우위를 제공하는 안전하고 확장 가능한 플랫폼을 구축합니다. 이러한 접근 방식은 시민을 위한 더 신속한 사건 해결, 개인화된 서비스, 명확한 절차를 가능하게 합니다.
전 세계 정부를 위한 IBM의 솔루션 및 컨설팅 서비스에 대해 자세히 알아보세요.