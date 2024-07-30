단계별 가이드: 비즈니스를 위한 생성형 AI

생성형 AI 이니셔티브의 성공을 위해서는 명확한 목표를 설정하는 것이 중요합니다.

생성형 AI가 해결할 수 있는 구체적인 비즈니스 과제 파악

생성형 AI 목표를 수립할 때는 먼저 조직의 가장 중요한 전략적 목표를 검토하세요. 고객 경험 개선, 운영 효율성 향상, 혁신 추진 등 AI 이니셔티브는 이러한 광범위한 비즈니스 목표를 직접적으로 지원해야 합니다.

혁신 기회 파악

점진적인 개선에 그치지 않고 생성형 AI가 비즈니스 프로세스 또는 서비스를 근본적으로 혁신할 수 있는 방법에 집중하세요. 여기에는 제품 개발 주기를 재구상하거나, 새로운 수익원을 창출하거나, 의사 결정 프로세스를 혁신하는 것이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 미디어 회사는 생성형 AI를 사용하여 대규모로 개인화된 콘텐츠를 제작하여 잠재적으로 새로운 시장이나 고객 세그먼트를 개척하겠다는 목표를 세울 수 있습니다.

비즈니스 리더를 참여시켜 예상 결과 및 성공 지표를 개략적으로 설명합니다.

명확하고 정량화할 수 있는 지표를 설정하여 생성형 AI 이니셔티브의 성공을 측정하세요. 여기에는 매출 증가 또는 비용 절감과 같은 재무 지표, 생산성 향상 또는 절약된 시간과 같은 운영 메트릭, 만족도 점수 또는 참여율과 같은 고객 중심 측정이 포함될 수 있습니다.