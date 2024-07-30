단계별 가이드: 비즈니스를 위한 생성형 AI

생성형 인공 지능(gen AI)은 혁신, 생산성 및 효율성을 위한 새로운 기회를 창출하여 비즈니스 세계를 변화시키고 있습니다. 이 가이드는 기업이 생성형 AI 여정을 시작하는 데 필요한 명확한 로드맵을 제공합니다. 모든 수준의 기술 전문 지식이 접근할 수 있는 실용적인 인사이트를 제공하는 동시에 AI 채택 프로세스 전반에 걸쳐 주요 이해관계자의 역할을 간략하게 설명합니다.
생성형 AI 이니셔티브의 성공을 위해서는 명확한 목표를 설정하는 것이 중요합니다.
생성형 AI 목표를 수립할 때는 먼저 조직의 가장 중요한 전략적 목표를 검토하세요. 고객 경험 개선, 운영 효율성 향상, 혁신 추진 등 AI 이니셔티브는 이러한 광범위한 비즈니스 목표를 직접적으로 지원해야 합니다.
점진적인 개선에 그치지 않고 생성형 AI가 비즈니스 프로세스 또는 서비스를 근본적으로 혁신할 수 있는 방법에 집중하세요. 여기에는 제품 개발 주기를 재구상하거나, 새로운 수익원을 창출하거나, 의사 결정 프로세스를 혁신하는 것이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 미디어 회사는 생성형 AI를 사용하여 대규모로 개인화된 콘텐츠를 제작하여 잠재적으로 새로운 시장이나 고객 세그먼트를 개척하겠다는 목표를 세울 수 있습니다.
명확하고 정량화할 수 있는 지표를 설정하여 생성형 AI 이니셔티브의 성공을 측정하세요. 여기에는 매출 증가 또는 비용 절감과 같은 재무 지표, 생산성 향상 또는 절약된 시간과 같은 운영 메트릭, 만족도 점수 또는 참여율과 같은 고객 중심 측정이 포함될 수 있습니다.
비즈니스 문제와 원하는 결과에 대한 명확한 그림을 가지고 세부 사항을 파고들어 비즈니스 문제를 사용 사례로 요약해야 합니다.
생성형 AI를 기존 시스템에 통합하는 복잡성을 평가하기 위해 기술적 타당성 평가를 수행합니다. 여기에는 사용자 지정 모델 개발이 필요한지 또는 사전 학습된 모델을 활용할 수 있는지 여부를 결정하고 다양한 사용 사례에 대한 계산 요구 사항을 고려하는 것이 포함됩니다.
스코어링 매트릭스를 개발하여 잠재적 수익 영향, 비용 절감 기회, 주요 비즈니스 지표 개선, 기술적 복잡성, 리소스 요구 사항, 구현 시간 등의 요소를 평가합니다.
사용 사례를 선택한 후 데이터 전처리 요구 사항, 모델 선택 기준, 통합 지점, 성능 지표 및 평가 기준을 포함하는 기술적 개념 증명을 간략하게 설명합니다.
조직의 요구 사항에 맞춰 생성형 AI 이니셔티브를 조정하고 광범위한 지원을 확보하려면 주요 이해 관계자의 조기 참여가 필수적입니다. 대부분의 팀에는 최소 네 가지 유형의 팀원이 포함되어야 합니다.
성공적인 생성형 AI 구현을 위해서는 데이터 자산에 대한 철저한 평가가 필수적입니다.
데이터는 실제로 생성형 AI의 기반이며, 포괄적인 재고가 매우 중요합니다. 먼저 정형, 반정형, 비정형 데이터를 포함하여 조직 전반의 모든 잠재적인 데이터 소스를 파악하는 것부터 시작하세요. 각 소스가 특정 생성형 AI 목표와 관련성이 있는지 평가하세요. 예를 들어 고객 서비스 챗봇을 개발하는 경우 고객 상호 작용 로그, 제품 정보 데이터베이스 및 자주 묻는 질문
IBM watsonx.data와 같은 툴은 생성형 AI 워크로드를 위해 데이터를 중앙 집중화하고 준비하는 데 매우 유용할 수 있습니다. 예를 들어, watsonx.data는 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에서 모든 데이터에 액세스할 수 있는 단일 진입 지점을 제공합니다. 이 통합 액세스는 데이터 관리 및 통합 작업을 간소화합니다. watsonx.data는 이러한 중앙 집중식 접근 방식을 사용하여 AI 모델용 데이터를 준비하고 검증하는 프로세스를 간소화합니다. 그 결과, 생성형 AI 이니셔티브는 관리형 데이터의 견고한 토대를 기반으로 구축됩니다.
이때 데이터 엔지니어는 전문 지식을 활용하여 데이터 품질을 평가하고 견고한 데이터 준비 프로세스를 수립합니다. 데이터 품질은 생성형 AI 모델의 성능에 직접적인 영향을 미친다는 점을 기억하세요.
AI 모델을 선택하는 것은 프로젝트의 성공을 좌우하는 중요한 결정입니다.
데이터 과학자는 특정 사용 사례에 적합한 파운데이션 모델을 선택하는 데 중요한 역할을 합니다. 모델 성능, 크기 및 전문화와 같은 요소를 평가하여 가장 적합한 것을 찾습니다. IBM® watsonx.ai는 이 프로세스를 간소화하는 파운데이션 모델 라이브러리를 제공하여 다양한 작업에 맞게 최적화된 다양한 사전 학습된 모델을 제공합니다. 이 라이브러리를 통해 데이터 과학자는 다양한 모델을 신속하게 실험하여 선택 프로세스를 가속화하고 선택한 모델이 프로젝트의 요구 사항에 부합하는지 확인할 수 있습니다.
이러한 Granite 모델은 인터넷, 학계, 코드, 법률 및 재무와 같은 소스의 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터로 학습되므로 광범위한 비즈니스 애플리케이션에 이상적입니다. watsonx.ai 같은 플랫폼에서 사용할 수 있는 IBM Granite와 같은 사전 학습된 모델과 맞춤형 옵션 간의 절충점을 고려해 보세요.
선택한 모델이 기존 시스템 및 워크플로와 통합되는 방식을 계획하기 위해 AI 개발자를 조기에 참여시켜 원활한 도입 프로세스를 보장할 수 있도록 하세요.
학습과 검증은 생성형 AI 모델의 성능을 개선하기 위한 중요한 단계입니다.
모델의 효율적인 학습을 위해 watsonx.ai와 같은 플랫폼을 사용하세요. 프로세스 전반에 걸쳐 진행 상황을 면밀히 모니터링하고 매개변수를 조정하여 성능을 최적화합니다.
엄격한 테스트가 중요합니다. watsonx.governance 같은 거버넌스 툴킷은 모델의 행동을 평가하고 관련 규정 및 윤리 지침을 준수하도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
생성형 AI 모델을 배포하는 것은 개발 단계에서 애플리케이션 단계로의 전환을 의미합니다.
개발자는 기존 비즈니스 애플리케이션에 모델을 통합하는 작업을 주도합니다. 이들은 파운데이션 모델과 애플리케이션 간의 원활한 통신을 가능하게 하는 API 또는 인터페이스를 만드는 데 중점을 둡니다. 개발자는 또한 데이터 전처리, 아웃풋 형식 지정, 확장성과 같은 측면을 처리하여 모델의 응답이 비즈니스 로직 및 사용자 경험 요구 사항에 맞게 조정되도록 합니다.
사용자 및 기술팀과 명확한 피드백 루프를 구축하는 것이 중요합니다. 이러한 지속적인 커뮤니케이션은 문제를 식별하고 통찰력을 수집하며 생성형 AI 솔루션의 지속적인 개선을 추진하는 데 필수적입니다.
생성형 AI 프로젝트가 성숙해지면 이제 그 영향력과 능력을 확장해야 할 때입니다.
초기 생성형 AI 프로젝트의 가치가 입증되면 조직 전체에 적용할 수 있는 기회를 찾아보세요.
여기에는 유사한 사용 사례에 맞게 모델을 조정하거나 복잡한 문제를 해결하기 위해 watsonx.ai와 같은 플랫폼의 고급 기능을 탐색하는 것이 포함될 수 있습니다.
규모를 확장할수록 강력한 거버넌스 관행을 유지하는 것이 중요합니다. watsonx.governance와 같은 툴 확장되는 생성형 AI 기능이 윤리적이고 규정을 준수하며 비즈니스 목표에 부합하도록 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
생성형 AI를 도입하는 것은 단순히 새로운 기술을 구현하는 것을 넘어 비즈니스 환경을 변화시킬 수 있는 혁신적인 여정입니다. 이 가이드는 혁신을 주도하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 생성형 AI를 사용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 다음 단계를 진행할 때 다음 사항을 기억하세요.
이러한 원칙을 수용하면 비즈니스에서 생성형 AI의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.
IBM watsonx 플랫폼이 생성형 AI 목표를 어떻게 가속화할 수 있는지 알아보세요. watsonx.data를 활용한 데이터 준비부터 watsonx.ai를 통한 모델 개발, watsonx.governance를 통한 책임 있는 AI 실천까지, 여정의 모든 단계에서 지원할 수 있는 툴을 제공합니다.