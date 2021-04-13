과학 기술 공학 및 수학(STEM)을 중등 학교 학업 교육의 필수적인 부분으로 삼아 아이들의 미래를 더 잘 보장할 수 있을 뿐만 아니라 이러한 분야에서 사고와 관점의 다양성을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
저는 초등학교 5학년의 조카딸 전체에게 웹 페이지 제작 방법을 가르칠 기회가 생겼을 때 어린이와 청소년에게 기술을 가르치는 것이 얼마나 즐거운 일인지 처음 깨달았습니다. 코딩을 할 수 있다는 사실을 깨달은 아이들의 머릿속에 전구가 켜지는 것을 볼 수 있을 정도로 흥분을 감추지 못했습니다. 그들은 심지어 다음에 무엇을 할 수 있는지 알고 싶어서 숙제를 요구하기도 했습니다.
올해 초 코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 자원봉사 활동을 찾고 있던 ADP는 기술 조기 대학 고등학교(P-TECH) 프로그램 참가자를 찾고 있었고, 마침 IBM에서 연락이 왔습니다. 완벽한 매치였다고 생각합니다.
IBM의 P-TECH 모델은 9~14학년을 대상으로 하며, 주로 소외된 배경을 가진 학생들이 6년 프로그램을 통해 고등학교 졸업장과 STEM 분야의 무료 준학사 학위를 모두 취득할 수 있도록 지원합니다. 이 프로그램은 기술에 관심이 있는 어린이들이 기회를 갖고 진로 준비에 필요한 기술을 습득할 수 있도록 지원합니다.
학생들이 배우는 핵심 기술 중 하나는 문제 해결입니다. 따라서 IBM이 ADP와 Panther Academy의 P-TECH 프로그램 학생들이 디자인 사고 세션에 참여하는 아이디어를 생각해 냈을 때, 이는 이상적인 선택이었습니다. 목표는 새로운 모바일 앱을 디자인하는 것입니다.
열일곱 살짜리 아이들은 이미 기술에 매우 익숙합니다. 디자인 사고 세션에서 아이디어를 수집하고 이를 모바일 애플리케이션으로 구체화하기 시작하면서 학생들은 관심 있는 주제에 집중했습니다. 결국 그들은 제가 그 나이였을 때는 생각지도 못했던 재무 계획을 위한 앱을 생각해 냈습니다.
소외된 아동에게 서비스를 제공하는 ADP와 IBM 간의 협업은 매우 중요합니다. 이 경험에서 얻은 두 가지 큰 교훈은 첫째, 이와 같은 세션에 참여하여 어린이의 미래에 투자하는 것입니다. 이는 아이들뿐만 아니라 더 많은 사람들의 미래에 큰 영향을 미칩니다. 우리 모두가 그들의 아이디어와 그들이 만드는 애플리케이션으로부터 혜택을 받을 것이기 때문입니다. 둘째, 이러한 기회를 제공함으로써 우리는 아이들의 독특한 관점에서 다양한 생각을 얻을 수 있으며, 이는 더 나은 애플리케이션, 소프트웨어 도구 및 기술로 이어질 것입니다.
P-Tech의 일원이 되고 아이들이 얻는 기회를 보는 것은 가르치는 것에 대한 열정을 키우는 데 도움이 됩니다. 제 커리어의 어느 시점에서는 더 많은 아이들이 배울 기회를 가질 수 있도록 돕고, 대학과 기술 분야에 취업할 수 있는 길을 열어주고 싶습니다. 그동안 저는 직원들에게 소외된 아이들의 삶에 영향을 미칠 수 있는 시간을 제공하는 ADP와 같은 회사에서 근무하게 되어 자랑스럽습니다. 그들의 미래는 우리의 미래이기 때문에 매우 중요합니다.
ADP와 IBM이 어떻게 소외계층 아동이 직업 기회를 위한 기술 전문 지식을 습득하도록 지원하는지 알아보세요.
ADP는 소외된 아이들이 직업 기회를 위한 기술 전문 지식을 습득할 수 있도록 지원합니다