과학 기술 공학 및 수학(STEM)을 중등 학교 학업 교육의 필수적인 부분으로 삼아 아이들의 미래를 더 잘 보장할 수 있을 뿐만 아니라 이러한 분야에서 사고와 관점의 다양성을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

저는 초등학교 5학년의 조카딸 전체에게 웹 페이지 제작 방법을 가르칠 기회가 생겼을 때 어린이와 청소년에게 기술을 가르치는 것이 얼마나 즐거운 일인지 처음 깨달았습니다. 코딩을 할 수 있다는 사실을 깨달은 아이들의 머릿속에 전구가 켜지는 것을 볼 수 있을 정도로 흥분을 감추지 못했습니다. 그들은 심지어 다음에 무엇을 할 수 있는지 알고 싶어서 숙제를 요구하기도 했습니다.

올해 초 코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 자원봉사 활동을 찾고 있던 ADP는 기술 조기 대학 고등학교(P-TECH) 프로그램 참가자를 찾고 있었고, 마침 IBM에서 연락이 왔습니다. 완벽한 매치였다고 생각합니다.