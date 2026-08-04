Microsoft의 2025년 업무 트렌드 지수 연례 보고서에 따르면 프런티어 기업은 AI 에이전트의 적극적 사용과 AI 성숙도를 포함한 5가지 핵심 특성으로 정의됩니다.

리더 중 단 9%만이 자신이 프런티어 기업을 운영하고 있다고 답했는데, 이 수치는 야망이나 투자 수준을 반영하는 것이 아니라, 진정한 변화가 얼마나 어려운지를 반영하는 것입니다.

업계 전반의 리더들은 똑같은 질문을 던집니다. “우리는 AI에 투자했고, 파일럿도 진행했는데, 왜 더 발전이 없는 걸까요?” 솔직히 말해서 투자와 도입만으로는 충분하지 않습니다.

앞서 나가는 조직은 반드시 더 많은 비용을 지출하는 것이 아니라, 조직의 운영 방식에 대해 다른 결정을 내리고 있습니다.