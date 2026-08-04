Microsoft의 2025년 업무 트렌드 지수 연례 보고서에 따르면 프런티어 기업은 AI 에이전트의 적극적 사용과 AI 성숙도를 포함한 5가지 핵심 특성으로 정의됩니다.
리더 중 단 9%만이 자신이 프런티어 기업을 운영하고 있다고 답했는데, 이 수치는 야망이나 투자 수준을 반영하는 것이 아니라, 진정한 변화가 얼마나 어려운지를 반영하는 것입니다.
업계 전반의 리더들은 똑같은 질문을 던집니다. “우리는 AI에 투자했고, 파일럿도 진행했는데, 왜 더 발전이 없는 걸까요?” 솔직히 말해서 투자와 도입만으로는 충분하지 않습니다.
앞서 나가는 조직은 반드시 더 많은 비용을 지출하는 것이 아니라, 조직의 운영 방식에 대해 다른 결정을 내리고 있습니다.
프론티어 기업은 온디맨드 또는 사전 예방적 인텔리전스를 중심으로 운영되며, 인간과 AI 에이전트로 구성된 하이브리드 팀을 통해 더 빠른 확장, 더 뛰어난 민첩성, 가속화된 가치 창출을 지원합니다. 리더 중 단 9%만이 자신의 조직이 이러한 기준을 충족한다고 답했으며, AI 기반 경제에서 프런티어 기업 역량이 필수 조건이 됨에 따라 장기적인 경쟁력 격차가 점점 커지고 있습니다.
변화하는 환경에 발맞춰 진화하지 못하는 조직은 계속해서 위험에 직면합니다. AI와 에이전트 주도 혁신을 도입한 기업은 더 효율적으로 운영되지만, 그렇지 않은 기업은 더욱 뒤처질 것입니다.
대부분의 사람들이 깨닫지 못하는 것은 경영진이 프론티어 기업의 성공에 핵심 요소라는 것입니다. 리더는 조직 전략, 데이터 품질, 보안, 규정 준수 및 거버넌스에 신중한 투자를 합니다. 이러한 선택은 단기적인 비용을 증가시키거나 초기 출시를 늦출 수 있지만, 장기적으로는 성공을 가능하게 합니다.
프런티어는 정적인 것이 아니라, 프론티어 기준을 충족하는 9%의 리더들이 계속해서 변화함에 따라 진화합니다. 격차가 벌어지는 것은 도구의 부족 때문이 아니라 혁신이 지연되기 때문입니다. AI와 함께 업무, 의사 결정, 가치 창출이 진화하는 방식을 지속적으로 재구상함으로써 프론티어 지위를 얻거나 다시 획득할 수 있습니다.
지난 몇 년간 AI 도입은 실험 단계를 넘어 기업에 실질적인 영향을 미치는 단계로 빠르게 확대되어 왔습니다. 그 진화는 세 가지 단계로 관찰할 수 있습니다.
1. 인간과 어시스턴트: 초기에는 AI가 개인의 생산성을 높여줍니다. 직원들은 콘텐츠 초안 작성, 데이터 분석 및 간단한 작업 자동화를 위해 어시스턴트를 사용합니다. 생산적인 성과는 대부분 개인화되고 국지적입니다. IBM과 협력하는 대부분의 고객은 직원들이 생산성을 높이기 위해 AI를 사용하고 있지만 그 결과는 시차를 두고 사일로화되어 있는 경우가 많습니다.
2. 인간-에이전트 팀: 그런 다음, 작업이 인간 및 에이전트와 함께 공유되는 단계로 전환됩니다. 이제 프롬프트에 응답할 뿐만 아니라 다단계 프로세스를 조정하고 실행할 수 있습니다. 이제 인간이 업무를 구체화하고 조율할 수 있습니다. 이러한 발전은 에이전트가 보다 자율적으로 행동했던 '인간과 어시스턴트' 모델에서 상당한 도약을 의미하지만, 여전히 잠재적인 단점도 존재합니다.
3. 인간 주도, 에이전트 운영: 이제 리더가 방향, 의도 및 가드레일을 설정합니다. 바로 이 지점에서 프론티어 기업들이 진정한 모습으로 등장하기 시작합니다. AI 에이전트는 대규모로 프로세스와 운영을 실행하여 의사 결정 속도를 높이고 혁신의 속도를 높입니다.
우리의 관점에서 보면 프런티어 기업의 역량을 충족하는 고객은 생산성이 향상되고 비용이 절감되어 직원과 이해 관계자에게 상당한 가치를 더할 수 있습니다. 모든 리더가 조직에서 지향해야 할 방향은 바로 이 부분입니다.
많은 조직이 프론티어 기업으로의 진화의 중요성을 인식하고 있지만, 혁신에 진정으로 필요한 역량을 명확하게 파악하고 있는 조직은 훨씬 적습니다. 단일 이니셔티브만으로는 발전할 수 없습니다. 최전선에서의 발전은 전략, 기술 및 운영 모델 변경을 신중하게 계층화함으로써 이루어집니다.
모든 여정은 다르게 보이지만, 프런티어 기업은 몇 가지 기본 역량을 통해 지속적으로 차별화됩니다.
어떤 단일 AI 솔루션이나 도구도 조직을 프론티어 기업으로 만들 수 없습니다. 큰 그림에서 시작해야 합니다. 성공은 장기적인 AI 및 에이전트 주도의 비전을 지원하는 강력한 기반을 구축하는 것에서 시작됩니다. 이는 기업들이 확장성, 보안, 복원력 및 규정 준수를 염두에 두고 설계해야 함을 의미합니다.
레거시 환경에 대한 점진적 업그레이드는 단기적으로는 이점을 제공할 수 있지만, 나중에 역추적하는 데 비용이 많이 들 수도 있습니다. 보다 의도적인 아키텍처 접근 방식을 사용하면 조직은 재창조 작업을 줄이고 더 빠르게 움직일 수 있습니다.
고객과 협업하면서 알게 된 사실은 프런티어 조직이 처음부터 가장 많은 도구를 보유하고 있던 기업인 경우는 드물다는 것입니다. 오히려 처음에 기반을 다지는 데 가장 신중했던 조직이었습니다.
데이터를 이동할 준비가 되지 않았다면 조직은 확장할 준비가 되지 않은 것입니다. 프런티어 기업은 데이터를 가능한 한 최고 품질의 입력값으로 취급하여, 지능형 시스템을 구동하는 신뢰할 수 있고 관리되는 기업 자산으로 만들어야 합니다. 조직은 시스템과 데이터가 규정을 준수하고, 안전하고, 관찰 가능하고, 필요한 사람들이 액세스할 수 있다는 확신을 가져야 합니다. 우리는 여러 번 데이터 준비가 숨겨진 병목 현상이 되는 것을 목격했습니다. 부서 간 협력은 기술적 결정보다 지속적으로 유지하는 것이 더 어렵기 때문입니다.
처음부터 가장 많은 도구를 갖추는 것이 성공으로 이어지는 경우는 드뭅니다. 실제로 대부분의 기업은 다양한 공급업체와 다양한 데이터 형식의 무분별한 확산으로 인해 어려움을 겪습니다. 고객은 조달을 간소화하고 데이터를 더 적은 수의 플랫폼으로 통합함으로써 프런티어 기업의 여정을 가속화할 수 있습니다. 또한 내부 조직 전체의 데이터 및 시스템에 대한 접근성을 향상시키면서 비용 및 효율성 절감을 개선할 수 있습니다. 즉각적인 비용 절감과 효율성 실현으로 고객은 절감한 비용을 보다 신속하게 재투자하여 프런티어 기업 이니셔티브를 발전시킬 수 있습니다.
프런티어 혁신은 사일로에서 일어나지 않습니다. 선도적인 기업들은 단편적인 파일럿과 개념 증명 단계를 넘어 기업 전반에 걸쳐 AI를 도입하고 있습니다. 이는 AI를 기술적인 작업뿐만 아니라 워크플로, 의사 결정 및 비즈니스 프로세스에 통합하는 것을 의미합니다. AI가 여러 부서에 걸쳐 운영되면 단절된 진행으로 인한 제약을 받지 않고 전체 조직이 함께 발전합니다. 성공적인 파일럿 이후 고객의 성과가 정체되는 경우는 대개 기술 자체의 실패 때문이 아니라, 변화 관리, 인센티브 및 워크플로 통합이 처음부터 전체 조직을 위해 구축되지 않았기 때문입니다.
9% 통계는 고정된 엔드포인트가 아니라는 점을 강조할 필요가 있습니다. 이는 모델이 성숙하고 에이전트 AI의 진정한 가치가 실현됨에 따라 계속해서 변화할 살아있는 지표입니다.
조직은 그 수치가 변할 때까지 기다릴 필요 없이 즉시 조치를 취할 수 있습니다. 리더는 올바른 기본 역량에 지금 투자함으로써 기업이 최전선에서 의미 있는 발전을 이룰 수 있도록 포지셔닝할 수 있습니다. 아직 시작하지 않았다면 지금이 바로 시작할 때입니다.
파트너십은 변화의 여정에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. IBM과 Microsoft는 함께 조직이 최전선에서 운영하는 데 필요한 기능을 설계, 구축 및 운영할 수 있도록 지원합니다. 환경이 클라우드 및 현대화에서 책임감 있는 AI 거버넌스로 변화함에 따라 조직은 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
오늘날 프론티어 기업은 드물지만, 올바른 경영진 마인드, 아키텍처의 과감성, 신뢰할 수 있는 파트너십을 통해 새로운 성장과 역량을 확보할 수 있습니다.