IBM에서는 기술, 특히 AI가 기업이 효율적이고 재정적으로 실행 가능한 방식으로 지속가능성 목표를 달성하도록 돕는 데 중요한 역할을 한다고 믿습니다. 지속가능성은 전 세계적으로 기업 전략의 필수 요소가 되었으며, 고객사뿐만 아니라 76%의 경영진이 지속가능성이 비즈니스의 핵심이라는 데 동의하는 등 훨씬 더 광범위한 범위에서 이를 확인하고 있습니다. 그러나 인식과 우선순위는 전 세계적으로 다양합니다.
2024년 지속가능성 준비 현황 보고서는 Morning Consult가 독립적으로 실시하고 IBM이 후원, 분석 및 게시한 최근 종합 설문조사입니다. 이 보고서는 다양한 지역이 지속가능성 문제를 해결하고 지속가능성 투자를 위해 IT에 접근하는 방법을 조명합니다.
2024년 지속가능성 준비 현황 보고서는 미국, 캐나다, 브라질, 영국, 독일, UAE, 인도, 일본, 호주 등 9개 주요 경제국에 걸쳐 2,790명 이상의 비즈니스 리더의 응답을 조사했습니다. 거의 모든 지역에서 최고 경영진과 부사장급 의사결정권자 사이에 지속가능성 목표와 기대치에 차이가 있음을 발견했습니다. 이 과정에서 발견한 세 가지 주요 인사이트를 살펴보겠습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
전반적으로 최고 경영진은 기후 회복력 강화에 대해 부사장 및 이사보다 더 낙관적입니다. 전 세계적으로 보면, 설문조사에 참여한 최고 경영진 중 67%가 기후 복원력을 위한 노력이 선제적이라고 생각한 반면, 하위 의사결정권자 중에서는 56%만이 선제적이라고 답했습니다. 이러한 격차는 지속 가능성 목표에 대한 조직 전반의 불일치에서 비롯될 수 있습니다. 경우에 따라 이러한 지속가능성 목표가 조직의 여러 기능 전반에 걸쳐 내재되지 않아 의사 결정과 관련하여 단절이 발생할 수 있습니다.
금융 위험, 물리적 인프라 위험, 공급망 위험 등 다양한 주제에 걸쳐 있는 이러한 격차는 지역 차원에서도 반영됩니다. 흥미로운 예외 중 하나는 호주입니다. 호주 응답자들의 기후 위험 대비에 대한 인식에 있어서는 부사장급 의사결정권자가 최고 경영진보다 더 높은 자신감을 보인 것으로 나타났습니다.
브라질, 독일, 인도에서는 최고 경영진이 부사장이나 이사보다 회사가 재무 관련 기후 리스크에 충분히 대비하고 있다고 생각하는 비율이 더 높았습니다. 반면 호주의 부사장과 이사는 최고 경영진보다 회사가 공급망 기후 위험에 충분히 대비하고 있다고 생각하는 비율이 더 높았습니다.
미국, 영국, 브라질, 아랍에미리트, 일본에서 최고 경영진은 부사장이나 이사보다 회사의 지속가능성에 투자할 때 비용보다 기회를 더 중요하게 여기는 경향이 높았습니다. 호주에서는 그 반대의 상황으로, 부사장과 이사는 최고 경영진에 비해 비용보다는 기회를 더 중요하게 여길 가능성이 높습니다.
미국, 캐나다, 일본, 호주의 최고 경영진은 하위 의사 결정권자에 비해 조직이 기후 복원력을 위한 노력에 적극적이라고 생각할 가능성이 훨씬 높습니다.
미국, 일본, 호주의 최고 경영진은 하위 의사 결정권자보다 향후 12개월 내에 조직이 범위 3 배출량을 보고할 수 있다고 생각할 가능성이 더 높습니다.
CEO와 부사장급 의사 결정권자 간의 인식 차이는 단순한 의견 차이를 넘어 조직 내 근본적인 단절의 신호입니다. 리더가 우선순위, 과제, 강점에 대해 제대로 조율하지 않거나 비즈니스 전반에 걸쳐 이를 제대로 운영하지 않으면 IT에 어디에 얼마를 투자할지 결정하기 어려울 수 있으며 비즈니스 전략을 지속가능성 이니셔티브와 연계하여 실질적인 영향력을 발휘하기가 더 어려워집니다.
이 보고서는 인식의 격차 외에도 지속가능성을 위한 AI 사용에 관한 몇 가지 흥미로운 지리적 인사이트를 밝혔습니다. 전 세계의 90%는 AI가 지속가능성 목표에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. 그러나 조직에서 AI를 적극적으로 사용하는 평균은 전 세계 평균 44%에 불과합니다. 인도의 평균 수치는 64%로, 다른 설문조사 대상 국가보다 높습니다.
일본에서는 비즈니스 리더들이 AI 마비에 직면한 것으로 보입니다. 일본 기업 중 31%만이 현재 지속가능성을 위해 AI를 사용하고 있으며, 리더의 83%는 AI가 조직의 지속가능성 목표 달성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
지속가능성 목표 추적을 위해 데이터를 사용할 준비가 되어 있다고 느끼는지에 대한 설문조사에 따르면, 브라질의 경우 조사 대상 기업 10곳 중 7곳이 데이터를 사용하여 지속가능성 목표를 추적하는 데 매우 자신감을 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 전 세계 평균보다 훨씬 높은 수치입니다.
반면, 독일에서는 설문조사 기업 10곳 중 4곳만이 지속가능성 목표를 추적하기 위해 데이터를 사용하는 데 자신 있다고 답해 글로벌 평균보다 성숙도가 낮은 것으로 나타났습니다.
조직에서 최고 경영진과 부사장급 의사 결정권자 사이에 인식의 차이가 있거나 데이터를 사용하여 지속가능성 목표를 추적하는 데 있어 성숙도가 부족하다고 느끼는 경우, 전체적인 관점이 매우 중요합니다. 조직은 지속가능성 목표를 성공적으로 추진하기 위해 회사 내에서 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 파악해야 합니다.
2024년 IBM 지속가능성 현황 보고서는 지속가능성 문제를 해결하고자 하는 비즈니스 리더와 조직을 위한 주요 권장 사항을 제공합니다. 이 보고서에서는 AI 기반 도구의 기회에 대해 간략하게 설명합니다. 예를 들어, 이러한 도구는 날씨나 지역 재해와 같은 기후 위험 시나리오를 시뮬레이션하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 기후 영향을 해결하고 지속가능성에 대한 야망을 행동으로 옮기는 데 필요한 인사이트를 제공할 수 있습니다.
지속 가능성 혁신의 토대를 마련하고 AI의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 반드시 해결해야 하는 데이터 관련 과제가 여전히 남아 있는 것은 분명합니다. 이 보고서는 최고 경영진과 하급 의사 결정권자 간의 인식 격차를 줄이기 위해 데이터를 사용할 것을 권장합니다. 지속가능성에 대한 주요 과제가 계속 진화함에 따라, 조직은 비즈니스 전반에서 데이터를 수집하여 최고 경영진과 하위 의사 결정권자 간의 인식 차이를 더 잘 이해해야 합니다.
데이터 분석 및 보고 도구를 사용하면 사각지대를 발견하고 조직 전체의 가시성과 일관성을 유지할 수 있습니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.