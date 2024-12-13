전반적으로 최고 경영진은 기후 회복력 강화에 대해 부사장 및 이사보다 더 낙관적입니다. 전 세계적으로 보면, 설문조사에 참여한 최고 경영진 중 67%가 기후 복원력을 위한 노력이 선제적이라고 생각한 반면, 하위 의사결정권자 중에서는 56%만이 선제적이라고 답했습니다. 이러한 격차는 지속 가능성 목표에 대한 조직 전반의 불일치에서 비롯될 수 있습니다. 경우에 따라 이러한 지속가능성 목표가 조직의 여러 기능 전반에 걸쳐 내재되지 않아 의사 결정과 관련하여 단절이 발생할 수 있습니다.

금융 위험, 물리적 인프라 위험, 공급망 위험 등 다양한 주제에 걸쳐 있는 이러한 격차는 지역 차원에서도 반영됩니다. 흥미로운 예외 중 하나는 호주입니다. 호주 응답자들의 기후 위험 대비에 대한 인식에 있어서는 부사장급 의사결정권자가 최고 경영진보다 더 높은 자신감을 보인 것으로 나타났습니다.

브라질, 독일, 인도에서는 최고 경영진이 부사장이나 이사보다 회사가 재무 관련 기후 리스크에 충분히 대비하고 있다고 생각하는 비율이 더 높았습니다. 반면 호주의 부사장과 이사는 최고 경영진보다 회사가 공급망 기후 위험에 충분히 대비하고 있다고 생각하는 비율이 더 높았습니다.

미국, 영국, 브라질, 아랍에미리트, 일본에서 최고 경영진은 부사장이나 이사보다 회사의 지속가능성에 투자할 때 비용보다 기회를 더 중요하게 여기는 경향이 높았습니다. 호주에서는 그 반대의 상황으로, 부사장과 이사는 최고 경영진에 비해 비용보다는 기회를 더 중요하게 여길 가능성이 높습니다.

미국, 캐나다, 일본, 호주의 최고 경영진은 하위 의사 결정권자에 비해 조직이 기후 복원력을 위한 노력에 적극적이라고 생각할 가능성이 훨씬 높습니다.

미국, 일본, 호주의 최고 경영진은 하위 의사 결정권자보다 향후 12개월 내에 조직이 범위 3 배출량을 보고할 수 있다고 생각할 가능성이 더 높습니다.

CEO와 부사장급 의사 결정권자 간의 인식 차이는 단순한 의견 차이를 넘어 조직 내 근본적인 단절의 신호입니다. 리더가 우선순위, 과제, 강점에 대해 제대로 조율하지 않거나 비즈니스 전반에 걸쳐 이를 제대로 운영하지 않으면 IT에 어디에 얼마를 투자할지 결정하기 어려울 수 있으며 비즈니스 전략을 지속가능성 이니셔티브와 연계하여 실질적인 영향력을 발휘하기가 더 어려워집니다.