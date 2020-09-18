SaaS는 서버를 구축하고, 애플리케이션을 설치하고, 구성해야 하는 비즈니스 환경(기존 모델)의 표준 소프트웨어 설치에 대한 흥미로운 대안을 제공합니다. 대신 애플리케이션은 웹 또는 API를 통해 액세스되는 원격 클라우드 네트워크에 상주하며 렌탈처럼 작동합니다. 귀하와 귀하의 조직은 일정 기간 동안 소프트웨어를 사용하고 사용 중인 소프트웨어에 대한 비용을 지불할 수 있는 권한이 있습니다.

다음은 SaaS를 사용할 때 얻을 수 있는 5가지 주요 이점입니다.

1. 혜택 제공 시간 단축

서비스형 소프트웨어(SaaS)는 소프트웨어(애플리케이션)가 이미 설치 및 구성되어 있다는 점에서 기존 모델과 다릅니다. 클라우드에서 인스턴스에 대한 서버를 프로비저닝하기만 하면 몇 시간 안에 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 설치 및 구성에 소요되는 시간이 줄어들고 소프트웨어 배포에 방해가 되는 문제를 줄일 수 있습니다.

2. 비용 절감

SaaS는 일반적으로 기존 모델에 비해 하드웨어 및 소프트웨어 라이센스 비용이 저렴한 공유 또는 멀티 테넌트 환경에 존재하므로 비용 절감 효과가 있습니다.

또 다른 장점은 SaaS를 통해 중소기업이 높은 라이선스 비용으로 인해 사용하지 않을 소프트웨어를 사용할 수 있기 때문에 고객 기반을 빠르게 확장할 수 있다는 것입니다.

SaaS 제공업체가 환경을 소유하고 해당 솔루션을 사용하는 모든 고객에게 비용을 분담하기 때문에 유지 관리 비용도 절감됩니다.

3. 확장성 및 통합

일반적으로 SaaS 솔루션은 확장이 가능하고 다른 SaaS 제품과 통합된 클라우드 환경에 상주합니다. 기존 모델에 비해 서버나 소프트웨어를 추가로 구매할 필요가 없습니다. 새로운 SaaS 제품을 활성화하기만 하면 서버 용량 계획 측면에서 SaaS 제공업체가 이를 소유합니다. 또한 특정 요구 사항에 따라 SaaS 사용을 확장 및 축소할 수 있는 유연성이 있습니다.

4. 새로운 릴리스(업그레이드)

SaaS를 사용하면 공급업체가 솔루션을 업그레이드하고 고객이 사용할 수 있게 됩니다. 업그레이드 및 새 릴리스와 관련된 비용과 노력은 일반적으로 업그레이드 패키지를 구입하여 설치하거나 환경 업그레이드를 위한 전문 서비스 비용을 지불해야 하는 기존 모델보다 저렴합니다.

5. 사용하기 쉽고 개념 증명을 수행할 수 있음

SaaS 제품은 이미 기본 모범 사례 및 샘플과 함께 제공되므로 사용하기 쉽습니다. 사용자는 개념 증명을 수행하고 소프트웨어 기능 또는 새 릴리스 기능을 미리 테스트할 수 있습니다. 또한 버전이 다른 인스턴스를 두 개 이상 보유하여 원활한 마이그레이션을 수행할 수 있습니다. 대규모 환경의 경우에도 SaaS 제품을 사용하여 구매하기 전에 소프트웨어를 테스트할 수 있습니다.

