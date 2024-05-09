생성형 AI 시대의 소셜 엔지니어링: 2024년 예측

대규모 언어 모델(LLM)의 획기적인 발전으로 사이버 보안과 소셜 엔지니어링 사기꾼 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 2024년에는 이러한 상황이 어떻게 전개될지 살펴보겠습니다.

기업에게 생성형 AI는 저주이자 기회입니다. 기업이 기술 도입을 위해 경쟁함에 따라 완전히 새로운 차원의 사이버 위험도 감수해야 합니다. 항상 무언가를 놓칠까 봐 끊임없이 두려워하는 것도 상황에 도움이 되지 않습니다. 하지만 사이버 범죄자들이 노리는 것은 AI 모델 그 자체만이 아닙니다. 위조 행위가 새로운 표준이 된 지금, 이들은 AI를 사용하여 놀라울 정도로 설득력 있는 소셜 엔지니어링 공격을 일으키거나 대규모로 허위 정보를 생성하기도 합니다.

창의적이고 분석적인 프로세스를 지원하는 데 있어 생성형 AI의 잠재력은 의심의 여지가 없지만, 그 위험은 덜 명확합니다. 결국, 이 기술을 사용하여 만든 피싱 이메일은 오타나 문법 오류로 가득 찬 이메일보다 더 설득력이 있습니다. 이미지 합성기로 만든 프로필 이미지는 점점 더 실제와 구분하기 어려워지고 있습니다. 이제 딥페이크 동영상도 우리를 쉽게 속일 수 있는 단계에 도달했습니다.

이러한 기술을 갖춘 사이버 범죄자들은 매우 그럴듯한 신분을 만들어 SNS, 이메일, 심지어 실시간 음성·화상 통화를 통해 공격 범위를 확장할 수 있습니다. 물론 소셜 엔지니어링 분야에서 생성형 AI는 아직 초기 단계이지만, 앞으로 몇 년 안에 전체 사이버 범죄 환경을 형성하게 될 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 이를 염두에 두고 2024년 생성형 AI가 주도할 주요 사이버 범죄 동향 몇 가지 소개합니다.