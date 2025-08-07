모든 애플리케이션의 핵심인 그 이면에 있는 모델부터 시작하겠습니다. 하지만 모든 AI 문제에 수천억 개의 매개변수가 있는 모델이 필요한 것은 아닙니다. 도메인에 맞게 조정된 소규모 모델은 특정 작업에서 일반적인 대규모 모델과 일치하거나 이를 능가하는 경우가 많으며, 훨씬 적은 비용으로 비슷한 정확도와 빠른 추론을 제공합니다. 개발팀은 텍스트 요약 및 분석, 코드 생성, 문서 QA 또는 기타 적절한 범위의 문제에 집중할 수 있습니다.

쿼리당 추론 비용을 낮춰 대규모 에이전트에게 경제성을 제공합니다.

대화형 워크플로와 휴먼 인 더 루프 프로세스에 필수적인 지연 시간을 1초 미만의 응답으로 줄입니다.

하이브리드 또는 엣지 환경에 배포하여 데이터 주권 및 규정 준수를 유지하면서 클라우드 송신 비용을 절감합니다.

올바른 모델을 선택하는 것은 가장 많은 매개변수 수를 추구하는 것이 아니라 사용당 비용, 가치 실현 지연 시간, 작업 지표에 대한 적합성을 첫날부터 평가하는 것입니다.