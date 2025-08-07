6~12개월의 로드맵, 대규모 초기 인프라, 모놀리식 릴리스와 같은 엔터프라이즈 소프트웨어 개발의 기존 규칙으로는 차세대 생성형 AI 기반 세상을 따라갈 수 없습니다. 이제 기존의 규칙을 버리고, 개발 접근 방식을 재창조하고, 다음 6가지 원칙에 따라 애플리케이션을 구축하는 방식을 재고해야 할 때입니다.
모든 애플리케이션의 핵심인 그 이면에 있는 모델부터 시작하겠습니다. 하지만 모든 AI 문제에 수천억 개의 매개변수가 있는 모델이 필요한 것은 아닙니다. 도메인에 맞게 조정된 소규모 모델은 특정 작업에서 일반적인 대규모 모델과 일치하거나 이를 능가하는 경우가 많으며, 훨씬 적은 비용으로 비슷한 정확도와 빠른 추론을 제공합니다. 개발팀은 텍스트 요약 및 분석, 코드 생성, 문서 QA 또는 기타 적절한 범위의 문제에 집중할 수 있습니다.
올바른 모델을 선택하는 것은 가장 많은 매개변수 수를 추구하는 것이 아니라 사용당 비용, 가치 실현 지연 시간, 작업 지표에 대한 적합성을 첫날부터 평가하는 것입니다.
생성형 AI의 성공은 단순히 모델을 선택하는 것 이상에 달려 있습니다. 이를 위해서는 작업에 적합한 모델을 선택하고 AI를 실제 비즈니스 성과로 전환하는 도구, 플랫폼 및 개발 관행으로 둘러싸는 것이 필요합니다. 개발자와 관리자는 다음에 대한 투자를 추진해야 합니다.
이러한 모듈식 개방형 접근 방식은 파일럿 프로그램을 몇 달이 아닌 몇 주 만에 압축하여 팀이 몇 분 만에 새로운 에이전트를 만들고 기업 전체에 걸쳐 생성형 AI의 혁신적인 잠재력을 발휘할 수 있도록 합니다.
진정한 책임감 있는 AI는 나중에 고려하는 것이 아니라 개발의 모든 단계에 내재되어 있습니다. 애플리케이션을 구축한다는 것은 개발자가 다음 사항에 지속적으로 초점을 맞춰야 한다는 것을 의미합니다.
소스에서 거버넌스를 표준화함으로써 개발팀은 편견을 줄이고, 개인정보를 보호하고, 신뢰를 강화하여 지속 가능하고 확장 가능한 생성형 AI 배포를 위한 기반을 마련할 수 있습니다.
빠르고 비즈니스에 적합한 모델, 모듈식 파이프라인, 책임 있는 개발 관행으로 기반이 마련되었다면, 새로운 전략의 다음 논리적 단계는 에이전트를 통해 AI를 운영하는 것입니다. 이 이니셔티브는 조직 전체에서 활발하게 논의되는 주제일 가능성이 높으며, 이론이 측정 가능한 영향을 미치는 부분입니다.
AI 에이전트는 반자율적인 '작업자'로서 입력을 받고, 작업에 대해 추론하고, 행동하며, 종종 인간 및 다른 에이전트와 협업합니다. 이러한 에이전트를 엔터프라이즈 워크플로에 통합하면 측정 가능한 생산성 향상을 이끌어낼 수 있습니다.
라이프사이클 단계는 다음과 같습니다.
에이전트가 대규모로 업무를 처리할 수 있는 핵심은 비즈니스에 맞춰 구축된 빠른 모델과 에이전트를 얼마나 효과적으로 연결하느냐에 달려 있습니다. 이를 통해 에이전트 라이프사이클을 가능하게 할 뿐만 아니라 생산적으로 만들 수 있습니다. 이러한 접근 방식에는 기술 구성 요소를 비즈니스 성과와 연계하는 신중한 설계, 오케스트레이션 및 측정 관행이 필요합니다. 이러한 통합을 효과적으로 활용하는 방법은 다음과 같습니다.
빠르고 컴팩트한 단일 모델이 대규모 언어 모델의 일부에 불과한 경우 에이전트를 추가하는 것은 한계 비용이 됩니다. 이러한 확산의 경제는 다음을 의미합니다.
이러한 규모의 이점을 활용하는 기업은 PoC에서 전사적 생산으로 더 빠르게 확장할 수 있습니다. 이 이니셔티브는 비용 절감 및 시장 출시 시간 단축부터 품질, 의사 결정 및 팀 효율성 향상에 이르기까지 생성형 AI의 생산성 이점을 최대한 활용합니다.
이 6가지 모토를 수용하는 것은 단순히 더 나은 AI를 구축하는 것이 아니라 혁신이 이루어지는 방식과 기업 내 인텔리전스가 어디에 있는지를 재편하는 것입니다.
실험에서 혁신으로 전환합니다. 개발 주기가 몇 달에서 몇 주로 단축됩니다. AI 에이전트는 유망한 프로토타입에서 비즈니스에 중요한 운영자로 발전합니다. 그리고 혁신은 운이 좋은 예외가 아니라 모든 제품 스프린트와 비즈니스 의사 결정에 내재된 반복 가능한 프로세스로서 예측 가능해집니다.
엔터프라이즈 AI는 다음을 통해 다음 영역을 개척할 것입니다.
엔터프라이즈 AI는 중앙 집중식 문샷에서 분산형 유틸리티로, 즉 하나의 거대한 모델에서 여러 기능에 내장된 적절한 크기의 여러 모델로 이동하고 있습니다. 성공하는 조직은 단순히 더 스마트한 모델을 구축하는 것이 아니라 더 스마트한 시스템, 팀 및 전략을 구축합니다.
이러한 6가지 전략적 변화를 수용하면 개발 스택을 현대화할 뿐만 아니라 비즈니스의 미래에도 대비할 수 있습니다.
