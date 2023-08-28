SIEM 및 위협 인텔리전스: 최신 위협 동향 파악

2023년 데이터 유출로 인한 평균 비용이 445만 달러로 사상 최고치로 치솟으면서, 조직은 점점 더 많은 사이버 보안 위협에 직면해 있습니다. 이러한 위협은 랜섬웨어 공격부터 피싱 캠페인 및 내부자 위협에 이르기까지 다양하며 잠재적으로 데이터 유출로 이어질 수 있습니다. 사이버 범죄자가 더욱 정교해지고 전술이 더욱 다양해짐에 따라 기업은 민감한 데이터와 디지털 자산을 보호하기 위해 고급 보안 조치를 채택하는 것이 필수적입니다. 최신 사이버 보안 무기고에서 중요한 두 가지 도구는 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 솔루션과 위협 인텔리전스입니다. 조직은 이러한 리소스를 활용하여 최신 위협에 대응하고 잠재적인 공격 및 적대자에 대해 사전에 방어할 수 있습니다.
보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 솔루션은 조직의 사이버 보안 태세를 유지하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이러한 솔루션은 조직의 IT 인프라 내 다양한 소스에서 방대한 양의 보안 관련 데이터를 수집하고 분석합니다. 사용자, 엔드포인트, 애플리케이션, 데이터 소스, 클라우드 워크로드, 네트워크의 이벤트 로그 데이터와 방화벽 또는 안티바이러스 소프트웨어와 같은 보안 하드웨어 및 소프트웨어의 데이터를 실시간으로 수집, 상관관계 및 분석합니다. SIEM 솔루션은 이러한 정보를 중앙 집중화하고 상호 연관시킴으로써 조직의 보안 상태를 종합적으로 파악할 수 있습니다.
위협 인텔리전스는 조직을 표적으로 삼는 사이버 보안 위협에 대한 자세한 지식이 담긴 데이터와 인사이트입니다. 여기에는 현재 및 잠재적 사이버 보안 위협에 대한 정보의 수집, 분석 및 배포가 포함됩니다. 이러한 정보에는 사이버 범죄자가 사용하는 침해 지표(IoC), 전술, 기술 및 절차(TTP), 소프트웨어 또는 시스템의 취약점 등이 포함될 수 있습니다. 위협 인텔리전스 팀은 포럼, 다크 웹, 마켓플레이스, 멀웨어 샘플 등 다양한 소스를 지속적으로 모니터링하여 조직에 새로운 위협에 대한 실시간에 가까운 인사이트를 제공합니다. Gartner의 연구에 따르면 위협 인텔리전스를 활용하면 경보 품질을 높이고 조사 시간을 단축하며 최신 공격과 공격자에 대한 범위를 추가하여 보안팀의 탐지 및 대응 능력을 강화할 수 있습니다.
SIEM 솔루션은 다양한 소스의 로그 데이터에 대해 규칙 일치를 수행하도록 구축되어 있습니다. 위협 인텔리전스의 통합을 통해 SIEM 솔루션은 새로운 위협과 권고에 한발 앞서 나갈 수 있습니다. SIEM 플랫폼에 위협 인텔리전스를 통합하면 얻을 수 있는 몇 가지 이점을 살펴보세요.
위협이 끊임없이 진화하는 디지털 환경에서 조직은 경계를 늦추지 않고 사이버 보안 전략에 적응해야 합니다. SIEM 솔루션과 위협 인텔리전스는 시대를 앞서가는 데 필요한 인사이트를 제공하는 중요한 툴입니다. 기업은 이러한 기술이 지원하는 실시간 위협 탐지, 사전 방어 기능 및 향상된 사고 대응을 활용하여 방어 체계를 강화하고 사이버 세계의 상시 존재하는 위험으로부터 민감한 데이터를 보호할 수 있습니다. SIEM 및 위협 인텔리전스를 수용하는 것은 더 이상 선택 사항이 아니라 조직이 사이버 보안을 중요하게 생각한다면 필수 요소입니다.
