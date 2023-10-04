GraphQL 트렌드에 대한 7가지 주요 인사이트

GraphQL은 API 분야에서 핵심 기술로 부상했으며, 점점 더 많은 조직들이 이 새로운 API 구조를 자사 에코시스템에 도입하고 있습니다. GraphQL은 오랫동안 사용되어 온 REST API(Youtube)의 대안으로 여겨지는 경우가 많습니다. REST API(또는 기타 기존 API 사양)와 비교했을 때, GraphQL은 API 사용자(예: 앱 개발자)에게 더 많은 유연성을 제공하며, API 개발 및 제공에 있어 몇 가지 새로운 과제와 함께 여러 가지 이점을 제공합니다.

저는 최근 샌프란시스코에서 열린 GraphQL 컨퍼런스인 GraphQLConf 2023에 참석하여 전 세계의 GraphQL 전문가와 사용자들이 모여 기술의 미래에 대해 논의했습니다. 최초의 GraphQLConf는 IBM이 자랑스럽게 후원하고 있는 GraphQL 재단에 의해 조직되었습니다. 이번 이벤트를 통해 얻은 교훈을 바탕으로 향후 몇 년간의 GraphQL 트렌드에 대한 7가지 주요 인사이트를 소개합니다.