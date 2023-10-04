GraphQL 트렌드에 대한 7가지 주요 인사이트

GraphQL은 API 분야에서 핵심 기술로 부상했으며, 점점 더 많은 조직들이 이 새로운 API 구조를 자사 에코시스템에 도입하고 있습니다. GraphQL은 오랫동안 사용되어 온 REST API(Youtube)의 대안으로 여겨지는 경우가 많습니다. REST API(또는 기타 기존 API 사양)와 비교했을 때, GraphQL은 API 사용자(예: 앱 개발자)에게 더 많은 유연성을 제공하며, API 개발 및 제공에 있어 몇 가지 새로운 과제와 함께 여러 가지 이점을 제공합니다.
저는 최근 샌프란시스코에서 열린 GraphQL 컨퍼런스인 GraphQLConf 2023에 참석하여 전 세계의 GraphQL 전문가와 사용자들이 모여 기술의 미래에 대해 논의했습니다. 최초의 GraphQLConf는 IBM이 자랑스럽게 후원하고 있는 GraphQL 재단에 의해 조직되었습니다. 이번 이벤트를 통해 얻은 교훈을 바탕으로 향후 몇 년간의 GraphQL 트렌드에 대한 7가지 주요 인사이트를 소개합니다.
기업 전반에서 GraphQL 도입은 빠르게 증가하고 있습니다. Gartner의 보고서에 따르면 2025년까지 기업의 50% 이상이 프로덕션 환경에서 GraphQL을 사용할 것으로 예측되며, 이는 2021년의 10% 미만에서 크게 증가한 수치입니다. GraphQLConf에서 이 기술이 이러한 예측을 실현해 가고 있음이 분명해졌습니다. 이 컨퍼런스에는 Pinterest, AWS, Meta, Salesforce, Netflix, Coinbase, Atlassian과 같은 기업의 연사와 참석자가 참여했습니다.
다른 API 사양과 마찬가지로 GraphQL은 API Management 소프트웨어와 함께 사용해야 최대한의 이점을 얻을 수 있습니다. GraphQL은 종종 다양한 데이터 소스의 게이트웨이 또는 미들웨어로 구현됩니다. 즉, API 성능 및 보안은 이러한 다운스트림 소스에 따라 달라집니다. GraphQL API 성능을 최적화하려면 쿼리 비용 분석을 사용하여 연결된 데이터 소스를 기반으로 속도 제한을 구현해야 합니다. GraphQLConf에서의 프레젠테이션에서는 관측 가능성과 속도 제한이 GraphQL의 API 관리에서 중요한 역할을 하는 방식에 대해 논의했습니다.
기업들이 대규모로 GraphQL을 실행하기 시작한 지금, GraphQL API의 보안은 더욱 중요해지고 있습니다. GraphQL의 구조는 다른 API 사양과 다르기 때문에 보안 측면에서 나름의 요구 사항이 있습니다. 컨퍼런스에서는 복잡성 문제 및 스키마 유출과 같은 GraphQL 관련 취약점이 강조되었습니다. 물론 인젝션 및 서버 오류와 같이 표준 API 사양에 적용되는 보안 위협은 GraphQL API에도 적용되며 API 관리 솔루션을 통해 완화할 수 있는 경우가 많습니다.
GraphQL API 구축에는 '코드 우선'과 '스키마 우선'이라는 두 가지 접근 방식이 있습니다. 모든 GraphQL API의 핵심에는 타입 시스템 역할을 하는 스키마가 있습니다.
새롭게 떠오르는 접근 방식은 "SDL-first"(스키마 정의 언어)로, 스키마와 비즈니스 로직을 분리하는 대신 GraphQL 스키마 내에서 직접 두 가지를 모두 정의합니다. 저는 GraphQLConf(Youtube)에서 강연을 통해 이 선언적인 SDL 우선 접근 방식에 대해 설명했습니다.
GraphQL의 스트리밍 데이터는 오랫동안 소홀히 여겨져 왔지만, GraphQL의 대규모 채택이 증가함에 따라 그 중요성이 커지고 있습니다. GraphQL의 실시간 데이터는 '구독'이라는 작업 유형을 사용하여 구현되지만 스트리밍 데이터의 요구 사항은 다릅니다. 스트리밍 데이터의 경우, GraphQL 사양에 "@stream" 및 "@defer"라는 두 가지 새로운 기본 제공 지시문이 도입됩니다. 이러한 새로운 지시문을 추가함으로써 GraphQL은 데이터를 점진적으로 전달해야 하는 더 복잡한 상황을 처리할 수 있게 됩니다. 이번 개발을 통해 GraphQL은 비동기식 또는 이벤트 기반 데이터 소스와 더 잘 호환될 것으로 예상됩니다.
GraphQL 페더레이션은 여러 GraphQL API를 통합하여 단일 API에서 모든 데이터를 사용하는 데 사용됩니다. 이를 통해 조직 내 모든 서비스의 사용성과 검색 용이성이 향상될 것입니다. 페더레이션에서는 모든 다운스트림 서비스가 GraphQL API여야 하는 경우가 많지만, 일부 GraphQL 솔루션에서는 모든 데이터 소스를 단일 GraphQL API로 페더레이션할 수 있습니다. 지금까지 GraphQL 페더레이션은 공급업체별 요구 사항에 따라 달라졌으며, 이로 인해 다양한 구현이 이루어졌습니다.
GraphQLConf에서 IBM은 API 분야의 다른 선도 기업들과 협력하여 GraphQL Foundation 산하에서 GraphQL 연합을 위한 개방형 사양을 개발한다고 발표했습니다.
인공 지능(AI)이 개발자가 코드를 작성하고 상호 작용하는 방식을 변화시키면서 GraphQL에도 도전과 기회를 제공하고 있습니다. 예를 들어, AI가 지배하는 세상에서 개발자는 어떻게 GraphQL API를 구축할 수 있을까요? AI가 GraphQL의 보안 취약점을 찾아 예방하는 데 어떻게 도움이 될까요?
GraphQLConf와 IBM TechXchange 모두에서 IBM Fellow이자 CTO인 Anant Jhingran은 AI 및 API 통합에서 GraphQL이 수행하는 역할을 발표했습니다. 이 IBM TechXchange 기조연설은 GraphQL과 AI의 결합이 어떤 모습인지 보여줍니다.
점점 더 많은 조직이 GraphQL을 실험하고 있을 뿐만 아니라 이를 대규모로 구현하기 시작하면서 에코시스템이 빠르게 발전하고 있습니다. IBM에서는 프로덕션 수준의 GraphQL API를 쉽고 빠르게 개발할 수 있도록 하여 모든 규모의 조직이 GraphQL 여정을 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
AI 시대에 맞게 재구상된 iPaaS가 어떤 기능을 제공할 할 수 있는지 알아보세요. IBM은 모든 통합 시나리오를 위한 통합 하이브리드 솔루션과 생산성을 높이는 에이전틱 AI를 통해 통합을 선도하는 기업입니다.
iPaaS 환경이 변화하고 있습니다. Forrester Wave(TM): 2025년 3분기 서비스형 통합 플랫폼에서 최신 시장 동향 확인하기
Bonfiglioli에서 통합 문제를 해결하기 위해 단일 플랫폼을 배포한 방법을 알아보세요. "이 플랫폼은 로우코드 자동화에 대한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 동시에 데이터가 어디에 있든, 어디로 이동해야 하든 IT 부서가 완벽한 투명성과 제어권을 갖도록 보장합니다. ” Bonfiglioli, 통합 아키텍트, Fabio Zoboli
세 가지 주요 iPaaS 사용 사례에 대한 셀프 가이드 실습 투어를 통해 webMethods Hybrid Integration이 어떻게 AI, API, 앱 및 데이터를 통합하는지 알아보세요.
Forrester TEI 연구에 따라 IBM webMethods를 배포하여 비즈니스에 측정 가능한 ROI를 제공할 수 있는 방법을 알아보세요.
진화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 조정되는 동적이고 확장 가능한 통합을 지원합니다. AI 기반의 API 주도 자동화를 만나보세요.
애플리케이션과 시스템을 연결하여 중요 데이터에 빠르고 안전하게 액세스할 수 있는 IBM 통합 솔루션을 활용해 비즈니스 잠재력을 실현하세요.
에이전틱 AI 시대에 하이브리드 클라우드의 가치를 최대한 활용하기
진화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 조정되는 동적이고 확장 가능한 통합을 지원합니다. AI 기반의 API 주도 자동화를 실현하는