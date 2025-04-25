생성형 AI는 기업에 변혁적인 기회를 제공하지만 효과적으로 관리해야 하는 중요한 보안 위험도 야기합니다. AI 기반 기술을 도입하면 데이터 프라이버시, 무단 액세스, 적대적 위협 및 거버넌스 복잡성에 대한 우려가 증가합니다. 조직이 AI를 워크플로우에 통합함에 따라 위험을 완화하는 동시에 AI의 이점을 극대화하기 위해 구조화된 보안 접근 방식이 필요합니다.
여기에서는 두 가지 주요 참조 지점에서 AI 보안을 검토합니다.
이 두 가지 관점을 탐색하는 것은 생성형 AI 플랫폼의 보안 위험을 최소화하면서 AI를 활용해 사이버 보안 방어를 강화하는 데 도움이 되는 종합적인 가이드를 제공합니다. 조직은 다층적 보안 전략을 채택하고 규제 요구 사항에 맞추며 AI 기반 자동화를 활용해 진화하는 사이버 위협에 대비해야 합니다.
생성형 AI의 빠른 채택은 조직이 간과할 수 없는 혁신과 보안 문제를 동시에 안고 있습니다. 방어적(AI 플랫폼의 보안 강화) 관점과 공격적(사이버 보안을 위한 AI 도입) 관점 모두에서 AI 보안을 이해하는 것은 여러 가지 이유로 중요합니다.
이러한 관점을 고려하면 조직은 위험을 완화하고 규정 준수를 유지하며 전반적인 사이버 보안 태세를 강화하면서 AI의 역량을 안전하게 활용할 수 있습니다.
생성형 AI 플랫폼, 특히 LLM의 보안 위험을 최소화하는 것은 심각한 보안 침해를 방지하고 생성된 콘텐츠의 개인정보 보호, 정확성 및 합법성을 보호하는 데 필수적입니다. IBM이 유럽 전역의 고객들과 함께 작업하면서 얻은 실제 경험을 바탕으로 이러한 위협을 완화하기 위한 대응책과 함께 몇 가지 중요한 위험이 확인되었습니다.
이 6가지 중요한 보안 위험은 관련 대응책과 함께 생성형 AI 플랫폼의 보안을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 문제를 사전에 해결함으로써 조직은 데이터 유출을 방지하고 민감한 정보를 보호하며 AI 애플리케이션의 전체적인 무결성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
생성형 AI 애플리케이션을 개발하는 대기업은 Microsoft Azure, IBM® Cloud, Google Cloud 및 Amazon Web Services와 같은 클라우드 플랫폼에서 호스팅되는 사전 구축된 LLM 서비스를 사용하는 경우가 많습니다.
LLM과 관련된 6가지 중요한 보안 위험을 해결한 후에는 인프라의 취약성을 검토하는 것이 중요합니다. 제안된 위험 관리 접근 방식에는 식별된 위험을 위협과 매핑하고 이를 특정 보안 제어와 연결하여 클라우드 플랫폼 전반에서 예방 및 탐지 조치를 취하는 것이 포함되어야 합니다. 이 프로세스에는 위험을 나열하고, 위협에 매핑하고, 제어를 5가지 보안 도메인으로 분류하고, 규정 준수 메커니즘을 구축하는 작업이 포함되며, 이는 종종 클라우드 서비스를 통해 자동화됩니다. 최종 결과물은 보안 제어 구현 및 검증에 대한 팀 책임을 자세히 설명하는 RACI 매트릭스입니다.
엔터프라이즈 AI 프로그램을 효과적으로 관리하기 위해 최고 정보 보안 책임자(CISOS)는 다음과 같은 5가지 주요 원칙을 채택해야 합니다.
· 진화하는 AI 규정에 따른 규정 준수 관리
· 공동 책임 모델을 이해하여 관리형 LLM 플랫폼 보호
· 비즈니스 팀 및 데이터 처리 담당자와 같은 이해관계자의 명확한 역할 정의
· 새로운 사이버 위협에 대응하기 위한 AI 인시던트 관리 프로세스 구축
· 인식 캠페인을 실시하여 직원들에게 생성형 AI 툴의 책임감 있는 사용에 대해 교육하고, 조직 전체에 보안 및 협업 문화 조성
생성형 AI는 사전 방어 및 취약성 관리를 위한 고급 툴을 제공하여 사이버 보안 환경을 혁신하고 있습니다. Skynet이라는 개념과 같이 AI가 악의적으로 발전할 것이라는 우려는 과장된 것처럼 보일 수 있지만, 사이버 보안을 재편할 수 있는 생성형 AI의 잠재력은 부인할 수 없습니다.
생성형 AI는 기존 방어 방법을 뛰어넘는 새로운 기능을 도입합니다. 공격 시뮬레이션을 강화하고, 보안 작업을 자동화하고, 현실적인 교육 데이터를 생성하고, 취약성 관리를 지원합니다. 생성형 AI는 복잡한 데이터 패턴을 분석하고 실행 가능 인사이트를 생성함으로써 진화하는 사이버 위협에 대응하는 데 상당한 효율성을 제공합니다. 생성형 AI는 사이버 보안의 다양한 측면에 기여할 수 있지만, 생성형 AI가 중요한 역할을 하는 몇 가지 주요 영역은 다음과 같습니다.
예를 들어, 클라우드 환경에서 운영되는 조직은 생성형 AI를 사용하여 취약점을 서비스에 연결함으로써 해결 작업의 우선순위를 지정하고 보다 효율적으로 할당할 수 있습니다. 생성형 AI의 동적 학습 기능은 클라우드 환경에 대한 지속적인 적응을 지원하므로 클라우드 네이티브 애플리케이션의 취약성을 관리하는 데 없어서는 안 될 툴입니다. 아래 이미지는 생성형 AI가 취약성 관리 및 보안 워크플로를 어떻게 혁신할 수 있는지 보여줍니다.
취약점 관리의 생성형 AI 및 보안 워크플로
생성형 AI는 특히 복잡한 클라우드 환경에서 워크플로를 간소화하고 대응 시간을 단축하며 취약성 관리를 강화하여 조직이 사이버 보안 노력을 개선할 수 있도록 지원합니다.
사이버 보안을 위한 AI의 연구 개발에 우선순위를 두는 것은 새로운 위협에 대한 혁신과 복원력을 위해 매우 중요합니다. LLM은 의사 결정 프로세스에서 가치가 있는 것으로 입증되었으며 정책 집행에서도 역할을 할 가능성이 있습니다. LLM은 방대한 양의 데이터를 이해함으로써 사이버 방어 메커니즘을 실시간으로 강화할 수 있습니다. 그러나 이러한 변화는 윤리적, 개인정보 보호 및 규제상의 영향을 고려하여 신중하게 접근해야 합니다.
사이버 보안에서 생성형 AI의 잠재력을 최대한 활용하려면 업계, 정부, 학계 간의 협업이 중요합니다. 이러한 통합 접근 방식은 디지털 자산을 보호하고 안전한 사이버 환경을 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 디지털 시대의 복잡성을 계속 헤쳐나가는 오늘날, 생성형 AI의 발전을 수용하면 사이버 방어 역량을 강화하고 더 안전하고 탄력적인 미래를 보장할 수 있는 유망한 방법이 제공됩니다.
모범 사례가 생성형 AI의 보안 강화와 관련하여 진화하고 있으며, 인증, 데이터 프라이버시, 적대적 방어, 윤리 규정 준수 및 지속적인 모니터링을 포함하는 포괄적인 접근 방식이 필요합니다. 보안은 기술적 관점뿐만 아니라 윤리적 고려 사항과 규정 준수에도 주의를 기울여 총체적으로 바라보아야 합니다. 위협 환경이 진화함에 따라 새로운 위험으로부터 생성형 AI 및 LLM을 효과적으로 보호하려면 사이버 보안 조치가 조정되어야 합니다.