생성형 AI는 기업에 변혁적인 기회를 제공하지만 효과적으로 관리해야 하는 중요한 보안 위험도 야기합니다. AI 기반 기술을 도입하면 데이터 프라이버시, 무단 액세스, 적대적 위협 및 거버넌스 복잡성에 대한 우려가 증가합니다. 조직이 AI를 워크플로우에 통합함에 따라 위험을 완화하는 동시에 AI의 이점을 극대화하기 위해 구조화된 보안 접근 방식이 필요합니다.

여기에서는 두 가지 주요 참조 지점에서 AI 보안을 검토합니다.

생성형 AI 플랫폼의 보안 강화 : 여기에는 생성형 AI 플랫폼 도입에 내재된 보안 위험 해결, 주요 이해관계자 간의 보안 역할 정의, 강력한 클라우드 기반 보안 제어 구현 및 보안 운영 개선이 포함됩니다.

: 여기에는 생성형 AI 플랫폼 도입에 내재된 보안 위험 해결, 주요 이해관계자 간의 보안 역할 정의, 강력한 클라우드 기반 보안 제어 구현 및 보안 운영 개선이 포함됩니다. 사이버 보안을 위한 AI 도입: AI는 그 자체로 보안 태세를 강화하는 강력한 툴입니다. 위협 탐지 자동화부터 취약성 관리 개선에 이르기까지 AI는 기업이 사이버 보안 문제에 접근하는 방식을 재정의하고 있습니다.

이 두 가지 관점을 탐색하는 것은 생성형 AI 플랫폼의 보안 위험을 최소화하면서 AI를 활용해 사이버 보안 방어를 강화하는 데 도움이 되는 종합적인 가이드를 제공합니다. 조직은 다층적 보안 전략을 채택하고 규제 요구 사항에 맞추며 AI 기반 자동화를 활용해 진화하는 사이버 위협에 대비해야 합니다.