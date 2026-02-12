에너지 그리드에서 의료 시스템에 이르기까지 중요한 서비스는 점점 더 많은 AI 기반 위협과 기존 방어 체계를 앞지르는 악의적인 공격자의 표적이 되고 있습니다. 설상가상으로 양자 위협이 임박하여 현재의 암호화 방식이 쓸모없게 될 가능성이 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 내부 연구에 따르면 2024년 기준으로 정부 업계에서 사이버 보안 인시던트가 약 60건 발생한 것으로 추정됩니다. 반면, 민간 부문은 49.5건(중앙값)으로 나타났습니다.
사이버 공격의 규모가 가속화되고 있으며 대응이 지연되면 심각한 위험 노출로 이어질 수 있습니다. 이 연구는 최근인 2024년에 정부 대응자가 사이버 보안 인시던트를 탐지하는 데 180일이 걸렸음을 보여줍니다. 포스트 양자 보안 및 AI 기반 인텔리전스는 미래의 요구 사항이 아니라 즉각적인 요구 사항입니다.
자동화된 AI 기반 공격은 수동 대응보다 빠르게 진행되므로 실시간 위협 인텔리전스와 자동화된 인시던트 대응은 생존에 필수적입니다. 보안을 보장하려면 사이버 전략 및 위험, AI 기반 위협 탐지 및 대응, 제로 트러스트 보안 프레임워크, 데이터 리니지 및 암호화, 인시던트 대응 자동화를 포함하는 포괄적인 접근 방식이 필수적입니다. 이러한 핵심 요소가 어떻게 도움이 될 수 있는지 살펴보겠습니다.
유효한 사이버 보안은 강력한 전략에서 시작됩니다. 사이버 전략 및 위험(CSR) 서비스는 사전 예방적 접근 방식을 제공하여 조직이 사이버 보안 규정 준수 및 규제 위험을 운영에 반영할 수 있도록 지원하며, 최고 정보 보안 책임자(CISO), 규제 기관 및 감사자를 위한 맞춤형 거버넌스 서비스를 제공합니다. 이를 위해 위험 감소 전략과 중앙 관리 지표를 설정합니다.
AI는 사이버 보안 환경을 변화시켰습니다. AI 기반 위협 탐지 시스템은 네트워크 트래픽과 사용자 행동을 지속적으로 모니터링하여 잠재적 침해를 나타낼 수 있는 이상 징후를 식별합니다. 이러한 시스템은 방대한 양의 데이터를 실시간으로 분석하여 정부 보안 팀이 신속하고 단호하게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, AI는 비정상적인 로그인 패턴이나 액세스 요청에 플래그를 지정하여 정부 인프라에 대한 ID 기반 공격을 탐지하고 보안을 강화하며 보안 분석가의 워크로드를 보다 효율적으로 만들 수 있습니다.
새로운 개념은 아니지만 '아무것도 신뢰하지 않고 모든 것을 검증한다'는 원칙에 따라 작동하는 제로 트러스트 모델은 여전히 사이버 보안의 기본 프레임워크입니다. 이 접근 방식을 사용하면 출처에 관계없이 모든 액세스 요청을 철저히 조사할 수 있습니다.
제로 트러스트 프레임워크를 구현함으로써 정부는 엄격한 액세스 제어를 시행하고 사용자 활동을 모니터링하며 실시간으로 위협에 대응할 수 있습니다. 제로 트러스트 프레임워크는 AI와 머신 러닝을 통해 데이터 접근에 대한 포괄적인 가시성을 제공하여 잠재적인 위협을 식별하고 완화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 가시성은 네트워크 위치에 관계없이 모든 요청에 대해 아무것도 신뢰하지 않고 모든 것을 검증한다는 기본 원칙을 적용하여 보완됩니다. AI는 액세스 권한을 부여하기 전에 ID, 장치 및 애플리케이션의 위험 점수를 동적으로 평가할 수 있습니다.
규제 요구 사항을 준수하는 것은 정부 기관과 같은 중요한 인프라를 관리하는 조직에게 중요한 과제입니다. 데이터 리니지 및 암호화는 강력한 규정 준수 전략의 필수 구성 요소입니다.
데이터 리니지는 조직 전반의 데이터 흐름을 추적하여 데이터의 출처, 변환 및 스토리지에 대한 명확한 기록을 제공합니다.
암호화는 데이터가 전송 및 저장 중일 때 모두 보안을 유지하며, 무단 액세스로부터 데이터를 보호하고 FISMA, FedRAMP 및 GDPR과 같은 규정을 준수합니다. 데이터 출처를 처음부터 끝까지 추적하여 감사 요구 사항을 충족하고 손상된 데이터 세트를 신속하게 격리하세요. 저장 및 전송 중인 데이터에 양자 내성 알고리즘(예: 격자 기반 암호화)을 채택할 수 있습니다.
사이버 인시던트가 발생하면 신속하고 조율된 대응이 매우 중요합니다. 사건 대응 자동화는 AI와 머신 러닝을 사용하여 대응 프로세스를 간소화하고 가속화합니다. IBM IBV 연구에 따르면 2024년에도 정부 조직은 평균 10건의 사이버 보안 침해를 탐지하지 못했습니다.
자동화된 시스템은 실시간으로 위협을 탐지하고 대응할 수 있으므로 인시던트를 억제하고 해결하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. 몇 분 안에 인시던트를 자동으로 억제, 해결 및 문서화하는 오케스트레이션된 플레이북은 IRA를 ZTA 제어와 통합하여 손상된 자격 증명을 즉시 취소하고 사용자를 재인증합니다.
기존 에코시스템과 통합되는 플랫폼에 구애받지 않는 AI 기반 사이버 보안 솔루션을 통해 IT 환경과 기관의 구성원을 보호하세요. 검증된 AI 자산으로 자동화하고 표준 및 규정을 준수하세요. 언더그라운드 포럼에서 유출된 정부 자격 증명과 악용 코드를 지속적으로 스캔하는 AI 기반 크롤러를 배포할 수 있습니다. 노출이 감지되면 강제 비밀번호 재설정과 다단계 실행을 자동화합니다.
심층적인 공공 부문 전문 지식과 검증된 솔루션을 통해 정부 기관이 미래의 수요에 맞게 조정하고 복잡성을 줄일 수 있는 기반을 구축할 수 있도록 지원합니다. IBM은 솔루션 및 컨설팅 서비스의 엔드투엔드 플랫폼을 제공하는 유일한 기술 회사로, 공공 부문 고객에게 전문 지식과 최신 데이터, AI, 인프라 기술 및 윤리적 관행을 제공합니다.
IBM 제로 트러스트 접근 방식은 데이터, 위협 관리 및 ID 제어를 통합하여 가시성과 제어를 향상시키는 연결된 솔루션을 제공합니다. 이와 동시에 IBM CSR 접근 방식은 중요 데이터를 보호하고 조직의 복원력을 강화하는 데 도움이 됩니다.
공급업체에 종속되지 않는 가장 적합한 사이버 보안 솔루션과 효율적인 컨설팅 서비스를 통해 현대화 작업에 필요한 보안 기반을 구축하세요. IT 에코시스템, 직원 및 구성원의 데이터를 보호하는 측정 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
