에너지 그리드에서 의료 시스템에 이르기까지 중요한 서비스는 점점 더 많은 AI 기반 위협과 기존 방어 체계를 앞지르는 악의적인 공격자의 표적이 되고 있습니다. 설상가상으로 양자 위협이 임박하여 현재의 암호화 방식이 쓸모없게 될 가능성이 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 내부 연구에 따르면 2024년 기준으로 정부 업계에서 사이버 보안 인시던트가 약 60건 발생한 것으로 추정됩니다. 반면, 민간 부문은 49.5건(중앙값)으로 나타났습니다.

사이버 공격의 규모가 가속화되고 있으며 대응이 지연되면 심각한 위험 노출로 이어질 수 있습니다. 이 연구는 최근인 2024년에 정부 대응자가 사이버 보안 인시던트를 탐지하는 데 180일이 걸렸음을 보여줍니다. 포스트 양자 보안 및 AI 기반 인텔리전스는 미래의 요구 사항이 아니라 즉각적인 요구 사항입니다.

자동화된 AI 기반 공격은 수동 대응보다 빠르게 진행되므로 실시간 위협 인텔리전스와 자동화된 인시던트 대응은 생존에 필수적입니다. 보안을 보장하려면 사이버 전략 및 위험, AI 기반 위협 탐지 및 대응, 제로 트러스트 보안 프레임워크, 데이터 리니지 및 암호화, 인시던트 대응 자동화를 포함하는 포괄적인 접근 방식이 필수적입니다. 이러한 핵심 요소가 어떻게 도움이 될 수 있는지 살펴보겠습니다.