랜섬웨어 지불금이 2024년에 사상 최고치를 기록했습니다. 올해 상반기에 피해자들은 사이버 범죄자들에게 4억 5,980만 달러라는 엄청난 금액을 지불했습니다. 지금까지 밝혀진 가장 큰 단일 몸값 지불은 한 Fortune 50대 기업이 Dark Angels 랜섬웨어 단체에 지불한 7,500만 달러였습니다.

또한, 지불액 중간값은 2023년 초 19만 9,000달러 미만에서 2024년 6월 150만 달러로 폭등했습니다. 2024년 평균 몸값 요구액도 273만 달러로 크게 증가했는데, 이는 2023년보다 거의 100만 달러 늘어난 수치입니다.

이러한 기록적인 지불금에도 불구하고 랜섬웨어 지불 건수는 전년 대비 27.27% 감소했습니다. 이는 몸값을 지불하는 조직 수는 줄었지만 지불하는 금액이 매우 크게 늘었다는 의미입니다. 주된 이유는 랜섬웨어 단체가 대규모 조직과 중요 인프라 제공업체를 표적으로 삼아 세간의 이목을 끄는 공격에 집중하고 더 큰 수익을 창출하기 때문입니다.