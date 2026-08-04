이사회가 CIO에게 AI 거버넌스가 무엇인지 물으면 일반적으로 정책 문서, 윤리 프레임워크 또는 원칙 목록이라고 답합니다. 구매/조달 표준인 경우는 거의 없습니다. 바로 그 격차가 진정한 위험이 도사리는 곳입니다.
AI 시스템 배포는 항상 중요한 결정입니다. 그러나 이러한 결정은 개발자가 내리는 경우도 있고, 때로는 공급업체가 내리는 경우도 있지만, 결과에 대한 책임이 있는 사람이 내리는 경우는 거의 없습니다. 그 결정은 "우리는 어떤 종류의 AI를 사용하고 있는가?"입니다. 오늘날 대부분의 기업에서 솔직한 대답은 잘 알지 못할 때가 많고 알아낼 언어도 부족하다는 것입니다.
AI 아키텍처를 선택하는 것은 기술적 선호 사항이 아니라, 감사 가능성, 책임성, 결과를 결정하는 위험도 기반 거버넌스 결정입니다. 이러한 결정에 따라 시스템 동작뿐만 아니라 장애가 발생했을 때 누가 법적 및 운영상 책임을 져야 하는지가 결정됩니다.
이러한 접근 방식은 바뀌어야 합니다. 배포하는 AI의 형태는 사용 사례의 위험도에 따라 결정되며, 구매/조달 언어는 이러한 점을 반영해야 합니다.
오늘날 엔터프라이즈 기술에 관한 대화에 들어가면 AI를 하나의 카테고리인 것처럼 설명하는 것을 들을 수 있습니다. 조직에서는 마치 일관된 속성을 가진 통일된 기술을 지칭하는 것처럼 'AI 배포', 'AI 관리', 'AI 감사'에 대해 이야기합니다. 실제로는 그렇지 않습니다.
현재 AI 시장에는 아키텍처적으로 서로 다른 세 가지 유형의 시스템이 포함되어 있으며, 각 유형은 거버넌스, 설명 가능성 및 책임성에 대해 근본적으로 다른 속성을 가지고 있습니다.
• 확률적 AI: 통계적 패턴 인식 엔진(대부분의 대규모 언어 모델, 생성형 AI, 최신 ML)입니다. 동일한 입력이 실행 간에 다른 아웃풋을 생성할 수 있습니다. 설명 가능성은 부분적이고 모델에 의존합니다. 인과적 기여도 파악이 어렵습니다.
• 컨텍스트 오케스트레이션(및 제어)을 갖춘 확률적 AI: 확률적 모델은 정의된 데이터 소스 및 정책 라우팅 로직 내에서 작동합니다. 모델이 추론하는 내용을 제어할 수 있습니다. 동일한 조건에서 동일한 아웃풋을 보장할 수는 없습니다.
• 결정론적 AI: 로직 관리, 규칙 기반 또는 온톨로지 기반 시스템입니다. 정의된 로직을 기준으로 모든 결과를 검증할 수 있습니다. 아웃풋은 일관되고 재현 가능하며, 설계상 어떤 데이터, 어떤 규칙, 왜 그런 결과가 나오는지에 대한 전체 추적이 가능합니다.
실제로 대부분의 엔터프라이즈 배포는 이러한 아키텍처, 즉 정책 가드레일이 있는 검색 파이프라인과 결정론적 라우팅 계층 내부의 확률적 모델을 결합합니다. 거버넌스 의무는 어떤 구성 요소가 어떤 속성에서 작동하는지 파악하고 각 구성 요소가 해당 위험 수준에서 요구하는 통제를 받도록 하는 것입니다.
이 세 가지 유형의 거버넌스 영향은 동일하지 않습니다. 하지만 대부분의 AI 구매/조달 과정에서는 마치 동일한 것처럼 취급합니다.
시스템이 동일한 조건에서 동일한 질문에 대해 두 개의 서로 다른 답변을 생성할 수 있고 둘 다에 대해 조치를 취할 수 있다면 문제가 있다는 신호입니다. 이는 중대한 결정을 내리는 데 필요한 수준의 엄격함을 갖추지 못하고 있습니다.
확률적 AI를 사용하는 것 자체는 거버넌스 실패가 아닙니다. 그러나 조직에서 사용 사례 위험과 관계없이 확률적 AI를 사용한 후 이를 지원하도록 설계되지 않은 시스템에 거버넌스를 개조하려고 시도하면 문제가 됩니다.
올바른 순서는 그 반대입니다. 먼저 해당 사용 사례의 위험 수준을 냉철하게 평가하세요. 그런 다음, 요구사항, 계약 및 아키텍처 검토에서 해당 계층에 필요한 설명 가능성, 추적 가능성 및 책임성의 수준을 지정하세요. 그런 다음, 그에 따라 조달해야 합니다.
아키텍처 열은 제안이 아니라, 필수 조건입니다. 사람에 대한 중요한 결정, 높은 재무적 노출 또는 되돌리기 어려운 결과와 관련된 고위험 사용 사례에는 결정론적 수준의 설명 가능성이 필요합니다. 그러한 수준은 결정론적 설계 또는 엄격하게 제한된 하이브리드 제어를 통해 달성할 수 있습니다.
인간 감독은 AI 거버넌스를 실제로 작동하게 만드는 계층입니다. 하지만 이는 현실에서 작동하도록 구축된 경우에만 그렇습니다.
인간 검토자가 AI 아웃풋을 의미 있게 감독하는 데 필요한 것이 무엇인지 생각해 보세요. 우리는 동료들이 신뢰성 기준(신뢰성, 신뢰도, 이해관계 일치, 지속적 무결성)을 충족하기를 기대합니다. AI 분야는 시스템의 동등한 속성에 대한 특정 어휘를 개발했습니다. 다음 네 가지 사항을 검토할 수 있어야 합니다.
• 투명성은 모델에 대한 질문입니다. 어떤 데이터, 어떤 방법론, 그리고 이러한 방법이 이 사용 사례에 적합한 검증된 선택이었는가?
• 설명 가능성은 아웃풋에 대한 질문입니다. 모델이 일반적으로 어떻게 작동하는지가 아니라, 왜 이 특정 개인에 대해 이러한 특정 결정을 내렸는지에 대한 질문입니다.
• 관측 가능성은 시간 경과에 따른 에이전트 행동에 대한 질문입니다. 조건이 변경되고 데이터가 이동하고 다른 시스템과 상호 작용하는 동안 시스템이 여전히 올바르게 작동하고 있는가?
• 공격자에 대한 견고성은 사이버 보안에 대한 질문입니다. 마지막으로 평가한 후 모델을 변조한 사람이 있었는가? 원래의 설계 및 범위 내에서 여전히 작동하고 있는가?
현재 AI 아키텍처가 인간 검토자에게 그러한 정보에 대한 액세스 권한을 제공하는가? 시스템이 확률적이고 검토자가 데이터 리니지에 대한 가시성, 추론 추적, 일관성 보장이 없다면 정확히 무엇을 검토하고 있는 것일까요?
대부분의 배포에서 답은 아웃풋입니다. 인간 검토자는 숫자, 권장 사항 또는 플래그를 검토하고 있습니다. 추론을 검토하거나, 증거를 검토하지 않습니다. 어떤 의미에서도 상황을 제대로 파악하고 있지 않습니다.
측정하는 행동이 더 많이 나타납니다. 인간 검토자의 측정 기준이 감독의 품질이 아니라 처리량이라면, 형식적인 승인 절차를 만들어 놓고 이를 거버넌스라고 부르는 것과 다를 바 없습니다.
이는 책임 세탁(liability laundering)의 전형적인 모습입니다. 그 과정에 인간이 배치됩니다. 이들의 승인은 문서화되어 있고, 책임성 확인란이 선택되어 있습니다. 그러나 진정한 감독을 위한 조건, 즉 아키텍처의 투명성, 학습, 중지 권한, 피드백 메커니즘이 확립되지 않았습니다.
해결책은 진정한 인간 감독을 의미 있게 만드는 아키텍처를 구축하고 이 AI가 환경에서 어떻게 사용되고 있는지 이해할 수 있는 해당 분야 전문 지식을 갖춘 사람을 선택하는 것입니다. 그런 다음, 이들을 올바른 기준으로 평가하세요.
구매/조달 및 거버넌스 언어는 대부분의 조직에서 부족한 부분이지, 기술에 대한 이해도가 부족한 것은 아닙니다. 이러한 점을 제대로 이해하는 조직은 AI 시스템에 필요한 사항을 명확히 규정할 수 있는 어휘와 계약상의 효력을 갖춘 조직이 될 것입니다.
변화가 필요한 네 가지 요소:
1. 모든 AI 구매/조달에서 아키텍처 공개를 요구하세요. 공급업체는 시스템이 확률적, 결정론적 또는 하이브리드인지 여부와 각 구성 요소의 설명 가능성 속성을 지정해야 합니다.
또한 감사, 테스트 및 지속적인 모니터링을 통해 독립적인 검증을 허용해야 합니다. 'AI'는 구매/조달 결정에 충분한 카테고리가 아니라, '검색 증강 생성 기능을 갖춘 확률적 언어 모델'입니다.
2. 아키텍처를 선택하기 전에 사용 사례를 위험 등급에 매핑하세요. 모든 AI 사용 사례에 결정론적 아키텍처가 필요한 것은 아닙니다. 위험도가 낮은 콘텐츠 요약 도구는 신용 심사나 환자 진료 우선순위 결정과 같은 AI 시스템과는 요구사항이 다릅니다.
위험 평가는 배포 후가 아니라 공급업체를 선택하기 전에 이루어져야 합니다. 또한, 설명 가능성과 책임성을 갖춘 필수 아키텍처는 공급업체의 재량에 맡겨서는 안 되며, 요구사항에 명시적으로 포함되어야 합니다.
3. 원칙을 단순한 의도 진술이 아닌, 기능적 및 비기능적 요구사항으로 구체화하세요. '우리는 설명 가능한 AI에 전념하고 있다'는 의도를 담은 선언문입니다. "Vigilant 계층에서 시스템은 문서화된 리니지 및 출처가 있는 소스 데이터, 검증된 테스트 또는 재테스트 신뢰성, 설명이 증거 기록에 바인딩되도록 하는 제어를 포함하여 각 아웃풋에 대한 전체 감사 추적을 제공해야 합니다."
이 명세서는 기능적 요구사항입니다. 그 차이는 강제력에 있습니다. 이러한 요구사항 중 하나는 계약에 속하고, 나머지는 보도자료에 속합니다.
4. 배포 전에 결과 기준선을 설정하세요. AI 시스템을 배포하기 전에 기준선을 설정하지 않으면 AI 시스템이 해를 끼치는지 여부를 측정할 수 없습니다. 배포 전 결과 데이터가 없으면 아웃풋은 관찰할 수 있지만 변화의 원인을 파악할 수는 없습니다. 즉 시스템의 영향과 어차피 일어났을 일 사이를 구분할 방법이 없습니다.
모든 AI 배포에는 해당 AI가 영향을 미치고자 하는 아웃풋에 대한 문서화된 기준선이 필요하며, 배포 후 성능은 이 기준선을 기준으로 지속적으로 측정되어야 합니다. 기준선이 없는 경우 기준선 수립은 전제 조건이지 후속 작업이 아닙니다.
이러한 기준은 단순한 열망의 대상이 아니라, 이미 여러 사업 관할 구역에서 법률 또는 구속력 있는 지침으로 사용되고 있습니다. EU AI 법(제9조)에 따르면 고위험 AI 시스템은 배포 전에 인간의 감독 조치 및 정확도 요구사항을 포함하여 문서화된 위험 관리 시스템을 갖추어야 합니다.
미국에서는 연방 차원의 AI 채용 지침이 2025년 1월에 철회되었습니다. 타이틀 VII 및 ADA에 따른 기본 의무는 여전히 시행 가능하며, 차별적인 AI 결과에 대한 고용주의 책임은 연방 법원에서 적극적으로 소송을 제기하고 있습니다. 연준의 SR 11-7 모델 위험 지침은 금융 서비스 의사 결정에 사용되는 AI 모델에 대한 지속적인 검증 및 거버넌스 의무를 부과합니다.
이러한 관할 구역에서 활동하는 조직은 AI를 엄격하게 관리할지 여부를 선택하지 않고, 선제적으로 조치를 취할지 아니면 집행 조치에 대응하여 조치를 취할지 여부를 선택하고 있습니다.
정책 문서에만 존재하는 AI 거버넌스는 단순한 열망에만 그칠 뿐입니다. 진정한 거버넌스는 조달, 배포 및 측정되는 아키텍처에 내재되어 있습니다.
대부분의 조직에는 AI 윤리 정책이 있습니다. 고객, 규제 기관 그리고 이러한 결정으로 가장 큰 영향을 받는 사람들에 대한 책임 의무를 이행할 수 있는 AI 시스템을 보유한 기업은 훨씬 적습니다.
위험 요소가 아키텍처에 반영되어야 합니다. 아키텍처는 요구사항에 명시되어야 합니다. 요구사항은 계약상 효력을 지녀야 합니다.
향후 5년 동안 AI 거버넌스를 주도할 조직은 가장 정교한 윤리 프레임워크를 갖춘 조직이 아니라, 이러한 프레임워크를 구매/조달, 아키텍처 및 측정 언어로 변환하고 공급업체가 이를 준수하도록 관리한 조직입니다.
이러한 작업은 올바른 질문을 하는 법을 배우는 것에서 시작됩니다. 즉 '우리에게 AI 거버넌스가 있는가?'가 아니라 '우리의 AI 아키텍처가 우리가 약속한 책임을 지원하는가?'라는 질문을 해야 합니다.