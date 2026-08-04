인간 감독은 AI 거버넌스를 실제로 작동하게 만드는 계층입니다. 하지만 이는 현실에서 작동하도록 구축된 경우에만 그렇습니다.



인간 검토자가 AI 아웃풋을 의미 있게 감독하는 데 필요한 것이 무엇인지 생각해 보세요. 우리는 동료들이 신뢰성 기준(신뢰성, 신뢰도, 이해관계 일치, 지속적 무결성)을 충족하기를 기대합니다. AI 분야는 시스템의 동등한 속성에 대한 특정 어휘를 개발했습니다. 다음 네 가지 사항을 검토할 수 있어야 합니다.



• 투명성은 모델에 대한 질문입니다. 어떤 데이터, 어떤 방법론, 그리고 이러한 방법이 이 사용 사례에 적합한 검증된 선택이었는가?

• 설명 가능성은 아웃풋에 대한 질문입니다. 모델이 일반적으로 어떻게 작동하는지가 아니라, 왜 이 특정 개인에 대해 이러한 특정 결정을 내렸는지에 대한 질문입니다.

• 관측 가능성은 시간 경과에 따른 에이전트 행동에 대한 질문입니다. 조건이 변경되고 데이터가 이동하고 다른 시스템과 상호 작용하는 동안 시스템이 여전히 올바르게 작동하고 있는가?

• 공격자에 대한 견고성은 사이버 보안에 대한 질문입니다. 마지막으로 평가한 후 모델을 변조한 사람이 있었는가? 원래의 설계 및 범위 내에서 여전히 작동하고 있는가?



현재 AI 아키텍처가 인간 검토자에게 그러한 정보에 대한 액세스 권한을 제공하는가? 시스템이 확률적이고 검토자가 데이터 리니지에 대한 가시성, 추론 추적, 일관성 보장이 없다면 정확히 무엇을 검토하고 있는 것일까요?



대부분의 배포에서 답은 아웃풋입니다. 인간 검토자는 숫자, 권장 사항 또는 플래그를 검토하고 있습니다. 추론을 검토하거나, 증거를 검토하지 않습니다. 어떤 의미에서도 상황을 제대로 파악하고 있지 않습니다.



측정하는 행동이 더 많이 나타납니다. 인간 검토자의 측정 기준이 감독의 품질이 아니라 처리량이라면, 형식적인 승인 절차를 만들어 놓고 이를 거버넌스라고 부르는 것과 다를 바 없습니다.



이는 책임 세탁(liability laundering)의 전형적인 모습입니다. 그 과정에 인간이 배치됩니다. 이들의 승인은 문서화되어 있고, 책임성 확인란이 선택되어 있습니다. 그러나 진정한 감독을 위한 조건, 즉 아키텍처의 투명성, 학습, 중지 권한, 피드백 메커니즘이 확립되지 않았습니다.



해결책은 진정한 인간 감독을 의미 있게 만드는 아키텍처를 구축하고 이 AI가 환경에서 어떻게 사용되고 있는지 이해할 수 있는 해당 분야 전문 지식을 갖춘 사람을 선택하는 것입니다. 그런 다음, 이들을 올바른 기준으로 평가하세요.

