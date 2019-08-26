폐기물 공급망 혁신: 사회적 이익을 위한 블록체인

폐기물 관리는 미국인들이 매일 728,000톤의 쓰레기를 매립지에 버리는 미국에서 특히 심각한 상태입니다. 2018년 이전에는 중국이 전 세계 플라스틱, 종이, 금속 반출의 절반 이상을 처리했지만, 최근에는 규제를 강화하여 폐플라스틱과 혼합 종이와 같은 24개 카테고리의 고형 폐기물을 제외시켰습니다. 이 금지 조치에는 오염 물질에 대한 허용 오차 범위가 포함되어 있는데, 이는 많은 미국인이 충족할 수 없는 엄격한 기준입니다. 금지 조치로 인해 재활용 가능한 자재가 압도적으로 많은 미국의 재활용 회사들은 처리할 수 없는 것을 매립지로 다시 보내야 하는 상황에 처해 있습니다.

이에 대한 불만은 '열망적 재활용'이라고 불리는 것으로 이어지고 있습니다. 이는 재활용 가능한 자재가 결국 매립지에 버려지는 중에도 이를 재활용할 수 있다는 믿음으로 부지런히 분류하여 재활용하는 것을 말합니다. 여러분은 커피잔을 재활용하는 사무실의 성실한 환경 보호 운동가로서, 또는 기숙사의 파란색 분리수거통에 피자 상자를 던지는 학생으로서 이것을 보거나 직접 경험할 수 있습니다. 여러분이 변화를 일으키지 못한다는 두려움은 다른 많은 사람들도 공유하고 있으며, 집단적 두려움이 커지면 대중이 재활용을 완전히 중단할 수 있다는 정당한 위험이 있습니다. 이는 나중에 문제가 해결된 후에도 여러분과 다른 사람들이 재활용을 다시 시작하기가 더 어려워질 수 있다는 것을 의미합니다.

재활용 회사를 매립지 이외의 다른 처리 대안과 연결하는 블록체인 애플리케이션이 해결책이 될 수 있습니다. 한 회사가 재활용 가능한 자재를 비축하고 있는 경우, 매립지로 보내는 대신 블록체인 네트워크에 연락하여 나머지 자재를 처리할 수 있는 다른 회원을 찾을 수 있습니다. 블록체인은 보다 효율적인 커뮤니케이션 수단을 만들어 재활용 회사를 연결하여 자재 부담을 균형 있게 분배할 수 있습니다.