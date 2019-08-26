폐기물 공급망 혁신: 사회적 이익을 위한 블록체인

플라스틱 폐기물을 가치 있는 가치 있는 화폐로 전환하는 Plastic Bank부터 소농을 위한 소액 금융에 대한 접근성을 높이는 Twiga Foods에 이르기까지, IBM은 유엔의 가장 중요한 지속 가능한 개발 목표를 달성하는 데 블록체인을 적용하기 위해 노력하고 있습니다. 폐기물과 재활용에 대한 부담이 증가함에 따라 폐기물 관리 산업은 블록체인 혁신에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
블록체인은 미국인들이 매일 발생시키는 엄청난 양의 폐기물을 줄일 수는 없지만, 매립지로 보내지는 쓰레기 봉투나 재활용품에 무선 주파수 식별과 QR 코드를 사용하는 시스템은 프로세스를 훨씬 더 투명하게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 기술은 재활용 회사를 매립지가 아닌 다른 처리 대안과 연결하는 데 활용될 수 있으며 미국인들이 폐기물 관리에서 원하는 투명성과 책임성을 창출할 수 있습니다.
폐기물 관리는 미국인들이 매일 728,000톤의 쓰레기를 매립지에 버리는 미국에서 특히 심각한 상태입니다. 2018년 이전에는 중국이 전 세계 플라스틱, 종이, 금속 반출의 절반 이상을 처리했지만, 최근에는 규제를 강화하여 폐플라스틱과 혼합 종이와 같은 24개 카테고리의 고형 폐기물을 제외시켰습니다. 이 금지 조치에는 오염 물질에 대한 허용 오차 범위가 포함되어 있는데, 이는 많은 미국인이 충족할 수 없는 엄격한 기준입니다. 금지 조치로 인해 재활용 가능한 자재가 압도적으로 많은 미국의 재활용 회사들은 처리할 수 없는 것을 매립지로 다시 보내야 하는 상황에 처해 있습니다.
이에 대한 불만은 '열망적 재활용'이라고 불리는 것으로 이어지고 있습니다. 이는 재활용 가능한 자재가 결국 매립지에 버려지는 중에도 이를 재활용할 수 있다는 믿음으로 부지런히 분류하여 재활용하는 것을 말합니다. 여러분은 커피잔을 재활용하는 사무실의 성실한 환경 보호 운동가로서, 또는 기숙사의 파란색 분리수거통에 피자 상자를 던지는 학생으로서 이것을 보거나 직접 경험할 수 있습니다. 여러분이 변화를 일으키지 못한다는 두려움은 다른 많은 사람들도 공유하고 있으며, 집단적 두려움이 커지면 대중이 재활용을 완전히 중단할 수 있다는 정당한 위험이 있습니다. 이는 나중에 문제가 해결된 후에도 여러분과 다른 사람들이 재활용을 다시 시작하기가 더 어려워질 수 있다는 것을 의미합니다.
재활용 회사를 매립지 이외의 다른 처리 대안과 연결하는 블록체인 애플리케이션이 해결책이 될 수 있습니다. 한 회사가 재활용 가능한 자재를 비축하고 있는 경우, 매립지로 보내는 대신 블록체인 네트워크에 연락하여 나머지 자재를 처리할 수 있는 다른 회원을 찾을 수 있습니다. 블록체인은 보다 효율적인 커뮤니케이션 수단을 만들어 재활용 회사를 연결하여 자재 부담을 균형 있게 분배할 수 있습니다.
현재 소비자와 기업의 폐기물 관리 시스템에는 책임감이 부족하여 재활용 노력에 대한 불만을 초래한다는 인식이 확산되고 있습니다. 현재 기업이나 개인이 자신이 배출하고 재활용하지 못하는 폐기물에 대해 책임을 지는 디지털 거래 시스템은 존재하지 않습니다. 블록체인은 생산자, 소비자, 폐기물 관리 운영자를 네트워크에 연결함으로써 접근 가능하고 가시적인 공급망에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다. 블록체인은 모든 네트워크 구성원에게 개인적인 영향력을 보여줌으로써 소비자와 회사에 가치를 더합니다.
매립 폐기물을 줄여야 할 책임은 소비자 포장재의 생산자에게 맡겨야 한다는 전통적인 믿음에도 불구하고, 블록체인은 재활용 수명 주기의 모든 구성원에게 일정 수준의 책임을 부여할 것입니다. 탈중앙화되고 변조가 불가능한 특성을 가진 블록체인은 이미 여러 산업에서 입증된 바와 같이 제품 수명 주기에 최적화된 추적 시스템입니다. 이를 재활용 프로세스까지 확장할 수 있다면 생산자에게만 부담을 주는 것이 아니라 모든 단계에서 책임감을 높일 수 있습니다.
컨소시엄 블록체인을 사용하면 폐기물 관리 및 재활용 기관이 데이터를 공개적으로 공유하는 동시에 폐기물이 실제로 어디로 갔고 얼마나 재활용되었는지에 대한 변조 방지 원장을 확보할 수 있는 플랫폼을 만들 수 있습니다. 이 확실한 기록은 기존 방식처럼 생산자뿐만 아니라, 체인의 모든 구성원에게 책임을 부여하여 보다 효과적인 재활용 프로세스를 제공합니다.
스마트폰과 같이 매일 사용하는 대부분의 기술에는 리튬과 코발트와 같은 광물이 포함되어 있어 책임감 있게 폐기해야 합니다. 그러나 소비자들은 오래된 스마트폰을 다른 사람에게 판매하거나 매립지에 버리게 됩니다. 이러한 오래된 제품은 놀라울 정도로 가치가 높습니다. 올바른 당사자 네트워크를 통해 소비자는 전자 폐기물을 재활용할 수 있는 유용한 방법을 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 코발트와 같은 희귀 광물이 포함된 스마트폰은 환경적 또는 사회적 위험이 있는 지역에서 더 많이 채굴하거나 조달하는 대신 새로운 제품을 만드는 데 재사용할 수 있습니다. 전자 폐기물의 가장 중요한 문제는 소비자가 자신의 전자 제품을 재활용할 수 있는지 또는 어디서 재활용할 수 있는지 모른다는 것입니다. 그 결과, 발생한 전자 폐기물의 20%만이 수거 또는 재활용된 것으로 기록됩니다. 블록체인 네트워크를 통해 생산자는 자신의 제품을 재활용하고자 하는 소비자의 제안에 더 쉽게 대응할 수 있으며, 원래 공급원에서 광물을 채취하는 것보다 더 효율적으로 광물에 접근할 수 있습니다.
이러한 모든 과제를 안고 현재 블록체인 솔루션으로 폐기물 문제에 대처하며, 전 세계적으로 폐기물 부담을 줄이기 위해 확장 가능한 블록체인 애플리케이션을 위한 토대를 마련하는 조직들이 있습니다. 이들은 블록체인을 사용하여 더 나은 재활용 및 폐기물 분류를 장려하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Agora Tech Lab은 블록체인 기술을 통한 정책 아이디어를 활용하여, 네덜란드 로테르담 공국과 협력하여 폐기물 관리 관련 거래를 등록하고 IoT 폐기물 시스템을 통합하여 완전히 모니터링되는 블록체인 기반 폐기물 관리 시스템을 만들고 있습니다. 디지털 토큰은 재활용에 대한 보상을 제공하며 재활용률과 지역사회 유대를 개선하기 위한 공공 서비스에 사용할 수 있습니다. Swachhcoin은 블록체인 기술과 빅데이터 및 IoT 장치를 결합하여 폐기물 분류에 대한 보상을 제공하며, 폐기물 관리 시스템을 최대한 효율적이고 효과적으로 처리하여 폐기물 위기를 해결할 수 있도록 하는 기술 개발자 역할을 합니다.
생산자부터 매립지까지 폐기물 수명 주기에 대한 가시성과 투명성을 높이는 솔루션을 개발하는 다른 조직들도 있습니다. 프랑스 SCNF의 자회사인 Arep은 블록체인을 사용하여 각 역의 쓰레기통을 추적하고 각 유형의 폐기물의 양, 수거한 사람, 이동 경로 등을 지속적으로 업데이트하고 있습니다. 이를 통해 역 관리자는 다양한 폐기물 흐름에 대한 분류를 최적화할 수 있습니다. 네덜란드 인프라부는 폐기물 관리 프로세스를 개선하고자 하는 다른 정부 기관의 롤 모델이 되고 있습니다. 이 기관은 블록체인을 사용하여 폐기물 관리 업계에서 운송 중인 폐기물에 대한 투명성을 개선하고 생산자에서 매립지까지 폐기물을 추적하는 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다.
블록체인은 공급망을 간소화하고 다양한 거래 유형에 대해 보다 효율적이고 투명하며 신뢰할 수 있는 시스템을 만듭니다. 이러한 검증 및 추적 기술을 폐기물 관리에 적용함으로써 소비자, 기업, 폐기물 관리 업계 전체에 대해 더 많은 책임을 부여하는 시스템을 구축할 수 있었습니다. 이러한 시스템을 도입하면 내가 재활용 쓰레기통에 버리는 커피잔이나 피자 상자를 통해 정말 깨끗하고 지속 가능한 세상을 만들 수 있습니다.
