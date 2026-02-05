시스템이 동기화되지 않으면 직원들이 데이터를 분석하는 대신 데이터를 조정하는 데 많은 시간을 소비해야 합니다. 이들은 여러 플랫폼에서 정보를 추적하고, 스프레드시트를 연결하고, 오류와 지연을 유발하는 핸드오프를 탐색합니다. 그 결과는 어떨까요? 수용력이 부족하면 운영 리스크가 커지고 경영진이 가장 필요로 할 때 실시간으로 인사이트를 얻을 수 없습니다.

이러한 상황은 많은 조직에서 흔히 볼 수 있습니다. 이제 재무 영역 전반에 걸쳐 데이터 고립과 수작업 프로세스가 기본으로 자리 잡았으며, 이는 숫자에 대한 불신을 부추기고 의사 결정을 지연시키는 현실입니다. 실제로 CFO의 약 40%가 재무 데이터를 완전히 신뢰하지 못한다고 답한 점에서, 파편화로 인해 최고 경영진의 신뢰가 얼마나 훼손되는지 잘 알 수 있습니다.