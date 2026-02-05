재무 리더가 재무 도구를 통합하여 수익 누수를 방지하는 방법
재무 책임자들은 변동성이 큰 시장에서 더 빠르게 마감하고 더 정확하게 예측하며 마진을 보호해야 한다는 요구를 받고 있습니다. 하지만 많은 의사 결정권자들은 자신들에게 불리하게 작용하는 토대 위에서 움직이고 있습니다. ERP, CRM, 청구 및 뱅킹 시스템의 연결이 끊어지면 팀이 수동 방안을 모색해야 해서 사업 속도가 느려지고 실제 재무 상황이 선명하게 보이지 않게 됩니다.
주문-현금화(O2C) 주기에서 발생하는 이러한 사안은 단순한 비효율성을 넘어서 수익 누수, 신뢰, 잘못된 정보에 기반한 의사 결정 등 다양한 문제를 초래합니다.
시스템이 동기화되지 않으면 직원들이 데이터를 분석하는 대신 데이터를 조정하는 데 많은 시간을 소비해야 합니다. 이들은 여러 플랫폼에서 정보를 추적하고, 스프레드시트를 연결하고, 오류와 지연을 유발하는 핸드오프를 탐색합니다. 그 결과는 어떨까요? 수용력이 부족하면 운영 리스크가 커지고 경영진이 가장 필요로 할 때 실시간으로 인사이트를 얻을 수 없습니다.
이러한 상황은 많은 조직에서 흔히 볼 수 있습니다. 이제 재무 영역 전반에 걸쳐 데이터 고립과 수작업 프로세스가 기본으로 자리 잡았으며, 이는 숫자에 대한 불신을 부추기고 의사 결정을 지연시키는 현실입니다. 실제로 CFO의 약 40%가 재무 데이터를 완전히 신뢰하지 못한다고 답한 점에서, 파편화로 인해 최고 경영진의 신뢰가 얼마나 훼손되는지 잘 알 수 있습니다.
시스템 단절은 O2C 주기의 모든 단계에 틈을 만듭니다. 가장 일반적인 문제는 다음과 같습니다.
이러한 격차는 복잡해져서 예측이 추측에 의존하는 것처럼 느껴집니다. 그리고 월말 프로세스는 균열을 드러냅니다. 재무 팀은 여전히 수동 조정에 상당한 시간을 소비하기 때문에, 비즈니스에 명확성이 필요한 순간에 오류가 발생하고 현금화가 지연됩니다.
누수는 저절로 드러나는 경우가 드물며 고립된 사건이 아닙니다. 그저 조용히 축적됩니다. 인보이스 발행 오류 또는 지연, 갱신 누락, 예방 가능한 분쟁, 현금 적용은 모두 마진과 예측 가능성을 떨어뜨립니다. 또한 수동 제어를 하면 규정 준수가 노출되어, 감사할 때 비용이 많이 들 수 있습니다. 그 결과 현금 흐름을 예측할 수 없게 되고 보고된 수치에 대한 신뢰가 떨어집니다.
이는 대부분의 리더가 생각하는 것보다 흔한 일입니다. 업계 연구에 따르면 누수는 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 이는 많은 재무 팀이 분기 결산 과정에서 느끼는 감정을 입증합니다.
시스템 단절은 운영 효율성은 물론 전략적 의사 결정도 저해합니다. 리더는 실적을 제대로 보지 못하고, 팀은 재작업을 하느라 시간을 낭비하고, 조직은 정확한 예측 능력을 상실합니다. 파편화는 단순한 기술적 문제를 넘어서 성장을 가로막는 장벽이 됩니다.
명료성은 자동화에만 국한되지 않습니다. 데이터, 워크플로, 시스템을 통합하여 재무가 전체 에코시스템에서 신뢰할 수 있는 단일 소스를 확보할 수 있게 해야 합니다. AI 기반 통합을 통해 재무팀은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
효과는 실질적입니다. 에스컬레이션이 줄고, 회계 마감이 깔끔해지고, 사후 대응적 감독에서 선제적 리더십으로 재무 업무가 전환하는 운영 리듬을 확보할 수 있습니다.
재무 시스템이 단절될 때 재무 책임자가 매우 많은 문제에 직면하는 것은 분명합니다. 하지만 도전과 위험이 크더라도, 해결책은 그렇지 않을 수 있습니다. 대대적인 변화 대신, 목표에 따른 작은 단계들을 빠르게 결합하면 통합된 혁신을 이룰 수 있습니다. 다음은 통합 작업을 시작할 때 고려할 몇 가지 단계입니다.
데이터 흐름을 통합하고 조정을 자동화하면 오류가 줄어들고, 현금 주기가 빨라지며, 전략적 업무를 위한 더 많은 대역폭을 확보함으로써 재무를 백오피스 방어에서 성장 동력으로 전환할 수 있다고 합니다.
