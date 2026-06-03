위험의 속도가 변했습니다. IBM Consulting 사이버보안 서비스의 매니징 파트너인 Mark Hughes가 최근 설명했듯이, 사이버보안은 원래 인간 주도의 위협이 인간의 속도로 작동하던 다른 시대를 위해 구축되었습니다. 그 기반은 이제 기업 보안의 원래 설계자들이 전혀 예상하지 못했던 방식으로 시험대에 오르고 있습니다.
기업들은 수십 년간 인간 주도 위협에 맞춰 보안 평가를 다듬어왔습니다. 이러한 프레임워크는 사람들이 생각하고, 탐색하고, 악용하는 방식에 뿌리를 둔 예측 가능한 적대적 행동 모델을 중심으로 구축되었습니다. 그러나 오늘날의 공격자는 더 이상 인간만이 아니며 더 이상 인간의 제약 내에서 활동하지 않습니다. 위협 환경은 근본적으로 변화했으며, 이에 따라 준비 상태를 평가하는 방법도 변화해야 합니다.
프론티어 AI 모델은 다르게 생각하고, 다르게 보고, 다르게 작동합니다. 따라서 준비 상태를 평가하는 구식 접근 방식은 노출을 줄이기보다는 불확실성을 초래함으로써 그 자체로 위험의 원인이 되고 있습니다.
이제 기업 준비 태세를 관리하고 평가하는 방식을 발전시켜야 할 때입니다.
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기존의 보안 평가는 공격자가 선형적이고 수동적으로 작동한다고 가정합니다. 또한 공격을 실행하는 데 적대 세력이 상당한 시간과 노력을 투자해야 한다는 패러다임을 기준으로 패치 수준, 구성 취약점 및 프로세스 성숙도를 평가합니다.
하지만 프런티어 모델은 인간처럼 정찰을 수행하지 않습니다. 프런티어 모델은 방대하고 복잡한 IT 자산을 수집하고, 관계를 매핑하고, 정책 불일치를 분석하고, 인간 분석가가 확인하기 어려운 복잡한 취약점을 식별할 수 있습니다. 이러한 기술은 여러 영역에 걸쳐 동시에 작동하며, 기존 평가 방식에서는 서로 연결되지 않았던 신호들을 상호 연관시킵니다.
이러한 발전으로 인해 기업은 인간적인 관점으로 스스로를 평가하는 반면, 경쟁자들은 머신의 속도와 규모로 기업을 분석하는 격차가 더욱 벌어지고 있습니다. 조직은 기존 보안 지표를 기반으로 볼 때 안전하다고 생각할 수 있습니다. 그러나 가시성이 제한된 현실에서는 AI 기반 공격자의 관점에서 평가할 때 노출도가 높습니다.
에이전틱 공격의 출현으로 가장 중요한 것은 어떤 취약점이 존재하는지가 아니라 머신 지능형 시스템이 이를 어떻게 인식하는지입니다. 프론티어 모델은 다음을 수행할 수 있습니다.
이러한 상황은 가상의 상황이 아닙니다. 공격자들은 이미 이러한 기능을 사용하고 있습니다.
조직이 앞서 나가려면 이 새로운 현실에 맞게 구축된 평가를 채택해야 합니다.
프론티어 모델 위협에 대한 IBM의 새로운 사이버 보안 평가인 AI Cyber Resilience는 업계가 향하고 있는 방향을 보여주는 한 예입니다. 심층적인 가시성, AI별 노출, 우선순위가 지정된 완화, 비즈니스 위험 정량화에 중점을 두는 것은 보다 광범위한 철학적 변화를 반영합니다.
목표는 단순히 위험을 정적인 측면에서 측정하는 것이 아니라, 자율적인 공격자의 관점에서 위험을 지속적으로 정량화하여 진정으로 정보에 입각한 의사 결정을 가능하게 하는 역동적이고 실시간적인 위험 정보를 제공하는 것입니다. 즉, 주기적인 평가에서 지속적인 인사이트로 전환하여 조직이 취약한 항목뿐만 아니라 현재 악용 가능한 항목과 비즈니스 컨텍스트에서 이것이 의미하는 바를 파악할 수 있는 인사이트로 전환해야 합니다.
그리고 이것이 바로 기업이 지금 필요로 하는 리더십 마인드셋입니다. 즉 준비 태세는 사후 대응적 중심에서 아키텍처 중심으로, 취약점 관리에서 시스템 노출 및 그 비즈니스 영향에 대한 이해로, 그리고 패치 주기에서 머신 인식 복원력으로 전환하고 있습니다.
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