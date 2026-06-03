위험의 속도가 변했습니다. IBM Consulting 사이버보안 서비스의 매니징 파트너인 Mark Hughes가 최근 설명했듯이, 사이버보안은 원래 인간 주도의 위협이 인간의 속도로 작동하던 다른 시대를 위해 구축되었습니다. 그 기반은 이제 기업 보안의 원래 설계자들이 전혀 예상하지 못했던 방식으로 시험대에 오르고 있습니다.

기업들은 수십 년간 인간 주도 위협에 맞춰 보안 평가를 다듬어왔습니다. 이러한 프레임워크는 사람들이 생각하고, 탐색하고, 악용하는 방식에 뿌리를 둔 예측 가능한 적대적 행동 모델을 중심으로 구축되었습니다. 그러나 오늘날의 공격자는 더 이상 인간만이 아니며 더 이상 인간의 제약 내에서 활동하지 않습니다. 위협 환경은 근본적으로 변화했으며, 이에 따라 준비 상태를 평가하는 방법도 변화해야 합니다.

프론티어 AI 모델은 다르게 생각하고, 다르게 보고, 다르게 작동합니다. 따라서 준비 상태를 평가하는 구식 접근 방식은 노출을 줄이기보다는 불확실성을 초래함으로써 그 자체로 위험의 원인이 되고 있습니다.

이제 기업 준비 태세를 관리하고 평가하는 방식을 발전시켜야 할 때입니다.