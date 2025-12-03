1. 실시간으로 진화하는 GRC

AI는 위험과 통제를 지속적으로 모니터링할 수 있게 하여 GRC를 정기적인 감사 중심에서 상시 감독 체계로 전환합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

정책 위반의 실시간 탐지

통제 실패에 대한 즉각적인 알림

상황 변화에 따른 위험 등록부 자동 업데이트

분기별로 접근 통제 위반을 검토하는 대신, AI는 권한 상승이나 비정상적인 로그인 활동과 같은 이상 징후를 실시간으로 탐지합니다.

2. 예측 위험 관리를 가능하게 하는 AI

머신러닝 모델은 규정 준수 문제가 발생하기 전에도 새로운 위험의 초기 징후를 식별할 수 있습니다. 다음과 같은 방식으로 추가적인 보호를 제공합니다.

예측 모델을 통해 고위험 타사 공급자 식별

행동 분석을 통해 잠재적인 내부 통제 위반 탐지

자연어 처리(NLP) 툴을 통해 새로운 규정을 해석하고 관련 통제에 자동으로 매핑

이러한 변화는 위험 관리를 사후 대응에서 사전 대응으로 전환합니다. 예를 들어, 예측 모델은 권한 계정 활동의 비정상적인 급증을 감지하여 내부자 위협 가능성을 사전에 포착할 수 있습니다.

3. 자동화를 통해 수동 규정 준수 작업 제거

감사를 위한 증거 수집이나 정책 등록부를 수작업으로 업데이트하는 작업은 더 이상 필요하지 않습니다.

이제 AI 기반 시스템은 다음을 수행할 수 있습니다.

문서를 자동으로 스캔하여 규정 준수 격차 식별

각 규제 기관에 맞춘 감사 보고서 생성

규정 변경 사항을 내부 통제 및 정책에 동적으로 매핑

그 결과 상당한 시간 절감과 함께 오늘날 주요 규정 준수 위험 중 하나인 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, AI는 수천 개의 정책 문서를 스캔하여 외부 감사 전에 규정을 준수하지 않는 조항을 정확히 식별할 수 있습니다.