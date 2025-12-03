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AI 시대의 거버넌스, 위험 및 규정 준수(GRC) 재고: 실시간 위험 및 규정 준수를 위한 실질적 변화

게시일 2025년 12월 3일
데이터 프로세스를 구성하는 네 개의 연결된 큐브
By Amit Sharma

거버넌스, 위험 및 규정 준수(GRC)는 전통적으로 조직의 안전망 역할을 해왔습니다. 이는 정책 준수, 위험 기록, 규정 준수 보고서의 적시 제출을 보장합니다. 하지만 AI 중심 환경에서는 이것만으로는 충분하지 않습니다.

조직이 부서 전반에 걸쳐 AI 툴을 빠르게 도입하면서 위험 환경도 변화하고 있습니다. 과거에는 예측 가능하고 정책 중심이었던 프로세스가 이제 더 높은 속도, 가시성, 전략적 통찰을 요구하는 실시간의 동적인 과제가 되었습니다.

이 분석에서는 AI가 GRC 팀의 업무를 단순히 변화시키는 것을 넘어 운영 방식 자체를 근본적으로 재편하고 있는 방식을 살펴봅니다.

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기존 GRC 접근 방식이 더 이상 효과적이지 않은 이유

명확한 점부터 살펴보겠습니다. 변화의 속도가 정적인 프레임워크를 이미 뛰어넘었습니다.

  • 사일로화되고 수작업 중심인 프로세스: 기존 GRC는 스프레드시트, 이메일, 그리고 서로 분리된 시스템에 크게 의존합니다. 이러한 분산된 접근 방식은 중복 작업, 위험 누락, 느린 대응 속도로 이어집니다.
  • 복잡성에 대한 확장성 부족: 규제 변화, 사이버 위협, 글로벌 운영이 빠르게 변화하면서 기존 GRC 시스템으로는 이를 감당하기 어렵습니다. 이러한 툴은 오늘날의 복잡한 환경에서 요구되는 실시간 가시성과 확장성을 제공하지 못합니다.
  • 실시간 인사이트와 자동화 부족: 자동화와 실시간 데이터가 없으면 조직은 사후적으로 위험에 대응할 수밖에 없습니다. 그 결과 의사결정이 지연되고 문제를 사전에 방지할 기회를 놓치게 됩니다.

오늘날의 위험 환경은 매우 복잡합니다. AI 기반 GRC는 기존 시스템을 더 스마트하고 빠르며 예측 가능한 위험 및 규정 준수 운영으로 전환합니다.

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AI가 GRC의 판도를 바꾸는 방식

1. 실시간으로 진화하는 GRC

AI는 위험과 통제를 지속적으로 모니터링할 수 있게 하여 GRC를 정기적인 감사 중심에서 상시 감독 체계로 전환합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 정책 위반의 실시간 탐지
  • 통제 실패에 대한 즉각적인 알림
  • 상황 변화에 따른 위험 등록부 자동 업데이트

분기별로 접근 통제 위반을 검토하는 대신, AI는 권한 상승이나 비정상적인 로그인 활동과 같은 이상 징후를 실시간으로 탐지합니다.

2. 예측 위험 관리를 가능하게 하는 AI

머신러닝 모델은 규정 준수 문제가 발생하기 전에도 새로운 위험의 초기 징후를 식별할 수 있습니다. 다음과 같은 방식으로 추가적인 보호를 제공합니다.

  • 예측 모델을 통해 고위험 타사 공급자 식별
  • 행동 분석을 통해 잠재적인 내부 통제 위반 탐지
  • 자연어 처리(NLP) 툴을 통해 새로운 규정을 해석하고 관련 통제에 자동으로 매핑

이러한 변화는 위험 관리를 사후 대응에서 사전 대응으로 전환합니다. 예를 들어, 예측 모델은 권한 계정 활동의 비정상적인 급증을 감지하여 내부자 위협 가능성을 사전에 포착할 수 있습니다.

3. 자동화를 통해 수동 규정 준수 작업 제거

감사를 위한 증거 수집이나 정책 등록부를 수작업으로 업데이트하는 작업은 더 이상 필요하지 않습니다.

이제 AI 기반 시스템은 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 문서를 자동으로 스캔하여 규정 준수 격차 식별
  • 각 규제 기관에 맞춘 감사 보고서 생성
  • 규정 변경 사항을 내부 통제 및 정책에 동적으로 매핑

그 결과 상당한 시간 절감과 함께 오늘날 주요 규정 준수 위험 중 하나인 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, AI는 수천 개의 정책 문서를 스캔하여 외부 감사 전에 규정을 준수하지 않는 조항을 정확히 식별할 수 있습니다.

AI 세계에서 GRC 팀의 새로운 역할

AI가 더 많은 수작업을 대체함에 따라 GRC 전문가의 역할도 변화해야 합니다. 앞으로 요구되는 사항은 다음과 같습니다.

  • 전략적 사고: 체크리스트 중심의 업무에서 벗어나, 변동성이 큰 환경에서 비즈니스 취약성을 평가하고 노출 위험을 관리하는 데 초점을 둡니다.
  • 기술 이해력: GRC 리더가 코딩을 직접 수행할 필요는 없지만, AI 시스템의 작동 방식과 한계를 이해하는 것은 감독과 거버넌스에 필수적입니다.
  • 부서 간 협업: GRC 팀은 법무, IT, 보안, 제품 및 AI 팀과 긴밀히 협력하여 시스템 설계 및 배포 과정에 거버넌스 원칙을 반영해야 합니다.

핵심 과제: AI에도 거버넌스가 필요합니다

AI는 GRC를 변화시키는 동시에 전혀 새로운 거버넌스 과제를 만들어내고 있습니다.

이제 GRC가 해결해야 할 질문은 다음과 같습니다.

  • AI 시스템이 잘못된 결정을 내렸을 때 책임은 누구에게 있는가?
  • AI 기반 의사결정을 감사자와 규제 기관에 설명할 수 있는가?
  • AI 모델의 편향을 어떻게 식별하고 완화할 것인가?

이러한 과제를 해결하기 위해 조직은 기존 GRC 관행과 함께 AI 전용 거버넌스 프레임워크를 구축해야 합니다. 이 접근 방식에는 다음이 포함됩니다.

  • 모델 위험 관리 정책
  • 윤리적 AI 활용 원칙
  • 투명성과 감사 가능성 기준
  • AI 라이프사이클 전반의 거버넌스

통제자가 아닌 촉진자로서의 GRC

AI는 단순한 기업용 툴이 아니라 성과를 증폭시키는 핵심 요소입니다. 하지만 적절한 거버넌스가 없다면 빠르게 위험 요소로 전환될 수 있습니다.

AI를 위험이자 툴로 받아들이는 GRC 팀은 더 빠르게 움직이고, 더 스마트하게 운영하며, 혁신을 저해하기보다 촉진할 수 있습니다.

GRC의 미래는 통제를 위한 통제가 아니라, 신뢰할 수 있는 AI를 기업 전반에 확장하는 전략적 파트너로 자리잡는 것입니다.

작성자

Amit Sharma

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