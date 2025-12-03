거버넌스, 위험 및 규정 준수(GRC)는 전통적으로 조직의 안전망 역할을 해왔습니다. 이는 정책 준수, 위험 기록, 규정 준수 보고서의 적시 제출을 보장합니다. 하지만 AI 중심 환경에서는 이것만으로는 충분하지 않습니다.
조직이 부서 전반에 걸쳐 AI 툴을 빠르게 도입하면서 위험 환경도 변화하고 있습니다. 과거에는 예측 가능하고 정책 중심이었던 프로세스가 이제 더 높은 속도, 가시성, 전략적 통찰을 요구하는 실시간의 동적인 과제가 되었습니다.
이 분석에서는 AI가 GRC 팀의 업무를 단순히 변화시키는 것을 넘어 운영 방식 자체를 근본적으로 재편하고 있는 방식을 살펴봅니다.
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명확한 점부터 살펴보겠습니다. 변화의 속도가 정적인 프레임워크를 이미 뛰어넘었습니다.
오늘날의 위험 환경은 매우 복잡합니다. AI 기반 GRC는 기존 시스템을 더 스마트하고 빠르며 예측 가능한 위험 및 규정 준수 운영으로 전환합니다.
1. 실시간으로 진화하는 GRC
AI는 위험과 통제를 지속적으로 모니터링할 수 있게 하여 GRC를 정기적인 감사 중심에서 상시 감독 체계로 전환합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
분기별로 접근 통제 위반을 검토하는 대신, AI는 권한 상승이나 비정상적인 로그인 활동과 같은 이상 징후를 실시간으로 탐지합니다.
2. 예측 위험 관리를 가능하게 하는 AI
머신러닝 모델은 규정 준수 문제가 발생하기 전에도 새로운 위험의 초기 징후를 식별할 수 있습니다. 다음과 같은 방식으로 추가적인 보호를 제공합니다.
이러한 변화는 위험 관리를 사후 대응에서 사전 대응으로 전환합니다. 예를 들어, 예측 모델은 권한 계정 활동의 비정상적인 급증을 감지하여 내부자 위협 가능성을 사전에 포착할 수 있습니다.
3. 자동화를 통해 수동 규정 준수 작업 제거
감사를 위한 증거 수집이나 정책 등록부를 수작업으로 업데이트하는 작업은 더 이상 필요하지 않습니다.
이제 AI 기반 시스템은 다음을 수행할 수 있습니다.
그 결과 상당한 시간 절감과 함께 오늘날 주요 규정 준수 위험 중 하나인 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, AI는 수천 개의 정책 문서를 스캔하여 외부 감사 전에 규정을 준수하지 않는 조항을 정확히 식별할 수 있습니다.
AI가 더 많은 수작업을 대체함에 따라 GRC 전문가의 역할도 변화해야 합니다. 앞으로 요구되는 사항은 다음과 같습니다.
AI는 GRC를 변화시키는 동시에 전혀 새로운 거버넌스 과제를 만들어내고 있습니다.
이제 GRC가 해결해야 할 질문은 다음과 같습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 조직은 기존 GRC 관행과 함께 AI 전용 거버넌스 프레임워크를 구축해야 합니다. 이 접근 방식에는 다음이 포함됩니다.
AI는 단순한 기업용 툴이 아니라 성과를 증폭시키는 핵심 요소입니다. 하지만 적절한 거버넌스가 없다면 빠르게 위험 요소로 전환될 수 있습니다.
AI를 위험이자 툴로 받아들이는 GRC 팀은 더 빠르게 움직이고, 더 스마트하게 운영하며, 혁신을 저해하기보다 촉진할 수 있습니다.
GRC의 미래는 통제를 위한 통제가 아니라, 신뢰할 수 있는 AI를 기업 전반에 확장하는 전략적 파트너로 자리잡는 것입니다.
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