소매업체로서 2025년을 맞이하는 것은 새로운 장의 문을 여는 것과 같습니다. 작년에는 우여곡절이 있었지만 이제 새로운 출발을 할 준비가 되었습니다. 매장 문을 열고 들어서면 진열대에 상품이 진열되어 있고 불이 켜져 있지만 공기는 뭔가 다른 느낌이 듭니다.
올해는 그저 일상을 보내는 게 아니라, 발전하고 싶을 겁니다! 이제 비즈니스를 한 단계 더 발전시킬 때입니다. 이제 무엇이 효과가 있었는지 되돌아보고, 그렇지 않은 것에서 교훈을 얻고, 지속적인 성공을 이끌어낼 수 있는 결심을 세워야 할 때입니다.
소매업체의 경우, 재고 관리의 복잡성을 극복하면 마음의 평화를 얻을 수 있습니다. 낭비를 최소화하고, 재고를 수요에 맞게 조정하며, 진열대를 가득 채우되 재고가 과도하지 않게 유지하는 것 사이에서 적절한 균형을 유지해야 합니다.
예를 들어 식료품 소매업체는 매장 내, 온라인 주문 처리, 마켓플레이스 및 타사 물류 주문 처리를 비롯한 여러 채널을 관리해야 합니다. 이러한 관리를 통해 오프라인 구매자가 동일한 제한된 재고를 두고 온라인 배송 주문 처리업체와 경쟁하여 상품이 품절되고 선반이 비어지는 상황을 방지할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 온라인 쇼핑객의 45%는 선택한 상품이 품절된 것을 발견하고 있으며, 이로 인해 식료품 업체는 약 8%의 매출 손실을 보고 있습니다.또한 설문조사에 참여한 경영진의 52%는 신선식품이 특히 부패와 배송 지연에 취약하며 이로 인해 연간 182억 달러의 손실이 발생한다고 답했습니다.
AI는 특히 지능형 안전 재고를 사용하여 실시간 수요 신호로 재고 수준을 관리함으로써 재고 격차에 대한 더 명확한 인사이트를 제공하고 더 스마트한 폐기물 감소 전략을 안내함으로써 도움을 줄 수 있습니다.
소매업체는 공급망 복잡성을 관리하고, 실시간 재고 가시성을 제공하며, 보충을 간소화하는 시스템이 필요합니다. AI 기반 도구와 협업 계획을 사용하면 시기적절하고 효율적인 재고 관리를 보장할 수 있습니다. 또한 낭비를 최소화하면서 고객을 위해 진열대에 재고를 확보하고 있다는 사실을 알면 밤에 더 편안하게 잠들 수 있습니다.
새해를 맞이하여 반품 관리를 깔끔하게 정리하고 번거로운 프로세스를 간소화하여 효율적인 시스템으로 전환하는 데 도움이 되는 도구와 전략을 도입해 보세요. 소매업체는 반품으로 인한 재정적, 환경적 부담으로 어려움을 겪는 경우가 많지만, 순환적 접근 방식을 채택하면 이러한 문제를 지속가능성과 수익 창출의 기회로 전환할 수 있습니다.
반품에는 상당한 재정적, 환경적 비용이 수반됩니다. 소매 업계는 반품 감소에 집중함으로써 연간 1,250억 달러를 절감할 수 있을 것으로 추정됩니다. 2022년에도 40억 톤 이상의 미국 반품 제품이 매립되었고, 이러한 제품을 운송하는 과정에서 2400만 톤의 CO2가 배출되었습니다.
리테일러는 창고 재고에서 상품을 꺼내는 대신 남은 상품을 우선적으로 배송하는 고급 기능을 활용할 수 있습니다. 소매업체는 반품된 품목을 재순환하고 곧 판매가 중단될 상품을 사용함으로써 폐기물을 줄이고 역물류 비용을 절감하며 제품이 매립되지 않도록 할 수 있습니다.
또한 AI는 반품 가능성을 예측하여 반품 위치를 최적화할 수 있으므로 반품된 상품을 최소한의 비용으로 신속하게 재입고하고 수익성 있는 마진으로 재판매할 수 있습니다. 또한 이 접근 방식은 시간에 민감한 상품의 재유통 속도를 높이고 남은 재고의 처리를 최적화합니다.
새해에는 고객 서비스 성공의 토대가 되는 진정한 관계에 집중하세요. 매장 직원의 미소와 콜센터 상담원의 목소리는 인간적인 연결의 힘을 통해 더욱 긍정적인 경험을 선사할 수 있습니다.
소매업체에게 고객 서비스는 단순히 질문에 답하는 것 이상의 의미를 갖습니다. 응답 시간을 단축하고 정확성을 높이며 콜센터 상담원에게 고객과 개인적으로 소통하는 데 필요한 인사이트와 툴을 제공하는 것입니다. 이는 각 상호 작용을 지속적인 관계로 전환하는 데 도움이 됩니다. 고객의 93%가 우수한 고객 서비스를 받은 후 재구매를 할 가능성이 높기 때문에 이러한 지속적인 관계는 중요합니다.
소매업체는 인간 상담원과 함께 작동하는 생성형 AI를 통해 고객 참여를 재정의하는 역동적이고 개인화된 경험을 만들 수 있는 특별한 기회를 갖게 됩니다. IBM IBV에 따르면 고객 서비스 리더의 65%는 생성형 AI가 고객 만족도를 높일 것으로 기대합니다.
소매업체는 사전 구축된 생성형 AI를 엔터프라이즈 데이터와 통합함으로써 운영을 간소화하고 상담원 교육 시간을 단축하며 주문 문의 해결 속도를 높일 수 있습니다.
예를 들어, AI 어시스턴트를 사용하는 콜센터 상담원은 주문에 소급 적용 가능한 쿠폰이 있는지 즉시 확인하고 수동 개입 없이 자동으로 적용할 수 있습니다. 궁극적으로 고객 충성도를 구축하고 장기적인 비즈니스 성공을 주도하는 것은 최첨단 기술과 인간적인 손길의 원활한 융합입니다.
올해에는 주문 처리를 최적화하여 비용을 절감하고 효율성을 극대화하는 AI 툴로 비용을 절감하는 데 우선순위를 두세요. 수익성을 높이고자 하는 소매업체에게 올해는 비용이 많이 드는 시즌 종료 제품 가격 인하를 줄이고, 품절로 인한 판매 누락을 방지하며, 배송 주문 처리를 최적화하여 속도와 마진을 높일 수 있는 해입니다.
이 전략은 특히 중요한데, 매출은 성장하고 있지만 수익률이 반드시 따라가는 것은 아니기 때문입니다. 미국의 상장 소매업체 50곳을 대상으로 한 최근 연구에 따르면 2012년부터 2022년까지 온라인 매출이 9.4%에서 25.6%로 성장하는 동안 수익성은 13.8%에서 8.3%로 하락한 것으로 나타났습니다.
AI 기반 재고 약속 및 이행 방식을 활용하면, 소매업체는 수익성 관점에서 다양한 재고 시나리오를 분석할 수 있습니다.이를 통해 가격 인하나 품절과 같은 비용이 많이 드는 요소와 정시 배송 간의 균형을 전략적으로 맞출 수 있습니다.
실제로 소매 기업 경영진의 57%가 AI 덕분에 연간 매출이 증가하고 운영 비용이 15% 이상 감소했다고 답했습니다. 즉, AI 도구를 채택하는 소매업체는 더 많은 비용을 절감하고 재고 수준을 더 잘 관리하며 수익성 있는 미래를 계획할 수 있습니다.
2025년은 소매 비즈니스 물류를 혁신하여 새로운 모험을 시작할 수 있는 해입니다. 경쟁력을 유지하려면 소매업체는 혁신을 수용하고 고객의 기대에 부응하는 맞춤형 전략을 수립해야 합니다.
고객들이 그 어느 때보다 빠르고 편리한 서비스를 요구함에 따라 더 빠른 배송에 대한 시급성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 온라인 쇼핑객의 68% 이상이 온라인 주문의 결정적인 요인으로 짧은 배송 기간을 꼽았습니다.
친환경 배송 또한 많은 소비자들이 가장 중요하게 생각하는 부분입니다. 실제로 소비자의 69%는 지속 가능한 배송이 과거 구매에 영향을 미쳤다고 답했으며, 76%의 쇼핑객은 더 지속 가능한 배송을 위해 5%를 추가로 지불할 의향이 있다고 답했습니다.
다크 스토어 및 크로스 도킹과 같은 혁신을 포함한 라스트 마일 주문 처리 전략이 부상하면서 소매업체는 비용 효율적이고 신속한 배송으로 이러한 기대치를 충족하는 방식에 혁신을 가져왔습니다. 이러한 전략은 현지 유통을 간소화하고 배송 시간을 단축함으로써 더 빠르고 효율적인 서비스를 보장합니다. 이러한 서비스 개선은 고객 만족도를 높이는 동시에 비용을 절감하고 당일 배송을 통해 더 많은 고객을 확보하는 데 도움이 됩니다.
이러한 해결책을 달성하기 위한 핵심은 유연하고 구성 가능하며 확장 가능한 주문 관리 시스템으로, 계절에 따라 급증하는 주문량을 손쉽게 처리하는 동시에 수익성과 성공을 촉진할 수 있습니다. IBM Sterling Order Management를 사용하면 시장 변화와 계절적 변화에 빠르게 적응하면서 재고를 최적화하고 오류를 줄이며 주문 처리 속도를 높일 수 있습니다. 새해 결심을 지키면서 비즈니스를 새로운 차원으로 끌어올리세요.
