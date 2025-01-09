소매업체의 경우, 재고 관리의 복잡성을 극복하면 마음의 평화를 얻을 수 있습니다. 낭비를 최소화하고, 재고를 수요에 맞게 조정하며, 진열대를 가득 채우되 재고가 과도하지 않게 유지하는 것 사이에서 적절한 균형을 유지해야 합니다.

예를 들어 식료품 소매업체는 매장 내, 온라인 주문 처리, 마켓플레이스 및 타사 물류 주문 처리를 비롯한 여러 채널을 관리해야 합니다. 이러한 관리를 통해 오프라인 구매자가 동일한 제한된 재고를 두고 온라인 배송 주문 처리업체와 경쟁하여 상품이 품절되고 선반이 비어지는 상황을 방지할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 온라인 쇼핑객의 45%는 선택한 상품이 품절된 것을 발견하고 있으며, 이로 인해 식료품 업체는 약 8%의 매출 손실을 보고 있습니다.또한 설문조사에 참여한 경영진의 52%는 신선식품이 특히 부패와 배송 지연에 취약하며 이로 인해 연간 182억 달러의 손실이 발생한다고 답했습니다.

AI는 특히 지능형 안전 재고를 사용하여 실시간 수요 신호로 재고 수준을 관리함으로써 재고 격차에 대한 더 명확한 인사이트를 제공하고 더 스마트한 폐기물 감소 전략을 안내함으로써 도움을 줄 수 있습니다.

소매업체는 공급망 복잡성을 관리하고, 실시간 재고 가시성을 제공하며, 보충을 간소화하는 시스템이 필요합니다. AI 기반 도구와 협업 계획을 사용하면 시기적절하고 효율적인 재고 관리를 보장할 수 있습니다. 또한 낭비를 최소화하면서 고객을 위해 진열대에 재고를 확보하고 있다는 사실을 알면 밤에 더 편안하게 잠들 수 있습니다.