책임감 있는 AI는 경쟁 우위를 가져다줍니다.

생성형 AI 시대에 조직이 새로운 가능성을 열어감에 따라 기술의 가능성은 나날이 커지고 있습니다. 그러나 AI 발전의 진정한 척도는 기술적 역량에 그치지 않습니다.
기술을 활용하여 집단적 가치를 반영하고 혁신이 소수의 특권층이 아닌 모두에게 혜택이 돌아가는 세상을 만드는 방법에 대한 이야기입니다. 거버넌스를 통해 인공 지능(AI)을 확장하는 동시에 신뢰와 안전을 우선시하는 것이 이 기술의 이점을 최대한 실현하는 데 가장 중요합니다.
많은 기업이 비즈니스 운영의 일환으로 책임감 있는 AI를 사용하는 능력이 경쟁력 유지의 핵심이라는 사실이 분명해지고 있습니다. 이를 위해 조직은 AI를 책임감 있게 활용할 수 있는 AI 전략을 개발해야 합니다. 이러한 전략에는 다음이 포함되어야 합니다.
AI가 제공하는 기회를 확대하기 위해 조직은 개방형 전략을 채택하는 것을 고려해야 합니다. 개방형 에코시스템은 더욱 광범위한 AI 혁신과 협업을 촉진합니다. 이를 통해 기업은 AI 기술을 얼마나 잘 만들고 배포하는지에 따라 경쟁해야 하며, 모든 사람이 AI를 탐색, 테스트, 연구 및 배포할 수 있습니다. 이를 통해 책임감 있는 AI 모델 개발에 기여하는 더 광범위하고 다양한 관점 풀을 구축할 수 있습니다.
IBM AI 윤리 위원회는 AI가 제공하는 기회를 인식하는 동시에 오용을 방지하기 위한 보호 장치를 수립합니다. 책임감 있는 AI 전략은 이 접근 방식의 핵심입니다.
위원회의 백서 '파운데이션 모델: 기회, 위험 및 완화'에서는 파운데이션 모델이 까다롭고 복잡한 문제를 해결하는 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다. AI와 데이터 거버넌스를 기반으로 하면, 파운데이션 모델의 이점은 생산성 향상(기업에서 AI를 활용할 수 있는 분야 확대), 다양한 데이터 유형(자연어, 텍스트, 이미지, 오디오 등)이 필요한 작업 완료, 그리고 학습된 기반 모델을 새로운 작업에 적용해 비용을 절감하는 등 책임감 있게 실현할 수 있습니다(새로운 AI 모델을 학습하는 대신).
파운데이션 모델은 생성형으로, AI가 운영 워크플로 내에서 일상적이고 지루한 작업을 자동화할 수 있는 기회를 제공하여 사용자가 창의적이고 혁신적인 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다. 파운데이션 모델 백서의 대화형 버전은 IBM® watsonx AI risk atlas를 통해서도 확인할 수 있습니다.
AI가 제공하는 생산성 향상 가능성을 인식하여, 위원회의 '인간 지능 증강' 백서에서는 통합을 통해 AI 지원 근로자들이 더 효율적이고 정확해질 수 있게 하여 기업의 경쟁 차별화에 기여할 수 있음을 강조합니다.
AI는 일상적인 업무를 처리함으로써 직원들에게 새롭고 다양한 커리어 경로로 업스킬링하거나 기존 역할 내에서 비판적 사고와 주제 전문성이 필요한 보다 창의적이고 복잡한 업무에 집중할 수 있는 기회를 제공함으로써 인재를 유치하고 유지할 수 있습니다.
올해 초 IBM AI 윤리위원회는 윤리적 관행을 채택하고 지속 가능성을 해결하는 동시에 AI의 능력을 향상시키기 위해서는 인간 중심적인 AI 접근 방식이 필요하다고 강조했습니다. AI를 만들려면 엄청난 양의 에너지와 데이터가 필요합니다. 2023년 IBM은 전체 전력 소비량의 70.6%가 재생 가능 에너지에서 나왔으며, 여기에는 AI 모델 학습 및 배포에 필수적인 IBM 데이터 센터에서 소비하는 전력의 74%가 포함된다고 보고했습니다.
또한 IBM은 AI 모델을 교육, 조정 및 실행하기 위한 에너지 효율적인 방법을 개발하는 데 주력하고 있습니다. IBM® Granite 모델은 대형 모델보다 더 작고 효율적이므로 환경에 미치는 영향이 적습니다. IBM은 애플리케이션 전반에 AI를 도입함에 따라 AI의 잠재적 환경 영향을 고려하는 것을 포함하여 책임감 있는 AI 사용에 대한 주주, 투자자 및 기타 이해 관계자의 증가하는 기대를 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
AI는 사회의 가장 시급한 과제를 해결할 수 있는 흥미로운 기회를 제공합니다. 이번 AI 감사의 날을 맞아 IBM AI 윤리 위원회와 함께 이 혁신적인 기술의 책임감 있는 개발을 위한 노력에 동참하세요.
생성형 AI의 새로운 문제, AI/ML 모델 관리의 필요성, 신뢰할 수 있고 투명하며 설명하기 쉬운 AI 프레임워크를 구축하는 방법을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM watsonx.governance를 사용하여 어디서나 생성형 AI 모델을 관리하고 클라우드 또는 온프레미스에 배포하세요.
AI에 대한 직원의 확신을 높이고 도입과 혁신을 가속화하고 고객 신뢰를 개선하는 데 AI 거버넌스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
IBM Consulting의 도움을 받아 EU AI 법에 대비하고 책임감 있는 AI 거버넌스 접근 방식을 확립하세요.
단일 포트폴리오를 통해 AI에 지시하고, AI를 관리 및 모니터링하여 신뢰할 수 있고 투명하며 설명 가능한 AI를 가속하세요.