책임감 있는 AI는 경쟁 우위를 가져다줍니다.

IBM AI 윤리 위원회는 AI가 제공하는 기회를 인식하는 동시에 오용을 방지하기 위한 보호 장치를 수립합니다. 책임감 있는 AI 전략은 이 접근 방식의 핵심입니다.

위원회의 백서 '파운데이션 모델: 기회, 위험 및 완화'에서는 파운데이션 모델이 까다롭고 복잡한 문제를 해결하는 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다. AI와 데이터 거버넌스를 기반으로 하면, 파운데이션 모델의 이점은 생산성 향상(기업에서 AI를 활용할 수 있는 분야 확대), 다양한 데이터 유형(자연어, 텍스트, 이미지, 오디오 등)이 필요한 작업 완료, 그리고 학습된 기반 모델을 새로운 작업에 적용해 비용을 절감하는 등 책임감 있게 실현할 수 있습니다(새로운 AI 모델을 학습하는 대신).

파운데이션 모델은 생성형으로, AI가 운영 워크플로 내에서 일상적이고 지루한 작업을 자동화할 수 있는 기회를 제공하여 사용자가 창의적이고 혁신적인 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다. 파운데이션 모델 백서의 대화형 버전은 IBM® watsonx AI risk atlas를 통해서도 확인할 수 있습니다.

AI가 제공하는 생산성 향상 가능성을 인식하여, 위원회의 '인간 지능 증강' 백서에서는 통합을 통해 AI 지원 근로자들이 더 효율적이고 정확해질 수 있게 하여 기업의 경쟁 차별화에 기여할 수 있음을 강조합니다.

AI는 일상적인 업무를 처리함으로써 직원들에게 새롭고 다양한 커리어 경로로 업스킬링하거나 기존 역할 내에서 비판적 사고와 주제 전문성이 필요한 보다 창의적이고 복잡한 업무에 집중할 수 있는 기회를 제공함으로써 인재를 유치하고 유지할 수 있습니다.

올해 초 IBM AI 윤리위원회는 윤리적 관행을 채택하고 지속 가능성을 해결하는 동시에 AI의 능력을 향상시키기 위해서는 인간 중심적인 AI 접근 방식이 필요하다고 강조했습니다. AI를 만들려면 엄청난 양의 에너지와 데이터가 필요합니다. 2023년 IBM은 전체 전력 소비량의 70.6%가 재생 가능 에너지에서 나왔으며, 여기에는 AI 모델 학습 및 배포에 필수적인 IBM 데이터 센터에서 소비하는 전력의 74%가 포함된다고 보고했습니다.

또한 IBM은 AI 모델을 교육, 조정 및 실행하기 위한 에너지 효율적인 방법을 개발하는 데 주력하고 있습니다. IBM® Granite 모델은 대형 모델보다 더 작고 효율적이므로 환경에 미치는 영향이 적습니다. IBM은 애플리케이션 전반에 AI를 도입함에 따라 AI의 잠재적 환경 영향을 고려하는 것을 포함하여 책임감 있는 AI 사용에 대한 주주, 투자자 및 기타 이해 관계자의 증가하는 기대를 충족하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

AI는 사회의 가장 시급한 과제를 해결할 수 있는 흥미로운 기회를 제공합니다. 이번 AI 감사의 날을 맞아 IBM AI 윤리 위원회와 함께 이 혁신적인 기술의 책임감 있는 개발을 위한 노력에 동참하세요.