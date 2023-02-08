AI와 모델 구축 및 확장이 조직의 비즈니스에 더욱 중요해짐에 따라 책임감 있는 AI(RAI)를 확보하는 것은 매우 중요한 주제로 간주되어야 합니다. 공정하고 책임감 있으며 윤리적인 의사 결정을 적극적으로 추진하고 현행 법률 및 규정을 준수해야 할 필요성이 커지고 있습니다.

위험 및 평판 관리

어떤 조직도 잘못된 이유로 뉴스에 오르기를 원하지 않으며, 최근 언론에서는 불공정하거나 설명할 수 없거나 편향된 AI에 대한 기사가 많이 나오고 있습니다. 조직은 개인의 개인정보를 보호하고 신뢰를 구축해야 합니다. 잘못된 데이터 또는 가정에 근거한 부정확하거나 편향된 행동은 소송과 고객, 이해 관계자, 주주, 직원의 불신으로 이어질 수 있습니다. 이는 궁극적으로 조직의 평판에 손상을 입히고 매출 및 수익 손실로 이어질 수 있습니다.

윤리 원칙 준수

한 집단을 다른 집단보다 우대하지 않는 윤리적 결정의 중요성을 강조하기 위해서는 데이터 획득, 모델 구축, 배포 및 모니터링 과정에서 공정성을 확보하고 편견을 감지해야 합니다. 또한 공정한 의사 결정을 위해서는 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 모델 재학습 또는 재구축이 필요할 수 있는 행동 패턴 및 프로필의 변화에 적응할 수 있는 능력이 필요합니다.

정부 규제에 대한 보호 및 확장

AI 규정은 빠른 속도로 성장하고 변화하고 있으며, 규정을 준수하지 않으면 비용이 많이 드는 감사, 벌금 및 부정적인 언론 보도로 이어질 수 있습니다. 여러 국가에 지사를 두고 있는 글로벌 조직은 국가 및 현지 규칙과 규정을 준수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 의료, 정부 및 금융 서비스와 같이 규제가 엄격한 시장에 있는 조직은 산업별 규정을 충족하는 데 추가적인 어려움을 겪고 있습니다.

"규정 미준수로 인해 발생할 수 있는 비용은 엄청나며 단순한 벌금을 훨씬 뛰어넘습니다. 우선, 조직은 단 한 건의 규정 미준수로 인해 평균 587만 달러의 수익 손실을 입습니다. 하지만 이것은 빙산의 일각일 뿐이며, 재정적 영향은 최종 이익보다 훨씬 더 큽니다." The True Cost of Noncompliance(ibm.com 외부 링크)