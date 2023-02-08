책임은 학습된 행동입니다. 시간이 지남에 따라 우리는 사회적 기대를 충족하고, 법규를 준수하고, 다른 사람의 권리를 존중해야 할 필요성을 이해하게 되었습니다. 책임과 책무, 그리고 그에 따른 보상 사이의 연관성을 알고 있습니다. 책임감 있게 행동하면 긍정적인 보상을 얻을 수 있습니다. 책임감 있게 행동하지 않으면 벌금, 신뢰나 지위 상실, 심지어 구금과 같은 부정적인 결과에 직면할 수 있습니다. 책임감 있는 인공 지능(AI) 표준을 준수하는 것도 유사한 원칙을 따릅니다.
AI와 모델 구축 및 확장이 조직의 비즈니스에 더욱 중요해짐에 따라 책임감 있는 AI(RAI)를 확보하는 것은 매우 중요한 주제로 간주되어야 합니다. 공정하고 책임감 있으며 윤리적인 의사 결정을 적극적으로 추진하고 현행 법률 및 규정을 준수해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
어떤 조직도 잘못된 이유로 뉴스에 오르기를 원하지 않으며, 최근 언론에서는 불공정하거나 설명할 수 없거나 편향된 AI에 대한 기사가 많이 나오고 있습니다. 조직은 개인의 개인정보를 보호하고 신뢰를 구축해야 합니다. 잘못된 데이터 또는 가정에 근거한 부정확하거나 편향된 행동은 소송과 고객, 이해 관계자, 주주, 직원의 불신으로 이어질 수 있습니다. 이는 궁극적으로 조직의 평판에 손상을 입히고 매출 및 수익 손실로 이어질 수 있습니다.
한 집단을 다른 집단보다 우대하지 않는 윤리적 결정의 중요성을 강조하기 위해서는 데이터 획득, 모델 구축, 배포 및 모니터링 과정에서 공정성을 확보하고 편견을 감지해야 합니다. 또한 공정한 의사 결정을 위해서는 AI 라이프사이클 전반에 걸쳐 모델 재학습 또는 재구축이 필요할 수 있는 행동 패턴 및 프로필의 변화에 적응할 수 있는 능력이 필요합니다.
AI 규정은 빠른 속도로 성장하고 변화하고 있으며, 규정을 준수하지 않으면 비용이 많이 드는 감사, 벌금 및 부정적인 언론 보도로 이어질 수 있습니다. 여러 국가에 지사를 두고 있는 글로벌 조직은 국가 및 현지 규칙과 규정을 준수하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 의료, 정부 및 금융 서비스와 같이 규제가 엄격한 시장에 있는 조직은 산업별 규정을 충족하는 데 추가적인 어려움을 겪고 있습니다.
"규정 미준수로 인해 발생할 수 있는 비용은 엄청나며 단순한 벌금을 훨씬 뛰어넘습니다. 우선, 조직은 단 한 건의 규정 미준수로 인해 평균 587만 달러의 수익 손실을 입습니다. 하지만 이것은 빙산의 일각일 뿐이며, 재정적 영향은 최종 이익보다 훨씬 더 큽니다." The True Cost of Noncompliance(ibm.com 외부 링크)
Gartner의 AI 거버넌스 정의(ibm.com 외부 링크)에 따르면 AI 거버넌스는 '인공지능 기술의 적용 및 사용에 대한 정책 수립, 의사 결정 권한 부여, 위험 및 투자 결정에 대한 조직적 책임 보장 프로세스'입니다.
좋은 의도와 진화하는 기술에도 불구하고, 책임감 있는 AI를 달성하는 것은 어려울 수 있습니다. 책임감 있는 AI에는 AI 거버넌스가 필요하며, 많은 조직에서는 이를 위해 데이터 및 모델 버전의 변경과 여러 도구, 애플리케이션 및 플랫폼의 사용으로 인해 증폭되는 많은 수작업이 필요합니다. 수동 도구와 프로세스는 비용이 많이 드는 인적 오류와 투명성, 적절한 카탈로그 작성, 모니터링이 부족한 모델로 이어질 수 있습니다. 이러한 '블랙박스' 모델은 데이터 과학자와 기타 주요 이해관계자조차 설명할 수 없는 분석 결과를 생성할 수 있습니다.
경영진, 이해관계자, 주주로부터 모델 성능에 대한 질문을 받을 때는 설명 가능한 결과가 매우 중요합니다. 고객은 신용, 모기지, 학교 입학 거부와 같은 분석 결정의 이유와 의료 진단 또는 치료에 대한 세부 정보를 설명할 권리가 있으며, 기업은 이를 설명할 책임이 있습니다. 감사관이나 규제 기관에 분석 결정을 변호할 때도 문서화되고 설명 가능한 모델 사실이 필요합니다.
거버넌스에 대한 IBM의 자동화된 접근 방식을 사용하면 조직의 AI 활동을 감독, 관리, 모니터링할 수 있습니다. 이 솔루션은 소프트웨어 자동화를 사용하여 현재 데이터 과학 플랫폼에서 전환하는 데 드는 과도한 비용 없이 규제 요구 사항을 충족하고 윤리적 문제를 해결할 수 있는 역량을 강화하는 데 도움이 됩니다.
전체 AI 라이프사이클을 아우르는 watsonx.governance 솔루션은 AI 투명성과 설명 가능성을 위해 모델 구축, 배포, 모니터링, 중앙 집중화를 모니터링하고 관리합니다. 솔루션의 구성 요소는 다음과 같습니다.
