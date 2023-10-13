변화하는 시장 역학에 실시간으로 대응

시장의 변동성을 따라잡는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 변화를 이해했다고 느껴도 다음 날 아침에 일어나서 완전히 다른 것을 경험할 수 있습니다. 이러한 변화하는 역학은 수요 수준 변화와 같은 예상치 못한 혼란을 초래하여 재고 관리 효율성, 고객 요구 충족 능력, 그리고 궁극적으로 수익성에 영향을 미칩니다.

IDC는 2022년 글로벌 공급망 설문조사에서 '효과적으로 대응하는 데 필요한 변화를 파악할 수 있는 가시성과 복원력 부족'이 현대 공급망 관리 및 재고 최적화에서 가장 문제가 되고 해결되지 않은 결함이라고 밝혔습니다. 고객의 요구와 수요 변화는 여러분이 이 글을 읽는 지금도 계속되고 있지만, 가시적인 데이터의 부재로 인해 이러한 변화를 제때 인지하지 못해 대응하지 못할 수 있습니다.

이러한 빈번한 수요 변화에 대응하려면 조직은 비즈니스 모델을 평가하고 실시간으로 적응할 수 있는 능력을 개발해야 합니다. 특히, 보다 지속적으로 인식하고 동적이며 자동화된 재고 관리 시스템을 구현할 수 있는 조직은 시장 점유율을 높일 수 있는 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.