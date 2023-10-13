변화하는 시장 역학에 실시간으로 대응

시장의 변동성을 따라잡는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 변화를 이해했다고 느껴도 다음 날 아침에 일어나서 완전히 다른 것을 경험할 수 있습니다. 이러한 변화하는 역학은 수요 수준 변화와 같은 예상치 못한 혼란을 초래하여 재고 관리 효율성, 고객 요구 충족 능력, 그리고 궁극적으로 수익성에 영향을 미칩니다.
IDC는 2022년 글로벌 공급망 설문조사에서 '효과적으로 대응하는 데 필요한 변화를 파악할 수 있는 가시성과 복원력 부족'이 현대 공급망 관리 및 재고 최적화에서 가장 문제가 되고 해결되지 않은 결함이라고 밝혔습니다. 고객의 요구와 수요 변화는 여러분이 이 글을 읽는 지금도 계속되고 있지만, 가시적인 데이터의 부재로 인해 이러한 변화를 제때 인지하지 못해 대응하지 못할 수 있습니다.
이러한 빈번한 수요 변화에 대응하려면 조직은 비즈니스 모델을 평가하고 실시간으로 적응할 수 있는 능력을 개발해야 합니다. 특히, 보다 지속적으로 인식하고 동적이며 자동화된 재고 관리 시스템을 구현할 수 있는 조직은 시장 점유율을 높일 수 있는 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
변화하는 시장 상황이 재고와 어떻게 상호 작용하는지에 대한 가시성이 부족하면 공급망 관리에 분명하고 뚜렷한 영향을 미칩니다. 이를 통해 여러 판매 채널에서 수요의 변화를 파악하고 현재 재고 수준과 위치가 이를 충족하기에 얼마나 적합한지 파악할 수 있습니다. 또한 이는 전자 상거래 모델에 상당한 영향을 미쳐 공급 변경 사항을 파악하고 온라인 재고에 반영하는 능력을 방해할 수 있습니다.
공급망 팀은 글로벌 공급망의 변화를 파악할 수 있는 경우가 많지만, 데이터가 사일로화되어 다른 팀 구성원이 액세스할 수 없는 경우가 많습니다. 원자재 가격 변동을 지속적으로 파악하여 전체적인 수익성을 확보하고 최적의 의사 결정을 내려야 하는 재무 분석가와 제품 관리자를 생각해 보세요. 이러한 역할에 있는 개인들은 종종 변화에 대한 인식을 늦게 하는 경우가 많으며, 이로 인해 수익에 미치는 긍정적 또는 부정적 영향을 쉽게 평가할 수 있는 방법이 없습니다. 이로 인해 도미노 효과가 발생합니다. 즉 제품 팀이 이 가격 정보에 실시간으로 액세스할 수 없으면 마케팅 전략 팀은 잠재 고객에게 최신 메시지를 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
비즈니스 팀이 실시간 이벤트에 액세스할 수 있다고 해도 코딩에 대한 교육이 거의 또는 전혀 없다면 데이터 분석을 수행하는 데 있어 또 다른 장벽이 될 수 있습니다. 새로운 기술은 끊임없이 등장하지만 비즈니스 팀의 기술 수준은 이러한 변화의 속도에 뒤처지는 경우가 많습니다.
공급망 팀이 운영 데이터가 포함된 보고서를 전달할 때까지 기다리는 대신(시간이 너무 오래 걸리는 경우가 많음), 재무 분석가가 진행 상황에 대한 인사이트를 직접 확보하여 보다 즉각적인 운영 결정을 내릴 수 있다면 어떨까요?
공급업체와 협상을 마친 후 생산에 사용되는 자재의 가격이 떨어졌다고 가정해 보겠습니다. 공급망 팀이 분기별 보고서에서만 이 정보를 제공하기 때문에 여러분은 이를 알지 못했습니다. 실시간 가격 데이터에 액세스할 수 있다면 가격 하락에 대한 즉각적인 알림을 받고 더 일찍 조치를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 비즈니스 재고 비용을 낮게 유지하기 위해 공급 계약을 재협상할 수 있습니다.
분석가는 IBM® Event Automation을 통해 실시간 이벤트를 사용하여 코딩이 필요 없는 사용자 인터페이스에서 비즈니스 상황을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 운영 가시성을 확보할 수 있으며, 기술적인 배경 지식이 없는 현업 팀도 생산에 사용되는 자재에 대해 초과 지불하는 시점을 감지할 수 있습니다. 예를 들어, 공급업체의 실시간 가격이 지불한 가격보다 10% 하락할 때마다 이를 감지하는 이벤트 기반 흐름을 구축할 수 있습니다.
또한 팀은 실시간으로 비용/가격 분석을 수행하여 이러한 변경 사항을 인사이트로 전환할 수 있습니다. 이전에는 격리되어 있던 데이터를 이제 조직의 가격 책정 전략을 최적화하고 고객 경험과 고객 만족도를 개선하며 수익률에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 분석가는 실시간 데이터에 대한 간단한 액세스 없이는 불가능했을 수 있는 조직 내에서 무슨 일이 일어나고 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다. 중요한 지표와 고객 인사이트를 제공하고, 고객 여정에 대한 강력한 그림을 그리고, 분석가가 변화하는 시장 역학을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
지식은 힘이지만, 그러한 힘을 그 어느 때보다 빠르게 활용해야 합니다. 디지털화된 경제는 속도가 요구됩니다. 즉 적시에 올바른 정보를 활용해야 합니다. 신속한 조치를 취하지 못하면 수익 손실, 기회 손실, 고객 관계 훼손으로 이어질 수 있습니다.
지금 경제(now economy)에서는 현재 비즈니스에 무슨 일이 일어나고 있는지에 집중해야 합니다. 현재의 순간에는 기회가 찾아오지만, 안타깝게도 조직이 생성하는 데이터의 양이 너무 많아 기회를 놓치는 경우가 많습니다. 예상치 못한 경제 혼란, 변화하는 시장 트렌드, 급변하는 고객 행동은 모두 비즈니스 이니셔티브에 큰 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 지니고 있으며, 이를 파악하지 못하면 비즈니스에 큰 타격을 줄 수 있습니다. 또한 디지털 혁신 이니셔티브로 인해 애플리케이션이 생겨나 데이터 사일로가 생겼습니다.
점점 더 디지털화되는 세상은 고객의 기대치를 급격히 높였습니다. 고객들은 자신이 원하는 것을 정확히 알고 있으며, 바로 지금 그러한 것을 원합니다. 이러한 기대치를 충족하기 위해서는 시장 조사 및 데이터 분석 팀과 같이 데이터를 필요로 하는 사람들에게 정보를 제공하고, 이들이 데이터를 즉시 활용하여 진정한 고객 중심 조직을 구축할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
IBM Event Automation은 는 비즈니스 이벤트를 사용해야 하는 사람들이 직접 액세스할 수 있도록 하여 조직과 이해관계자가 지속적으로 인지할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 비즈니스 전반의 사용자들이 실시간 상황을 파악하고 조치를 취할 수 있도록 하여 알고리즘, 무거운 코드 또는 서로 다른 데이터 소스에서 길을 잃는 것을 방지할 수 있습니다. 실제로 작동하는 모습은 이 동영상에서 확인하세요.
변화하는 시장 역학에 실시간으로 적응하고 대응하는 워크플로를 구축할 수 있도록 비즈니스를 지원하세요. 지금 바로 IBM Event Automation에 대해 자세히 알아보고, IBM Event Automation을 통해 비즈니스 분석가가 이벤트 작업을 쉽게 수행하고 운영 가시성과 효율성을 높이기 위한 인사이트를 생성하는 방법에 대해 상세히 살펴보세요.