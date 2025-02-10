교육 분야의 랜섬웨어 복구 비용 절감

놀랍지 않게도, 최근 연구에 따르면 교육 부문을 겨냥한 랜섬웨어 공격으로 학생들이 피해를 보고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. Action1 연구에 따르면 교육 IT 근로자의 과반수(64%)가 랜섬웨어가 교육 품질에 영향을 미친다고 보고했습니다. 연구원들은 44%가 IT 예산의 10%만 사이버 보안에 투자하고 대다수 학교(78%)는 사이버 보안 전문가를 고용하지 않는 등 공격의 원인이 다양하다는 사실을 발견했습니다.

학교 교육감 협회의 Noelle Ellerson Ng은 NPR 기사에서 교육 부문을 타깃으로 삼는 이유는 학교가 수익성이 낮은 경우가 많기 때문이라고 말했습니다. 또한 학생과 직원 모두로부터 많은 귀중한 데이터를 수집하는 학교 시스템이 지역 사회에서 가장 큰 고용주인 경우가 많다는 사실을 지적합니다.

Ng은 "이는 매우 위험한 상황입니다."라고 말합니다. "여기에 [데이터]가 매우 민감하고 종적이며 개인적이라는 사실까지 겹쳐지면 엄청난 취약점이 생깁니다."