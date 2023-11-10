AI 및 상호 운용성을 통해 의료 업계의 관리 부담 감소

매일 수만 명의 환자가 신규 또는 기존 질환의 치료를 위해 진료를 받고 있습니다. 그 이면에는 상황 기록, 혜택, 보험 적용 범위, 자격, 승인 및 기타 측면에 대한 복잡한 정보망이 환자가 받게 될 치료 유형과 처방약에 지출해야 하는 금액에 중요한 역할을 합니다. 이는 매초마다 대량의 데이터가 생성, 저장, 교환된다는 것을 의미하며, 의료 데이터 상호운용성 표준이 구현되는 방식에 일관성이 없기 때문에 환자, 의료 서비스 제공자, 지불자 간에 비효율성과 액세스 격차가 발생할 수 있다는 의미이기도 합니다. 미국에서는 이러한 비효율성으로 인해 의료 시스템 낭비가 증가하고(ibm.com 외부 링크) 비용 효율적인 양질의 의료 서비스를 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
지난 20여 년 동안(ibm.com 외부 링크), 이 문제를 해결하는 방법에 대한 논의는 뚜렷한 해결책 없이 업계에 스며들어 있었습니다. 2020년에 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 환자, 의료 서비스 제공자, 지불자가 정보를 쉽게 교환할 수 있어야 한다는 의료 시스템 규정을 발표했습니다(ibm.com 외부 링크). 이 규정은 결제자와 제공자 간의 원활한 데이터 교환을 지원하는 상호운용성 여정을 제시하여 향후 기능 및 기술적으로 점진적인 사용 사례를 가능하게 합니다. 2021년부터 서비스 요금을 설정하고, 보험금을 징수하고, 청구를 처리하고, 의료 서비스 제공자 청구에 대해 지불자로 알려진 의료 보험 회사는 2020년에 설정된 상호 운용성 요구 사항을 준수해야 할 의무가 있습니다. 이러한 요건을 통해 의료 서비스 지급자와 제공자 간에 중요한 데이터를 교환할 수 있습니다.
명확한 상호 운용성 프레임워크를 구축하는 것은 1996년 의료보험 이동성 및 책임에 관한 법률(HIPAA)의 5개 조항 중 하나인 관리 간소화(ibm.com 외부 링크)를 실현하기 위한 기본입니다. 이 조항은 의료 시스템 전반에 걸쳐 서류 작업을 줄이고 비즈니스 프로세스를 간소화하여 기술을 활용해 시간과 비용을 절약하는 것을 목표로 합니다. 의사의 63%가 번아웃 징후를 보고했고(ibm.com 외부 링크), 임상의의 47%가 향후 2~3년 내에 직장을 떠날 계획이라고(ibm.com 외부 링크) 밝힌 지금, 이 조항은 이보다 더 시의적절하고 적절할 수 없을 것입니다.
상호 운용 가능한 의료 데이터 플랫폼을 인공 지능(AI)과 결합하면 미국 의료 분야에 역사상 가장 혁신적인 변화 중 하나를 가져올 잠재력을 지니게 됩니다. 현재는 각종 의료 이벤트를 며칠, 몇 주, 또는 몇 달 단위로 파악하고 측정하는 체계가, 실시간으로 상호 연결된 생태계로 전환될 수 있습니다.
간단히 말해, 모든 이해관계자가 쉽게 정보를 교환할 수 있는 의료 에코시스템을 통해 지불자와 의료 서비스 제공자가 더 효과적으로 협력하여 고품질의 비용 효율적인 치료를 제공할 수 있기 때문입니다. 효율성 향상, 불필요한 의료비 지출 감소, 회원 경험 점수 개선으로 인한 투자 수익률(ROI)은 300만 명의 회원을 보유한 중간 규모의 보험사의 경우 수억 달러에 달할 수 있습니다.
그러나 비즈니스 사례의 이점을 실현하는 것은 의료 에코시스템의 이해관계자에게는 특히 의료 정보 교환을 위한 고속 의료 상호운용성 리소스(FHIR) 표준의 구현을 포함하여 평가하고 준수해야 하는 요구 사항과 표준의 수를 고려할 때 어려운 작업이 될 수 있습니다. CMS는 관리 부담을 줄이기 위해(ibm.com외부 링크) 상호 운용성 및 국가 표준을 발전시키는 데 있어 FHIR의 중요성을 인식하고 있습니다.
의료 서비스 제공자와 지불자가 FHIR 채택에 필요한 기능, 성숙도, 아키텍처 패턴과 함께 구현 비용, 도입이 현재 비즈니스 프로세스 및 분석에 미치는 영향을 독립적으로 평가하고 있는 가운데, IBM은 업계 전반에서 다양한 도입률과 매우 다른 엔터프라이즈 아키텍처 구현 패턴을 목격하고 있습니다.
CMS 및 기타 기관이 제시하는 목표를 달성하려면 먼저 서로 다른 의료 소스의 데이터를 통합한 다음 이 정보를 공통 표준 형식으로 준수, 표준화 및 연결하는 기능을 지원하는 유연한 모듈식 프레임워크가 필요합니다. 공통 표준 형식으로 지속되면 데이터는 API를 통해 표준화된 형식으로 다운스트림 소비자에게 제공됩니다. 아래 그래픽에서 각 계층 또는 '링'이 새로운 범위의 사용 사례, 데이터 확장 및 새로운 기술을 지원한다는 것을 알 수 있습니다.
링 1은 상호 운용성 플랫폼의 기반이며, 서로 다른 소스에서 데이터를 수집, 표준화 및 통합하여 초기 종단 환자 기록(LPR)을 생성하는 데 필요한 기능을 제공합니다. 이 솔루션의 '링'에는 데이터 수집, 용어 표준화, 환자 매칭(마스터 데이터 관리), FHIR 형식의 데이터 지속성을 위한 핵심 구성 요소가 포함되어 있습니다.
링 2는 품질 측정을 위한 데이터 교환(DEQM) 계산을 수행하도록 FHIR 데이터 플랫폼의 기능을 확장합니다. 이러한 기능은 환자 귀속을 설정하고, 치료 격차가 있는 개별 환자를 식별하며, 환자 위험과 치료 격차를 해소하는 데 필요한 조치로 환자 치료 계획을 업데이트하는 데 필요합니다. 또한 실행 가능한 인사이트와 치료 계획 업데이트를 전자의무기록(EMR) 내의 의료진 치료 흐름에 직접 삽입하는 기능도 지원합니다.
링 3은 용어 표준화 및 인물 매칭을 위한 플랫폼의 데이터 통합 기능을 포함하여 링 1과 링 2의 기능을 사용합니다. 이렇게 하면 미국 의료 시스템의 기존 사일로인 상황과 행동 상황 사일로를 깨뜨릴 수 있습니다. FHIR은 두 개의 사일로를 결합하고 상황, 목표, 치료 요구 및 사회경제적 조건을 이해하는 데 도움이 되는 단일 표준을 제공합니다. 그 결과 '전인적' 필요를 충족하는 케어 플랜을 만들 수 있게 되었습니다.
링 4는 환자, 의료 서비스 제공자, 지불자가 완전한 의료 기록에 적절하고 필요한 접근을 할 수 있도록 건강 정보 교환을 개선하는 다섯 가지 핵심 조항을 지원합니다. 여기에는 현재 수동으로 이루어지는 프로세스를 자동화하는 방안도 포함되며, 이러한 자동화는 AI와 같은 새로운 기술을 활용할 때 큰 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 조항은 제안된 CMS 규칙(ibm.com 외부 링크): 상호 운용성 향상 및 사전 승인 프로세스 개선(CMS-0057-P)에 명시되어 있습니다.
상호 운용성 여정에서 다음으로 중요한 단계 중 하나는 데이터를 활용하여 불필요한 관리 복잡성을 유발하지 않으면서 보다 비용 효율적이고 고품질의 환자 치료를 제공하는 것입니다.
이것이 상호 운용성이 사전 승인을 혁신하는 데 중요한 이유입니다. 사전 승인은 의료 서비스 제공자가 고가의 의료 시술과 약물을 다루는 이용 관리 프로그램에서 구현하는 프로세스입니다. 의료 서비스 제공자는 환자에게 제공되는 치료가 의학적으로 필요하고 최신 증거 기반 임상 품질 지침을 준수한다는 것을 입증해야 합니다. 환자 치료에 영향을 미치지 않고 이를 달성하려면 지불자와 서비스 제공자가 실시간으로 정보를 교환해야 합니다.
그러나 의료 업계 전반에 걸쳐 상호 운용성 표준이 일관성 있게 채택되지 않고, 필요한 치료를 제공하기 위한 승인 획득이 지연되어 의사의 소진과 부작용 발생률이 높아지면서 환자, 지불자, 의료 서비스 제공자, 규제 기관 간에 마찰이 발생하고 있습니다.
이는 또한 시장에서 포인트 솔루션의 확산으로 이어져 혁신의 경계를 넓히는 계기가 되었습니다. 이러한 솔루션 중 다수는 AI, 특히 머신 러닝(ML)과 자연어 처리(NLP)를 활용하여 의료 제공자가 제출한 문서에서 추출하거나 전자 상황 기록(EHR) 시스템과의 상호 운용성을 통해 환자 임상 데이터를 기반으로 의료적 필요성과 임상 품질 가이드라인 준수 여부를 검증하는 프로세스를 자동화할 수 있는 지능형 워크플로를 지원합니다. 생성형 AI의 도입은 이러한 솔루션 패턴을 한 단계 더 발전시킬 수 있으며, 특히 비정형 데이터를 더 잘 처리할 수 있는 능력을 제공합니다.
궁극적으로 사전 승인을 자동화하기 위한 실시간 정보 교환을 가능하게 하는 기술 및 상호 운용성 표준이 존재하지만, 임상 데이터를 캡처하고 저장하는 방법과 의학적 필요성 기준 및 임상 품질 가이드라인을 생성하고 저장하는 방법의 근본적인 문제로 인해 가치가 갇혀 있는 상태입니다.
상호 운용성과 사전 승인을 엔드 투 엔드로 전환하는 것은 말처럼 쉬운 일이 아닙니다. 지불자와 제공업체는 이를 실행하기 위해 인력, 프로세스 및 기술을 적절하게 조합해야 합니다. 리소스는 제한되어 있고 위험은 높은 환경에서 IBM이 갖춘 기능과 능력을 갖춘 시스템 통합업체 및 프로세스 통합업체와의 파트너십은 필수적입니다.
그렇기 때문에 IBM은 의료 서비스 고객이 진정한 엔드투엔드 디지털 혁신을 통해 가치를 창출할 수 있도록 종합적인 전략과 접근 방식을 개발하여 차별화된 기술 및 컨설팅 역량과 함께 시장의 장점을 최대한 활용하고 있습니다.
IBM을 특별하게 만드는 한 가지 측면은 고객의 기존 IBM 기술 투자와 세계적 수준의 소프트웨어 개발 기능을 활용하여 기존 상용 솔루션으로는 사용할 수 없는 격차를 메울 수 있다는 것입니다. 이를 통해 고객은 자문부터 실행, 운영에 이르기까지 고객의 요구를 충족하기 위해 단일 IBM, 기술 및 컨설팅의 힘을 함께 제공하는 인센티브를 이용할 수 있습니다.
