AI 및 상호 운용성을 통해 의료 업계의 관리 부담 감소

매일 수만 명의 환자가 신규 또는 기존 질환의 치료를 위해 진료를 받고 있습니다. 그 이면에는 상황 기록, 혜택, 보험 적용 범위, 자격, 승인 및 기타 측면에 대한 복잡한 정보망이 환자가 받게 될 치료 유형과 처방약에 지출해야 하는 금액에 중요한 역할을 합니다. 이는 매초마다 대량의 데이터가 생성, 저장, 교환된다는 것을 의미하며, 의료 데이터 상호운용성 표준이 구현되는 방식에 일관성이 없기 때문에 환자, 의료 서비스 제공자, 지불자 간에 비효율성과 액세스 격차가 발생할 수 있다는 의미이기도 합니다. 미국에서는 이러한 비효율성으로 인해 의료 시스템 낭비가 증가하고(ibm.com 외부 링크) 비용 효율적인 양질의 의료 서비스를 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

지난 20여 년 동안(ibm.com 외부 링크), 이 문제를 해결하는 방법에 대한 논의는 뚜렷한 해결책 없이 업계에 스며들어 있었습니다. 2020년에 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 환자, 의료 서비스 제공자, 지불자가 정보를 쉽게 교환할 수 있어야 한다는 의료 시스템 규정을 발표했습니다(ibm.com 외부 링크). 이 규정은 결제자와 제공자 간의 원활한 데이터 교환을 지원하는 상호운용성 여정을 제시하여 향후 기능 및 기술적으로 점진적인 사용 사례를 가능하게 합니다. 2021년부터 서비스 요금을 설정하고, 보험금을 징수하고, 청구를 처리하고, 의료 서비스 제공자 청구에 대해 지불자로 알려진 의료 보험 회사는 2020년에 설정된 상호 운용성 요구 사항을 준수해야 할 의무가 있습니다. 이러한 요건을 통해 의료 서비스 지급자와 제공자 간에 중요한 데이터를 교환할 수 있습니다.

명확한 상호 운용성 프레임워크를 구축하는 것은 1996년 의료보험 이동성 및 책임에 관한 법률(HIPAA)의 5개 조항 중 하나인 관리 간소화(ibm.com 외부 링크)를 실현하기 위한 기본입니다. 이 조항은 의료 시스템 전반에 걸쳐 서류 작업을 줄이고 비즈니스 프로세스를 간소화하여 기술을 활용해 시간과 비용을 절약하는 것을 목표로 합니다. 의사의 63%가 번아웃 징후를 보고했고(ibm.com 외부 링크), 임상의의 47%가 향후 2~3년 내에 직장을 떠날 계획이라고(ibm.com 외부 링크) 밝힌 지금, 이 조항은 이보다 더 시의적절하고 적절할 수 없을 것입니다.

상호 운용 가능한 의료 데이터 플랫폼을 인공 지능(AI)과 결합하면 미국 의료 분야에 역사상 가장 혁신적인 변화 중 하나를 가져올 잠재력을 지니게 됩니다. 현재는 각종 의료 이벤트를 며칠, 몇 주, 또는 몇 달 단위로 파악하고 측정하는 체계가, 실시간으로 상호 연결된 생태계로 전환될 수 있습니다.