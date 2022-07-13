대량 퇴직(Great Resignation)이 실제로 Great Upgrade(직원의 기술을 더 잘 활용하여 직원을 유치하고 유지할 수 있는 기회)라면 어떨까요? 디지털 노동은 직원의 지루한 업무를 대신 처리함으로써 이를 가능하게 합니다.
인공 지능을 통해 디지털 노동과 협력하면 직원들이 불쾌하고 가치가 낮은 업무에서 벗어나 본연의 업무에 집중할 수 있습니다. 직원을 교체하는 대신 책임감을 부여합니다. 비용을 부풀리는 대신 예산을 더 잘 활용할 수 있습니다. 가입 방법은 다음과 같습니다.
자동화 도구는 더 이상 데이터 과학자를 위한 것이 아닙니다. 이제 작업자는 전사적으로 고급 자동화를 도입할 수 있습니다. 이러한 업무의 미래는 인간 직원과 함께 일하는 소프트웨어 기반 노동력인 디지털 직원과 함께합니다.
사람들은 이제 자신의 가치관에 맞는 일자리를 찾고 있지만, 인력 부족으로 인해 일정 관리, 시스템 탐색, 데이터 스프레드시트 정리와 같은 저가치 업무에 너무 많은 시간을 소비하고 있습니다. 디지털 직원은 이러한 지원을 제공하고 마케팅, 영업, 재무, HR 전반에 걸쳐 단순하고 반복적이며 프로그래밍이 가능한 업무를 처리할 수 있습니다.
이렇게 얻은 시간을 통해 사람들은 고객 서비스 관계, 복잡한 브레인스토밍, 전략적 협업과 같은 고부가가치 책임에 더 집중할 수 있습니다.
"디지털 작업자, 챗봇, 봇의 차이점은 무엇일까요?"를 읽고 디지털 작업자에 대해 자세히 알아보세요.
인공 지능 (AI)은 디지털 직원이 자신 있게 적절한 기술을 발견할 수 있도록 하여 순서에 따라 작업이 실행되도록 합니다.
디지털 직원들은 자연어 처리(NLP)와 머신 러닝(ML)과 같은 인공 지능 역량을 활용해 상호작용하고 소통하며, 즉석에서 기술을 배열하고, 과거 상호작용의 작업 기억을 유지함으로써 그 역량을 맥락에 맞게 활용합니다.
그러면 지식 근로자는 디지털 직원에게 업무를 지시하고 학습시키고 위임할 수 있습니다. 이러한 위임은 간단한 작업을 자동화하고 속도를 높이는 것부터 더 복잡한 의사 결정에 도움을 주는 것까지 다양합니다.
2022년 CES Innovation Award를 수상한 IBM® watsonx Orchestrate는 비즈니스 전문가들이 이미 사용하고 있는 도구를 활용하여 특별한 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다. watsonx Orchestrate에는 빠르게 시작할 수 있도록 사전 구축된 기술이 포함되어 있습니다.
watsonx Orchestrate 웹사이트를 방문하여 데모를 살펴보고 Orchestrate가 비즈니스 전문가들이 더 많은 일을 더 빠르게 처리하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.
