자동화 도구는 더 이상 데이터 과학자를 위한 것이 아닙니다. 이제 작업자는 전사적으로 고급 자동화를 도입할 수 있습니다. 이러한 업무의 미래는 인간 직원과 함께 일하는 소프트웨어 기반 노동력인 디지털 직원과 함께합니다.

사람들은 이제 자신의 가치관에 맞는 일자리를 찾고 있지만, 인력 부족으로 인해 일정 관리, 시스템 탐색, 데이터 스프레드시트 정리와 같은 저가치 업무에 너무 많은 시간을 소비하고 있습니다. 디지털 직원은 이러한 지원을 제공하고 마케팅, 영업, 재무, HR 전반에 걸쳐 단순하고 반복적이며 프로그래밍이 가능한 업무를 처리할 수 있습니다.

이렇게 얻은 시간을 통해 사람들은 고객 서비스 관계, 복잡한 브레인스토밍, 전략적 협업과 같은 고부가가치 책임에 더 집중할 수 있습니다.

