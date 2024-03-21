시작하게 된 계기: 랜섬웨어 협상가

사이버 보안 분야에서 전문화된 역할이 확산되고 있으며, 이는 진화하는 위협 환경과 랜섬웨어가 많은 비즈니스에 미치는 파괴적인 영향을 고려할 때 놀라운 일이 아닙니다.

이러한 역할 중 랜섬웨어 협상가가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이 협상가들은 사이버 방어의 최전선에서 활동하며 랜섬웨어 공격이 조직에 미치는 영향을 완화하기 위해 사이버 범죄자들과 직접 소통합니다.

랜섬웨어 협상가들은 기술적 전문 지식, 심리적 통찰력, 협상 기술이 독특하게 결합되어 있어 랜섬웨어 협상의 위험성이 높은 환경을 헤쳐나갈 수 있습니다. 이들은 랜섬웨어 공격의 복잡성을 이해하고, 조직에 미치는 심각성과 잠재적 영향을 평가하며, 피해를 최소화하고 암호화된 데이터를 복구할 수 있는 조건을 협상하는 업무를 수행합니다.

이 독점적이고 통찰력 있는 Q&A에서는 사이버 보안 대학원 프로그램 디렉터이자 유티카 대학교의 사이버 보안 조교수인 Andrew Carr와 이야기를 나눴습니다.

Carr는 디지털 포렌식 분석, 위협 행위자 전술, 기법 및 절차, 랜섬웨어 협상, 침해 이벤트에 관한 데이터 프라이버시 법률 적용, 사이버 사고에 대한 재무 감사 고려 사항, 지적 재산권 도용 조사 및 암호 화폐 추적에 대한 전문 지식을 바탕으로 주요 조직에서 수년간 감독 역할을 수행했습니다.