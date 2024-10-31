퀴싱 공격이 효과적인 이유는 사용자 편의성, 코드 생성의 용이성, 익명성 등으로 인한 QR코드 스캔의 충동성과 관련이 있습니다.

누구나 무료로 제공되는 다양한 도구를 사용하여 온라인으로 QR 코드를 만들 수 있습니다. 모든 QR 코드는 디자인이 비슷해 보이기 때문에 스캔하기 전까지는 어떤 QR코드가 디바이스에 프롬프트되어 어떤 작업을 수행하게 될지 알 수 없습니다.

사이버 범죄자는 일반적으로 악성 웹사이트로 리디렉션하는 코드를 생성하여 멀웨어 스크립트 설치를 시도하거나 나중에 사용할 수 있도록 디바이스에 대한 추가 권한을 요청할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 코드를 인쇄하여 합법적인 QR코드 위에 직접 붙여넣어 신뢰할 수 있는 출처에서 나온 것처럼 보이게 만들 수 있습니다.

많은 사람들이 이러한 QR 코드 스캔에 대해 두 번 생각하지 않으며, 애플리케이션에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 디바이스에 표시되는 프롬프트를 수락하는 경우가 많습니다.