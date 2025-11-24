IBM은 혁신 측정에 대한 정량적 접근 방식, 즉 조직이 진정한 가치를 실현하는 데 도움이 되는 유형의 최종 단계 지향 기준표를 믿습니다.

이 시리즈의 이전 기사에서는 IBM® Consulting 회원이 디지털 혁신의 성공에 중요하다고 생각하는 세 가지 요소에 대해 살펴보았습니다. 첫 번째 블로그에서는 성공적인 기업이 변화 관리를 혁신 전략의 중심에 두는 방법에 대해 설명했습니다. 두 번째 시간에는 민첩한 문화를 구축하는 데 도움이 되는 전술에 대해 다뤘습니다. 세 번째 글에서는 기술이 미래의 업무를 위한 반복적인 역량 관리를 어떻게 촉진하는지에 대해 설명했습니다.

사고 방식. 전략. 역량. 이제 지표입니다. 이 문서에서는 조직이 비즈니스 사례에 맞게 변화를 효과적으로 조정하고 시간이 지남에 따라 성공을 추적할 수 있는 방법을 설명합니다. 또한 장기적으로 가치 창출을 모델에 구축하는 방법도 살펴봅니다.