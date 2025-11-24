IBM은 혁신 측정에 대한 정량적 접근 방식, 즉 조직이 진정한 가치를 실현하는 데 도움이 되는 유형의 최종 단계 지향 기준표를 믿습니다.
이 시리즈의 이전 기사에서는 IBM® Consulting 회원이 디지털 혁신의 성공에 중요하다고 생각하는 세 가지 요소에 대해 살펴보았습니다. 첫 번째 블로그에서는 성공적인 기업이 변화 관리를 혁신 전략의 중심에 두는 방법에 대해 설명했습니다. 두 번째 시간에는 민첩한 문화를 구축하는 데 도움이 되는 전술에 대해 다뤘습니다. 세 번째 글에서는 기술이 미래의 업무를 위한 반복적인 역량 관리를 어떻게 촉진하는지에 대해 설명했습니다.
사고 방식. 전략. 역량. 이제 지표입니다. 이 문서에서는 조직이 비즈니스 사례에 맞게 변화를 효과적으로 조정하고 시간이 지남에 따라 성공을 추적할 수 있는 방법을 설명합니다. 또한 장기적으로 가치 창출을 모델에 구축하는 방법도 살펴봅니다.
지난 2년 동안 AI가 기업에 미치는 영향에 관한 몇 가지 암울한 연구 결과가 발표되었습니다. 조직들은 AI 전환으로 인해 실질적인 생산성 향상을 경험하는 것이 거의 없다고 연구들은 주장했습니다.
하지만 이 문제는 더 미묘한 문제, 즉 더 많은 기업이 이 기술을 도입함에 따라 성공의 의미를 수치적 관점에서 파악하는 데 어려움을 겪고 있다는 더 큰 문제를 지적하고 있다고 생각합니다. 많은 조직이 신뢰할 수 있는 데이터나 ROI를 효과적으로 추적할 수 있는 역량이 부족합니다. 그들은 잘못된 변화 관리 전략이나 리더십 조정 부족과 같은 다른 일반적인 문제를 추적하기 위한 실질적인 지표를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.
요컨대, 모두가 실험을 하고 있습니다. 많은 조직이 "파일럿 남발로 인한 실패"를 겪으며, 단 하나의 이니셔티브 이후에 좌초되거나 제한적이고 근시안적인 비전에 자원을 쏟아붓고 있습니다. 그러나 이는 대개 비즈니스 리더들이 성공을 위해 필요한 전략적이고 선행적인 기초 작업을 충분히 수행하지 않았기 때문입니다.
진정한 가치를 창출하는 변혁을 이루려면 기업은 변혁의 최종 상태가 무엇인지 확실히 알아야 합니다. 그리고 그들은 목표 달성에 필요한 데이터 포인트를 측정하고 인식하는 방법을 알아야 합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
측정에 초점을 맞추면 리더십이 장기 비전과 창출된 가치를 중심으로 정렬되고, 이는 리더십 팀을 넘어 전체 직원에게로 확산됩니다. 이러한 접근 방식은 명확한 커뮤니케이션을 촉진하고 혁신 목표를 위에서 아래로 이동하도록 합니다. 또한 혁신 목표를 실제로 달성하는 데 도움이 되므로 조직이 성과 지표를 추적하고 필요할 때 실시간으로 전환할 수 있습니다.
지능형 측정은 현장 직원들에게 보다 가시적이고 흥미로운 변화를 가져다줍니다. 조직에서 인적 혁신은 어려운 일이 될 수 있습니다. 직원들이 이해하고 공감할 수 있는 정성적 지표를 사용하면 사람들을 훨씬 쉽게 참여시킬 수 있습니다.
디지털 도구를 사용하여 변화를 구현하기 전에 조직은 현재 상태를 잘 파악해야 합니다. 또한 프로젝트 출시 직후 가치를 추적하는 방법을 알고 있어야 합니다. 대시보드 작성과 추적에 대해 초기에 구체적인 대화를 나누는 것을 권장합니다. 대시보드는 기존 ERP에 내장되어 있나요, 아니면 처음부터 다시 구축해야 하나요?
혁신의 효과를 측정하려면 사람들이 특정 프로세스를 수행하는 데 걸리는 시간도 이해해야 합니다. 이 프로세스를 수행하기 위해 거쳐야 하는 단계는 몇 개인가요? 평균적으로 하루에 몇 명이 워크플로와 상호 작용해야 하나요? 이러한 지표를 명확하게 정의한 후에는 새로운 도구를 사용하여 새로운 작업 방식과 비교하여 측정할 수 있습니다.
데이터 준비는 계획 단계에서도 중요합니다. 구현 전에 조직은 주요 사일로가 없고 중앙 집중식 프로세스를 갖춘 중앙 집중식 정보 시스템을 보유하는 것이 이상적입니다. 이 요구사항은 너무 많은 이들이 간과하는 중요한 단계입니다. 데이터의 정확성과 적절한 통합이 없다면 어떤 최종 제품도 사용자에게 필요한 직관적인 경험을 제공하지 못할 것입니다.
하지만 가장 중요한 것은 기업이 전체 조직과 전체 경영진이 활용할 수 있는 전사적 비전과 일련의 질적 지표를 설정해야 한다는 것입니다. 명확한 가치 범주를 정의하고 구체적인 목표를 찾으세요.
계획 단계에서 이러한 정성적 지표와 가치 풀이 개발되고 대시보드가 처리되었다고 가정하면 조직은 첫날부터 정성적 측정을 시작합니다.
구현 과정에서 다양한 가치 흐름에 걸쳐 민첩한 측정을 위해 노력합니다. 이 프로세스에는 효율성, 생산성, 수용 용량과 같은 엔터프라이즈 수준의 지표와 함께 직원 채택 및 사용자 만족도를 추적하는 것이 포함될 수 있습니다.
또한 직무 역할이 어떻게 진화하는지 추적함으로써 조직은 얼마나 많은 사람이 가치 중심 활동에 대한 관리 업무를 수행하고 있는지 파악할 수 있습니다. 궁극적으로는, 인간-에이전트 팀이라는 새로운 영역의 성과를 적극적으로 추적하는 것이 목표입니다.
강력한 거버넌스 모델이 없으면 눈에 보이지 않는 문제가 발생한다는 사실을 발견했습니다. 조직 내에서 혁신과 그 측정을 담당한 주요 인물을 식별하면 장기적 성공에 중요한 성찰의 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.
구현 초기에 챔피언을 식별하는 것이 좋습니다. 이러한 리더는 직원의 관점과 리더십 수준의 관점 사이의 중요한 연결 고리를 나타냅니다. 이상적으로는 한 명의 선임자가 가치 흐름을 소유하고 단독 책임을 지며 신속한 의사 결정을 내릴 수 있는 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 이러한 워크플로 소유자가 없으면 변환을 빠르게 진행하거나 실시간으로 반복하기가 어려울 수 있습니다.
또한 전담 사무실을 통한 오케스트레이션의 가치에 대해서도 깊이 믿습니다. 프로젝트 프로그램 관리실과 마찬가지로 이러한 전담 팀은 거버넌스를 주도하고 진행 상황을 측정합니다. 과거의 PMO보다 더 탄탄한 이 개인들은 팀이 최종 가치 목표에 대해 책임을 지도록 합니다.
가치는 단순한 ROI 이상을 포함하는 복잡한 용어입니다. 먼저 오류율 및 가동 시간과 같은 지표와 같은 AI 도구가 얼마나 잘 실행되고 있는지 파악하기 위해 기술적 가치를 찾는 것부터 시작합니다.
그런 다음 매출 성장과 운영 비용 절감과 같은 데이터 포인트를 측정하여 더 광범위한 비즈니스 관점에 집중합니다. 마지막으로, 기업들이 혁신 과정에서 직원 기반이 어떻게 변하는지 측정할 것을 권장합니다. 혁신 후 이직률이 줄었나요? NPS 점수가 변경되나요?
하지만 저희는 더욱 전체적인 가치 유형을 생각해 보는 데도 관심이 있습니다. 저희는 비즈니스가 커뮤니티와 사회에 어떤 영향을 미치는지 측정하고자 합니다. 이러한 변화의 측면에서 가장 높은 수준의 가치를 목표로 삼아야 합니다. 가장 성공적인 혁신은 직원과 비즈니스를 개선하는 것뿐만 아니라 커뮤니티 전반의 복지를 우선시하는 방식으로 이 기술을 도입합니다.
Industry 4.0이 AI 및 산업용 IoT를 통해 어떻게 운영을 혁신하고, 일반적인 문제를 극복하고, 비즈니스 성과를 끌어내는지 알아보세요.
하이브리드 클라우드 전환 여정 가속화 및 위험 제거
IBM Instana는 실시간 애플리케이션 성능 모니터링 및 AI 기반 인사이트를 제공하는 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
IBM은 데이터와 AI를 사용해 SAP의 엔터프라이즈급 CX 솔루션을 활성화하여 세계적 수준의 고객 경험을 창출합니다.