AI 코딩 에이전트가 등장하기 전에는 소프트웨어 테스트가 수작업과 분석에 의존했는데, 이는 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC)의 마지막 단계에서 병목 현상을 일으키는 경우가 많았습니다. 수동 테스트는 시간이 오래 걸리고 느리며, 사람이 직접 엔드투엔드 사용자 여정 전체를 단계별로 시뮬레이션해야 하므로 오류가 발생할 가능성이 높았습니다. 모든 시나리오를 테스트하는 것은 사실상 불가능하므로, 테스트 커버리지가 불완전하여 출시 후 버그가 발생하는 경우가 많았습니다. 게다가 이러한 테스터들은 문제를 제대로 파악하고 우선순위를 정하기 위해 해당 분야에 대한 깊이 있는 지식이 필요했습니다.
소프트웨어 테스트에서 소프트웨어 품질 보증(QA 또는 SQA)은 소프트웨어가 품질 표준을 일관되게 충족하는 방식으로 개발 및 유지 관리되는지 확인하는 프로세스입니다. 품질 관리는 최종 제품의 결함을 찾는 데 초점을 맞추는 반면, QA는 고품질 소프트웨어를 구축하는 데 사용되는 프로세스를 개선하여 애초에 결함을 방지하는 데 중점을 둡니다.
QA 팀은 단위 테스트 작성 지침을 설정하고, 코드 스타일을 적용하고, 지속적 통합 워크플로 내에서 자동화된 파이프라인을 구현할 수 있습니다. 이러한 조치 덕분에 소프트웨어에 버그가 포함될 가능성이 줄어듭니다.
Claude Code, IBM Bob과 같은 AI 코딩 에이전트는 자동화 프레임워크와 포괄적인 테스트 범위를 생성하는 능력을 제공합니다. 이제 AI 지원 QA는 테스트 케이스를 생성하고, 결함을 식별하고, 위험한 코드 변경을 예측하고, 사용자 행동을 시뮬레이션하고, 기능 테스트, 성능 테스트, 스트레스 테스트 및 회귀 테스트를 자동화합니다. 이러한 기능은 더 빠르고 저렴한 개발 주기와 더 나은 확장성을 약속하여 더 안정적이고 일관되게 출시되는 소프트웨어 제품을 제공합니다.
기술은 놀라울 정도로 빠른 속도로 발전하고 있지만, AI 지원 QA에는 여전히 한계와 위험이 있습니다. 조직은 AI를 QA 워크플로에 통합하기 위해 경쟁하는 과정에서 적절한 균형을 찾아야 합니다. 다음은 AI가 부족할 수 있는 가장 일반적인 영역입니다.
자동화된 QA는 잘못된 보안 의식을 조성할 수 있습니다. 테스트 제품군은 테스트 실행 중에 수천 건의 자동화된 검사에 성공했다고 보고하면서도 여전히 사용성과 엣지 사례가 누락될 수 있습니다. AI는 이전에 본 패턴을 인식하는 데 탁월하지만, 실제 상황이 예상 범위를 벗어날 때에는 소프트웨어가 실패하는 경우가 많습니다.
인간 테스터는 "사용자가 예측할 수 없는 특정 방식으로 행동하면 어떻게 될까?", "이 사용자 인터페이스가 신규 고객에게 혼란을 줄 수 있을까?" 등의 질문을 더 잘 던질 수 있습니다. 노련한 개발자는 이러한 질문을 처리할 수 있는 높은 수준의 추론 능력이 있지만, AI 시스템은 어려움을 겪을 수 있습니다.
AI 시스템은 코드가 사용되는 더 광범위한 컨텍스트를 이해하는 데 점점 더 능숙해지고 있습니다. 그러나 오늘날의 AI 시스템은 비즈니스 상황에 대한 폭넓은 이해나 노련한 CTO의 전략적 판단을 갖추지 못합니다.
예를 들어, AI는 어떤 기능이 수익이나 규정 준수에 가장 중요한지 이해하지 못하기 때문에 버그 수정의 우선순위를 잘못 지정할 수 있습니다. 예컨대 고객 만족도를 저해하는 UX 문제를 간과하면서 최종 사용자와 관련이 없는 문제를 유효한 문제로 플래그할 수 있습니다. 또한 사용자 유형에 따라 사용자 경험이 어떻게 다른지 무시할 수 있습니다. 사용자의 기대치는 문화적 맥락에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
AI가 생성한 UI 테스트는 결제 버튼이 의도한 대로 작동하는지 검증할 수 있지만, 사용자에게 불편을 주는 워크플로는 인식하지 못할 수 있습니다. 인간 개발 팀은 AI가 일반적으로 이해하지 못하는 방식으로 요구 사항 뒤에 숨겨진 이유를 이해합니다. 이러한 이해를 통해 팀원들은 창의성을 발휘하여 AI가 보지도 못하는 문제에 대한 새로운 해결책을 개발할 수 있습니다.
자동화된 QA 솔루션은 과거의 패턴에 의존합니다. 즉, 과거로부터 배우는 것입니다. 하지만 소프트웨어 엔지니어링은 종종 미래를 구축하는 일입니다. 지금까지 거의 테스트를 거치지 않았던 기능은 우려가 커지더라도 계속해서 우선순위가 낮아질 수 있습니다. 드물게 발생하지만 영향이 큰 버그는 표준 지표 내에서 통계적으로 중요하지 않은 것처럼 보이므로 무시될 수 있습니다.
빠르게 진화하는 제품이나 완전히 새로운 아키텍처는 코드를 정확하게 분석하는 모델의 능력을 저하시킬 수 있습니다. 자동화된 테스트 생성은 관련 없는 시나리오를 생성할 수 있으며, 시간이 지날수록 위험 예측이 부정확해질 수 있습니다.
코드 검토를 자동화하는 에이전틱 코딩 어시스턴트가 등장하기 전부터 반복적인 프레임워크는 애자일 및 DevOps 방식으로 구현된 빠른 릴리스 주기에 보조를 맞추는 데 필수적인 요소가 되었습니다. 이제 최신 AI 품질 보증 테스트 도구와 테스트 관리 방법론으로 대량의 애플리케이션 원격 측정, 코드 저장소 및 과거 버그 데이터를 분석하여 테스트 효율성을 개선할 수있습니다. 머신 러닝 모델은 코드 변경과 프로덕션 오류 간의 상관 관계와 같이 인간 테스터가 간과할 수 있는 패턴을 식별할 수 있습니다. 일부 자동화된 도구는 애플리케이션의 동작을 기반으로 단위 테스트, 승인 테스트 시나리오 또는 API 및 Selenium UI 테스트 스크립트를 생성하여 테스트 계획을 지원합니다. 다른 테스트에서는 변경 후 애플리케이션에서 중단될 가능성이 가장 높은 영역을 추정하여 회귀 테스트의 우선순위를 정합니다. 이러한 기능은 반복적이고 종종 지루한 작업을 줄여줍니다.
그러나 효율성만으로는 QA 전략을 결정할 수 없습니다. 소프트웨어 품질은 애플리케이션이 기술적으로 작동하는지 여부 그 이상이며, 플랫폼 간 호환성과 같은 요소를 포함합니다. 또한 사용성, 접근성, 보안, 성능 및 비즈니스 목표와의 연계도 포함됩니다.
AI 지원 QA 프로세스에 대한 논쟁은 AI가 소프트웨어 테스트에서 가치가 있는지 여부에 대한 것이 아닙니다. 이는 이미 입증된 바 있습니다. 진정한 문제는 AI 시스템에 얼마나 많은 책임을 위임해야 하는지 및 어느 부문에서 인간의 전문 지식이 품질 보증 프로세스의 핵심으로 남아야 하는지입니다.
소프트웨어 테스트는 소프트웨어 개발 프로세스의 순전히 기계적인 구성 요소가 아닙니다. 여기에는 판단력, 창의성, 비즈니스 이해 및 윤리적 추론도 포함됩니다. AI에 대한 의존도가 높으면 자동화에 대한 사각지대와 잘못된 신뢰가 생길 수 있으며, 너무 적으면 조직이 느려지고 경쟁력이 떨어질 수 있습니다.
자동화된 QA 테스트 워크플로로 전환하려면 QA 엔지니어의 역할이 변화하므로 기술 향상이 필요합니다. 인간 테스터의 가치는 점점 더 분석적 사고, 도메인 전문성 및 협업에 있습니다. 엔지니어는 AI 모델의 작동 방식, 자동화된 추천을 해석하는 방법, AI가 생성한 아웃풋의 한계를 인식하는 방법을 이해할 수 있어야 합니다.
AI는 테스트 인력을 줄이는 지름길이 아니라 인간 엔지니어가 인간이 자연스럽게 잘할 수 있는 작업에 집중할 수 있는 기회입니다. 사용자 심리, 규정 준수 요구 사항, 감사 및 조직 목표를 이해하는 엔지니어는 자동화된 시스템이 간과하는 격차를 더 잘 식별할 수 있습니다.
투명성은 또 다른 중요한 고려 사항입니다. 일부 AI 시스템은 결론에 도달한 방법을 설명하지 않고 추천을 생성합니다. AI 시스템은 특정 회귀 테스트를 건너뛰도록 권장하거나 릴리스의 위험도가 낮다고 예측할 수 있지만, 엔지니어는 이러한 결정을 내린 이유를 파악해야 합니다. AI가 생성한 권장 사항을 맹목적으로 신뢰하면 개발 및 테스트 프로세스에 위험한 가정이 도입될 수 있습니다.
생산성 향상을 위해 안정성을 희생시켜서는 안 됩니다. AI 기반 QA에서 적절한 균형을 찾으려면 조직은 자동화가 가치를 창출하는 부분과 인간의 전문성이 우선하는 부분에 대해 신중하게 생각해야 합니다.
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