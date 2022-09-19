OpenShift Liberty로 향하는 Discover의 WebSphere 현대화 경로 입증

물론 이 속담은 보통 이런 식으로 해석되지 않습니다. 공항에서는 이미 모든 세부 정보를 알고 있는데 왜 체크인 시간이 오래 걸리는지 궁금하신가요? 자동차를 렌트할 때 데스크에 있는 사람이 끝없이 입력하는 내용은 정확히 무엇일까요? 여행사에서 항공편 세부 정보를 찾기 위해 탭-리턴-탭-큐를 20번이나 눌러야 하는 이유는 무엇일까요? 여행사에는 고장난 시스템이 아니라 현대화를 통해 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있는 시스템이 있기 때문입니다.

Discover는 비즈니스에 큰 가치를 제공하는 시스템이 작동하고 있지만 최적화를 통해 더 빠른 속도로 비즈니스를 혁신하고 발전시킬 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다. 모든 대규모 조직과 마찬가지로, 이 역시 시간이 지나면서 다양한 사용 사례를 수용하기 위해 자연스럽게 성장해왔으며, 현대화는 이러한 능력을 새로운 민첩한 아키텍처로 통합할 수 있는 기회입니다.

Discover에는 다음과 같은 여러 가지 특정 영역이 있었습니다.