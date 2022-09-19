OpenShift Liberty로 향하는 Discover의 WebSphere 현대화 경로 입증

물론 이 속담은 보통 이런 식으로 해석되지 않습니다. 공항에서는 이미 모든 세부 정보를 알고 있는데 왜 체크인 시간이 오래 걸리는지 궁금하신가요? 자동차를 렌트할 때 데스크에 있는 사람이 끝없이 입력하는 내용은 정확히 무엇일까요? 여행사에서 항공편 세부 정보를 찾기 위해 탭-리턴-탭-큐를 20번이나 눌러야 하는 이유는 무엇일까요? 여행사에는 고장난 시스템이 아니라 현대화를 통해 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있는 시스템이 있기 때문입니다.
Discover는 비즈니스에 큰 가치를 제공하는 시스템이 작동하고 있지만 최적화를 통해 더 빠른 속도로 비즈니스를 혁신하고 발전시킬 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다. 모든 대규모 조직과 마찬가지로, 이 역시 시간이 지나면서 다양한 사용 사례를 수용하기 위해 자연스럽게 성장해왔으며, 현대화는 이러한 능력을 새로운 민첩한 아키텍처로 통합할 수 있는 기회입니다.
Discover에는 다음과 같은 여러 가지 특정 영역이 있었습니다.
최신 클라우드 오케스트레이션 플랫폼은 자동화, 신속한 배포, 동적 확장, 민첩성, 유연성을 갖추고 있으며 사용한 만큼만 비용을 지불합니다. 즉, Discover의 모든 요구 사항을 완벽하게 충족합니다.
이러한 모든 이점을 활용하려면 Discover는 tWAS 애플리케이션을 클라우드 지원으로 만들고 이를 클라우드 오케스트레이션 플랫폼으로 가져와야 했습니다. 수백 개의 애플리케이션이 있는 상황에서 이는 결코 쉬운 일이 아닙니다.
다음은 클라우드의 OpenShift에서 Liberty를 '리프트 및 수정'하는 Discover의 최신 클라우드 오케스트레이션 플랫폼의 입증된 이점을 요약한 것입니다.
첫 번째 애플리케이션을 현대화하는 것은 매우 흥미로운 일입니다. 애플리케이션의 런타임이 변경되어 새로운 방식으로 배포됩니다. 구성, 연결 및 보안 문제가 모두 해결되었습니다. 잘 해낸 일에 대해 충분히 자축하는 순간이 찾아옵니다. 두 번째로 현대화할 애플리케이션은 그다지 중요하지 않게 느껴질 수 있지만, 사실은 훨씬 더 중요합니다. 애플리케이션이 수백 개에 달할 경우 분기별(또는 2년)로 애플리케이션을 현대화하면 수십 년에 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다. 매달 수십 개의 애플리케이션을 이동해야 하므로 속도가 너무 느립니다. 대규모 현대화가 필요합니다.
대량 현대화에서 절대적으로 중요한 요소는 각 코드를 한 번만 현대화하고 매번 같은 문제를 수정하지 않는 것입니다. 한 번만 고치면 끝입니다.
모든 기업 조직은 애플리케이션 전반에서 동일한 코드를 반복해서 재사용합니다. 이전 블로그 게시물에서 이야기했듯이 IBM® Transformation Advisor는 이를 자동으로 감지하고 플래그를 지정합니다. 많은 애플리케이션에서 사용되는 코드를 현대화하는 경우 모든 사람에게 알려서 이를 보고 사용할 수 있도록 해야 합니다. 이렇게 하면 10개의 서로 다른 개발팀이 동일한 패키지를 10번씩 현대화하면서 각자의 버전을 유지하는 것을 방지할 수 있어 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다.
모든 대규모 조직에는 다양한 사용 사례를 충족하기 위해 여러 팀에서 서로 다른 시기에 개발하는 똑같이 큰 코드 기반이 있습니다. 이로 인해 필연적으로 동일한 작업을 수행하는 약간 다른 버전의 코드가 많이 생성됩니다. 이러한 고유성으로 인해 코드를 변경하고 유지 관리하기가 어렵습니다. 가능하면 모든 코드가 동일해야 합니다. 이를 통해 한 번만 현대화하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
엔터프라이즈 조직이 애플리케이션 전반에서 코드를 공유하는 것과 같은 방식으로, 그들은 또한 거의 더 많은 코드를 공유합니다. 예를 들어 보안을 관리하는 코드가 있는 경우 모든 애플리케이션이 조금씩 다른 버전을 사용하고 있으며, 때로는 동일한 코드의 버전이 1~2개씩 다른 경우도 있습니다.
Transformation Advisor는 사용 중인 동일한 파일의 모든 버전을 확인할 수 있는 보고서를 생성합니다. 따라서 각 애플리케이션을 현대화하는 대신 모든 애플리케이션을 최신 버전으로 이동하세요. 이렇게 하면 시간과 비용을 절약하고 가장 안전한 버전의 코드를 얻을 수 있습니다. 서로 윈윈입니다.
Discover가 OpenShift를 기반으로 Liberty로 전환한 WebSphere 현대화 경로를 통해 입증된 놀라운 결과와 이점을 살펴보세요.
Transformation Advisor가 처음 시작되었을 때는 매우 애플리케이션 중심적이었습니다. 단일 애플리케이션을 현대화하는 데 큰 도움이 되었습니다. 고객들과 함께 일하면서 그것만으로는 충분하지 않다는 것을 알게 되었습니다. 공통 코드를 감지하는 기능을 추가하고 전체 자산에 대한 개발 노력에 대한 뷰를 제공했습니다.
Discover와의 협력을 통해 상세한 보고 기능이 향상되었으며, 특히 투명한 계산을 게시하여 고객이 단 한 번의 현대화로 시간과 비용을 얼마나 절약할 수 있는지 정확히 알 수 있게 되었습니다.
IBM® WebSphere Hybrid Edition은 현대화 과정과 현대화 과정을 완료한 후에도 유연한 라이선스를 제공합니다. 애플리케이션이 온프레미스에서 클라우드로 이동할 때 애플리케이션의 라이선스를 가져와서 비용을 절감할 수 있습니다.
특히 Liberty Core는 상당한 효율성을 제공할 잠재력을 가지고 있습니다. 기본 기능이 필요하지 않은 애플리케이션은 대신 Liberty Core 인스턴스에 배치됩니다. 즉, 애플리케이션에서 실제로 사용하는 능력에 대해서만 비용을 지불하면 되므로 더 많은 비용을 절약할 수 있습니다.
이 블로그 시리즈는 지금까지 Discover의 현대화 여정을 안내하고자 했습니다. 현대화의 필요성, 사용된 도구, 해결해야 할 영역, 그리고 이 모든 것이 이론적 가능성이 아니라 바람직하고 달성 가능한 결과임을 증명하는 작업에 대해 이야기했습니다.
이 글에서 얻을 수 있는 것이 있다면 바로 이것이었으면 좋겠습니다.
