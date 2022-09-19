태그
OpenShift Liberty로 향하는 Discover의 WebSphere 현대화 경로 입증

곡선형 및 각진 패널, 금속성 표면 및 유리 요소로 미래 지향적인 디자인을 완성하는 현대적인 건축 구조물의 내부 모습.

한 발 물러서서 큰 그림을 살펴보세요. Discover가 현대화를 원했던 이유는 무엇이며, 어떻게 하면 중단을 최소화하면서 비즈니스에 명확한 이점을 제공할 수 있을까요?

이 글은 Discover의 애플리케이션 현대화에 관한 일련의 블로그 게시물 중 2부입니다. 꼭 1부를 확인해 보세요.

     

    고장나지 않았으면 고쳐라

    물론 이 속담은 보통 이런 식으로 해석되지 않습니다. 공항에서는 이미 모든 세부 정보를 알고 있는데 왜 체크인 시간이 오래 걸리는지 궁금하신가요? 자동차를 렌트할 때 데스크에 있는 사람이 끝없이 입력하는 내용은 정확히 무엇일까요? 여행사에서 항공편 세부 정보를 찾기 위해 탭-리턴-탭-큐를 20번이나 눌러야 하는 이유는 무엇일까요? 여행사에는 고장난 시스템이 아니라 현대화를 통해 고객에게 더 나은 경험을 제공할 수 있는 시스템이 있기 때문입니다.

    Discover는 비즈니스에 큰 가치를 제공하는 시스템이 작동하고 있지만 최적화를 통해 더 빠른 속도로 비즈니스를 혁신하고 발전시킬 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다. 모든 대규모 조직과 마찬가지로, 이 역시 시간이 지나면서 다양한 사용 사례를 수용하기 위해 자연스럽게 성장해왔으며, 현대화는 이러한 능력을 새로운 민첩한 아키텍처로 통합할 수 있는 기회입니다.

    Discover에는 다음과 같은 여러 가지 특정 영역이 있었습니다.

    • 여러 데이터 센터에 걸쳐 온프레미스로 배포되는 수백 개의 미션 크리티컬 기존 WAS(tWAS) 애플리케이션을 배포하는 프로세스는 시간이 많이 걸리고 레거시 배포 아키텍처에 의존합니다.
    • WebSphere Network Deployment(ND) 솔루션을 확장하려면 장비 구입, 인프라 프로비저닝 및 주로 수동 구성이 필요한 경우가 많기 때문에 변화하는 비즈니스 요구 사항에 신속하게 대응하기가 어렵습니다.
    • WebSphere ND 풋프린트는 급증하는 부하를 수용하기 위해 오버프로비저닝되어 있으며, 일반적으로 사용 가능하고 라이선스가 부여된 서버 용량 중 소량만 정기적으로 사용됩니다.
    • WebSphere ND의 운영 모델에는 최신 개발 기술을 완전히 수용하는 데 필요한 민첩성이 부족합니다.
    현대식 새 집 선택하기

    최신 클라우드 오케스트레이션 플랫폼은 자동화, 신속한 배포, 동적 확장, 민첩성, 유연성을 갖추고 있으며 사용한 만큼만 비용을 지불합니다. 즉, Discover의 모든 요구 사항을 완벽하게 충족합니다.

    이러한 모든 이점을 활용하려면 Discover는 tWAS 애플리케이션을 클라우드 지원으로 만들고 이를 클라우드 오케스트레이션 플랫폼으로 가져와야 했습니다. 수백 개의 애플리케이션이 있는 상황에서 이는 결코 쉬운 일이 아닙니다.

    다음은 클라우드의 OpenShift에서 Liberty를 '리프트 및 수정'하는 Discover의 최신 클라우드 오케스트레이션 플랫폼의 입증된 이점을 요약한 것입니다.

    • 지속적 배포 사용: 배포를 위해 Helm을 사용하고, 변경 시 파이프라인을 생성하는 OCP 빌드, GitHub에서 변경 사항을 감지하고 자동으로 빌드하는 Webhook을 사용하여 지속적 배포를 활성화합니다.
    • 내장 확장성 활성화: 리소스 사용량을 기반으로 파드 인스턴스를 생성 및 삭제하여 내장 확장성을 활성화했습니다.
    • 오픈 소스 사용 활성화: IBMJDK 사용에서 OpenJDK로 전환하고 오픈 리버티를 런타임으로 사용합니다.
    • DevOps 경험 개선: 업데이트된 클래스만 업데이트하는 '개발자 모드'를 사용하여 핫 배포 코드를 활용하여 테스트 주기를 줄이고 코드가 변경될 때마다 애플리케이션을 다시 로드해야 하는 필요성을 최소화할 수 있었습니다.
    • 운영 비용을 절감할 수 있는 기회: tWAS 라이선스 1개를 8개(코어) 또는 4개(기본) Liberty 라이선스로 교환할 수 있는 저렴한 Liberty 라이선스를 활용하여 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, Liberty로 마이그레이션하면 인프라 운영 비용과 가상 머신 비용을 절감할 수 있습니다.
    트랙에서 굴러가는 공의 3D 디자인

    현대화만으로는 충분하지 않습니다. 비즈니스에 대규모 현대화가 필요합니다.

    첫 번째 애플리케이션을 현대화하는 것은 매우 흥미로운 일입니다. 애플리케이션의 런타임이 변경되어 새로운 방식으로 배포됩니다. 구성, 연결 및 보안 문제가 모두 해결되었습니다. 잘 해낸 일에 대해 충분히 자축하는 순간이 찾아옵니다. 두 번째로 현대화할 애플리케이션은 그다지 중요하지 않게 느껴질 수 있지만, 사실은 훨씬 더 중요합니다. 애플리케이션이 수백 개에 달할 경우 분기별(또는 2년)로 애플리케이션을 현대화하면 수십 년에 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다. 매달 수십 개의 애플리케이션을 이동해야 하므로 속도가 너무 느립니다. 대규모 현대화가 필요합니다.

    시간과 비용을 절약하세요. 단 한 번만 현대화하세요.

    대량 현대화에서 절대적으로 중요한 요소는 각 코드를 한 번만 현대화하고 매번 같은 문제를 수정하지 않는 것입니다. 한 번만 고치면 끝입니다.

    모든 기업 조직은 애플리케이션 전반에서 동일한 코드를 반복해서 재사용합니다. 이전 블로그 게시물에서 이야기했듯이 IBM® Transformation Advisor는 이를 자동으로 감지하고 플래그를 지정합니다. 많은 애플리케이션에서 사용되는 코드를 현대화하는 경우 모든 사람에게 알려서 이를 보고 사용할 수 있도록 해야 합니다. 이렇게 하면 10개의 서로 다른 개발팀이 동일한 패키지를 10번씩 현대화하면서 각자의 버전을 유지하는 것을 방지할 수 있어 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다.

    더 많은 시간과 비용을 절약하세요. 절대 다르게 하지 마세요

    모든 대규모 조직에는 다양한 사용 사례를 충족하기 위해 여러 팀에서 서로 다른 시기에 개발하는 똑같이 큰 코드 기반이 있습니다. 이로 인해 필연적으로 동일한 작업을 수행하는 약간 다른 버전의 코드가 많이 생성됩니다. 이러한 고유성으로 인해 코드를 변경하고 유지 관리하기가 어렵습니다. 가능하면 모든 코드가 동일해야 합니다. 이를 통해 한 번만 현대화하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

    엔터프라이즈 조직이 애플리케이션 전반에서 코드를 공유하는 것과 같은 방식으로, 그들은 또한 거의 더 많은 코드를 공유합니다. 예를 들어 보안을 관리하는 코드가 있는 경우 모든 애플리케이션이 조금씩 다른 버전을 사용하고 있으며, 때로는 동일한 코드의 버전이 1~2개씩 다른 경우도 있습니다.

    Transformation Advisor는 사용 중인 동일한 파일의 모든 버전을 확인할 수 있는 보고서를 생성합니다. 따라서 각 애플리케이션을 현대화하는 대신 모든 애플리케이션을 최신 버전으로 이동하세요. 이렇게 하면 시간과 비용을 절약하고 가장 안전한 버전의 코드를 얻을 수 있습니다. 서로 윈윈입니다.

    Discover가 OpenShift를 기반으로 Liberty로 전환한 WebSphere 현대화 경로를 통해 입증된 놀라운 결과와 이점을 살펴보세요.

    • 클라우드의 OpenShift Container Platform(OCP)에서 애플리케이션을 Liberty로 이동하기 위한 '리프트 및 수정' 접근 방식의 실행 가능성을 시연했습니다.
      • 두 번의 성공적인 PoC를 수행하여 클라우드 기반 OCP에서 Liberty로의 마이그레이션이 단 며칠 만에 완료될 수 있음을 입증했습니다.
      • 사용 중인 모든 Discover tWAS 패턴을 성공적으로 테스트하여 모든 일반적인 문제와 모든 공통 모듈을 식별했습니다.
      • 온프레미스 OCP와 백엔드 간의 보안 TLS 통신을 활성화하고 테스트했습니다.
    • DB2, Oracle, CTG와의 통합에 필요한 모든 파일이 포함된 공유 라이브러리를 생성하고 Liberty로 마이그레이션하면서 호환성 문제를 해결하는 데 필요한 공통 모듈 및 라이브러리를 업데이트했습니다.
      • 공유 라이브러리를 사용하면 전반적인 마이그레이션 작업을 약 70%까지 줄여 효율성을 높일 수 있습니다.
      • IBM Transformation Advisor를 활용하여 마이그레이션 프로세스를 최적화하고, 각 애플리케이션의 마이그레이션 문제를 정확하게 평가하며, 모든 일반적인 문제 및 모듈을 식별합니다.
      • 일반적인 문제는 한 번만 해결하면 되며 솔루션은 다른 애플리케이션에서 재사용됩니다.
    • 마이그레이션에 최소한의 코드 변경이 필요하다는 것을 입증했습니다.
      • 공유 라이브러리를 사용하면 평균적인 WebSphere에서 Liberty로의 애플리케이션 마이그레이션에 3~10일 + 테스트 시간이 소요되지만, Spring Boot로 완전히 재작성하는 데 몇 년 또는 몇 년이 걸렸습니다.
    • 개발 및 배포 프로세스를 가속화했습니다.
      • OCP에서 Liberty로 전환한 후 변경 사항의 빌드/배포가 며칠에서 10분 미만으로 단축되었습니다.
      • 애플리케이션 설치 빈도 증가 및 블루/그린 배포 지원
      • 시장 출시 주기가 길어져 기업이 기능과 기능을 향상시킬 수 있게 했습니다.

    하위 플롯: 다른 사람들로부터 배우기

    Transformation Advisor가 처음 시작되었을 때는 매우 애플리케이션 중심적이었습니다. 단일 애플리케이션을 현대화하는 데 큰 도움이 되었습니다. 고객들과 함께 일하면서 그것만으로는 충분하지 않다는 것을 알게 되었습니다. 공통 코드를 감지하는 기능을 추가하고 전체 자산에 대한 개발 노력에 대한 뷰를 제공했습니다.

    Discover와의 협력을 통해 상세한 보고 기능이 향상되었으며, 특히 투명한 계산을 게시하여 고객이 단 한 번의 현대화로 시간과 비용을 얼마나 절약할 수 있는지 정확히 알 수 있게 되었습니다.

    더 많은 비용 절감 — 사용한 만큼만 라이선스 부여

    IBM® WebSphere Hybrid Edition은 현대화 과정과 현대화 과정을 완료한 후에도 유연한 라이선스를 제공합니다. 애플리케이션이 온프레미스에서 클라우드로 이동할 때 애플리케이션의 라이선스를 가져와서 비용을 절감할 수 있습니다.

    특히 Liberty Core는 상당한 효율성을 제공할 잠재력을 가지고 있습니다. 기본 기능이 필요하지 않은 애플리케이션은 대신 Liberty Core 인스턴스에 배치됩니다. 즉, 애플리케이션에서 실제로 사용하는 능력에 대해서만 비용을 지불하면 되므로 더 많은 비용을 절약할 수 있습니다.

    Discover의 현대화 여정

    이 블로그 시리즈는 지금까지 Discover의 현대화 여정을 안내하고자 했습니다. 현대화의 필요성, 사용된 도구, 해결해야 할 영역, 그리고 이 모든 것이 이론적 가능성이 아니라 바람직하고 달성 가능한 결과임을 증명하는 작업에 대해 이야기했습니다.

    이 글에서 얻을 수 있는 것이 있다면 바로 이것이었으면 좋겠습니다.

    • 현대화는 유행이 아닙니다. 현대화는 진정한 비즈니스 기회이자 기존 능력을 새로운 민첩한 아키텍처에 통합할 수 있는 기회입니다.
    • 각 코드를 한 번만 현대화하세요.
    • 자동화, 신속한 배포, 동적 확장, 민첩성, 유연성을 지원하고 사용한 만큼만 비용을 지불하세요.
    • 운영 비용을 줄이면서 최신 개발에 필요한 민첩성을 추가하세요.
    • 현대화하지 말고 대량으로 현대화하세요!

