조달 비용 절감 전략

조달 비용 절감은 더 나은 공급업체 협상, 프로세스 효율성 및 기술을 통해 비용을 낮추는 데 중점을 둡니다.
효과적인 비용 절감은 품질, 효율성, 강력한 공급업체 관계를 유지하면서 상품 및 서비스 취득과 관련된 비용을 낮추는 데 중점을 둡니다. 제조나 조달 과정에서 발생하는 모든 변경 사항은 최종 제품의 무결성을 보존해야 합니다.
비용 절감은 단기적인 해결책이 아니라 지속 가능한 효율성과 재정적 안정성을 보장하는 데 도움이 되는 장기 전략이 되어야 합니다. 조직은 지출 분석을 통해 절감 기회를 식별하고 업계 표준에 대한 벤치마킹을 통해 비용 절감이 지속 가능하고 경쟁력이 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
구매 프로세스에서 이루어지는 단순한 비용 절감 이니셔티브를 넘어 조달 비용 절감에는 전략적이고 조직 차원의 접근 방식이 필요합니다. 주요 전략은 다음과 같습니다.
이러한 전략을 구현하면 조달팀은 품질과 안정성을 유지하면서 워크플로를 최적화하고, 불필요한 비용을 줄이고, 수익성을 극대화할 수 있습니다.
조달 비용 절감은 가장 가시적이고 측정 가능한 성과이지만, 조달 팀은 불필요한 비용을 방지하고 위험이 발생하기 전에 이를 완화하는 비용 회피에도 집중해야 합니다. 비용 절감과 비용 회피가 함께 이루어지면 보다 효율적이고 재정적으로 안정적이며 경쟁력 있는 조직이 될 수 있습니다.
조달 비용 절감은 기업의 수익에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 중요한 요소이고 조달 담당자가 달성해야 하는 KPI입니다. 조달 지출은 전체 사업 비용에서 상당 부분을 차지하기 때문에, 이 비용을 조금만 줄여도 상당한 비용 절감을 이룰 수 있습니다.
잘못된 비용 관리는 비즈니스를 약화시키고 재정적 위험을 초래할 수 있습니다. 비용 절감에 집중하면 기업이 수익성을 개선하고 현금 흐름을 늘리며 경쟁력 있는 가격을 유지하는 데 도움이 됩니다. 조달 비용을 전략적으로 파악하고 해결하면 기업이 수익성을 개선하고, 현금 흐름을 늘리고, 경쟁력 있는 가격을 유지하고, 조달 프로세스를 강화할 수 있습니다.
조달 비용에는 직점 비용과 간접 비용이 있습니다. 몇 가지 주요 예는 다음과 같습니다.
직접 비용
간접 비용
이러한 비용에 대한 명확한 인사이트를 통해 기업은 지출 기회를 식별하고, 더 나은 공급업체 거래를 협상하고, 효과적인 조달 전략을 개발할 수 있습니다.
조달 비용 절감은 재정적 이점 외에도 위험 관리를 강화합니다. 비용 절감을 통해 기업은 경제 변동, 공급망 관리 중단 및 시장 불확실성에 보다 탄력적으로 대처할 수 있습니다.
조달 업무에 비용 절감 전략을 구현하면 효율성을 유지하면서 조달 라이프사이클 전반에 걸쳐 총소유비용을 절감할 수 있습니다.
조달 과정에서 비용을 효과적으로 관리하려면 다양한 비용 절감 전략을 명확하게 이해해야 합니다. 비용 절감, 비용 삭감, 비용 회피는 모두 지출을 통제하는 방편이지만 접근 방식과 그에 따른 결과는 다릅니다.
비용 절감은 조달 프로세스를 간소화하고 효율성을 높여서 조달 비용을 영구적으로 낮추는 것을 목표로 합니다. 이러한 비용 절감은 지속 가능하며 품질이나 서비스를 손상시키지 않으면서 달성할 수 있습니다. 공급업체 계약 재협상, 구매 프로세스 개선, 기술 사용을 통한 조달 간소화가 비용 절감의 예입니다. 이를 통해 장기적으로 비용을 절약하면서 지속적으로 개선하고자 합니다.
비용 삭감은 보통 과감한 변화를 통해 지출을 빠르게 줄이는 방식입니다. 불필요한 구매를 줄이거나, 더 저렴한 공급업체나 자재로 전환하거나, 일시적으로 운영을 축소하는 것을 예로 들 수 있습니다. 비용을 빠르게 절약하는 효과는 있지만 품질, 서비스, 공급업체와의 관계에 영향이 갈 수 있어 비용 절감보다 지속 가능성이 떨어집니다. 비용 삭감은 주로 재정적 압박이 있을 때 취하는 단기적 대응책입니다.
비용 회피는 현재 비용을 절감하는 대신 미래의 가격 인상을 방지합니다. 이를 통해 리스크를 관리하고 불필요한 지출을 방지하여 비용을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 전략에는 고정 가격 협상을 통한 계약 관리 개선, 장기 공급업체 계약 확보, 효율성 향상을 위한 기술 활용 등이 포함됩니다. 비용 절감과 달리 비용 회피는 즉각적인 절감 효과가 나타나지 않을 수 있지만 시간이 지남에 따라 재무 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 비용 회피는 흔히 소프트 세이빙이라고 불리는데, 이는 프로세스 개선, 위험 완화 및 효율성 향상과 같은 간접적인 재정적 이점입니다. 이는 재무제표에 직접적인 영향을 주지 않으면서 미래 비용을 절감합니다.
요컨대, 비용 절감은 영구적인 비용 절감을 목표로 하고, 비용 절감은 보다 즉각적이고 때로는 사후 대응적인 조치이며, 비용 회피는 향후 비용 증가를 방지하는 데 도움이 됩니다. 각각은 조직의 상황과 목표에 따라 균형 잡힌 조달 전략에서 자신의 위치를 차지합니다.
비용 절감 전략은 영향에 대한 시간 프레임에 따라 단기, 중기 및 장기로 분류할 수 있습니다. 각 범주에는 품질, 효율성 및 주요 이해관계자와의 연계를 유지하면서 비용 최적화에 대한 다양한 접근 방식이 포함됩니다.
공급업체와의 협상: 계약서를 검토하여 낡은 조항이나 숨겨진 비용이 없는지 확인합니다. 기존 공급업체와 협상하여 더 저렴한 가격, 대량 구매 할인이나 지불 기간 연장 같은 유리한 조건을 얻어냄으로써 즉각적인 비용 절감 효과를 노립니다.
무분별한 지출 제거: 무분별한 지출은 합의된 계약 외의 무단 구매를 의미합니다. 특히 중앙화된 P2P(구매 대금 결제) 프로세스가 없는 조직에서는 비용이 증가할 수 있습니다. 지출 분석을 수행하면 통제되지 않는 지출을 파악하고 자동화된 제어 기능을 구현하여 지출을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
운송 비용 절감: 더 나은 배송료를 협상하고 보다 비용 효율적인 상품 운송을 위해 배송 방법을 최적화합니다.
데이터 활용: 저축 기회를 파악하려면 정제된 데이터가 필수적입니다. 과거 구매 및 공급업체 성능을 분석하여 더 나은 협상과 위험 관리를 지원하고 불필요한 지출을 방지합니다.
대체 공급업체 확보: 더 저렴한 비용으로 우수한 상품과 서비스를 확보하기 위해 강력한 소싱 전략을 개발합니다. 카테고리 관리를 통해 지출 패턴과 공급업체 성과를 평가해서 더 경쟁력 있는 옵션이 무엇인지 파악합니다. 경쟁 입찰이나 역경매를 활용해 더 나은 가치와 가격을 확보합니다.
AI 시도: 성공 가능성이 가장 큰 영역에 AI를 도입합니다. 예를 들어 CPI의 59%는 예측 지출과 소싱 분석에 생성형 AI를 적용하는 것이 매우 중요하다고 보았습니다. 생성형 AI는 시장 데이터에 존재하는 패턴을 파악한 다음, 직원들이 놓칠 수 있는 구매를 통합하거나 비용을 획기적으로 절감할 가능성을 신속하게 포착해서 전략적 소싱과 협상을 지원할 수 있습니다.
구매 통합: 주문 여러 건을 결합하면 대량 구매 할인 혜택을 누리고, 배송비를 줄이고, 관리 노력을 최소화하여 규모의 경제를 활용하고 구매력을 높일 수 있습니다.
재고 관리 개선: 적시 재고와 같은 전략을 통해 재고 수준을 최적화하여 스토리지 비용을 줄이고 재고 부족을 방지합니다.
카테고리 관리 구현: 관련 구매를 카테고리별로 그룹화하여 목표 비용 절감 전략을 개발하고 조달 라이프사이클 전반에 걸쳐 지출을 최적화합니다. 이 접근 방식은 총비용을 사용하여 가격을 높이고 초과 재고를 줄임으로써 비용 관리를 개선합니다.
제품 및 서비스 표준화: 구매를 표준화하여 공급업체 수를 줄이면서 대량 구매 가격과 조건을 더 유리하게 협상합니다.
디지털 혁신 도입: 조달 프로세스에 AI를 성공적으로 구현했다면 전자 조달 및 조달 관리 소프트웨어에 대한 투자를 확대하여 비용 절감 기회를 창출합니다. 이러한 도구는 생성형 AI 및 에이전트형 AI를 사용하여 워크플로를 간소화하고, 효율성을 개선하며, 지출을 추적하고, 구매 주문 처리와 같은 조달 작업을 자동화합니다.
실시간 데이터와 예측을 사용해 조달 성과를 측정하는 메트릭을 구현하여 시장 상황의 변화에 신속하게 대응합니다. 그리고 170여 개국에서 13,000개 이상의 공급업체와 함께 사업을 운영하고 있는 IBM은 AI, 자동화, 블록체인을 사용하여 자체 조달 업무를 혁신했습니다. 이러한 혁신을 통해 조달팀은 공급업체를 10배 더 빠르게 온보딩하고, 2일이 걸리던 가격 분석을 10분 만에 수행할 수 있었습니다.
공급업체와 장기적인 관계 구축: 공급업체와 탄탄하고 지속적인 파트너십을 구축하여, 시간이 지날수록 더 유리한 가격과 계약 조건으로 협상합니다.
조달 위험 완화: 하나의 공급업체에 대한 과도한 의존, 예상치 못한 가격 인상, 품질 문제 같은 위험을 최소화합니다. 중요 공급품에 대한 비상 계획을 수립하고 비용 회피 전략을 사용하여 비용이 불필요하게 상승하는 것을 방지합니다.
아웃소싱: 비핵심 업무를 하도급으로 맡기거나 더 저렴한 지역에서 조달해 장기적으로 비용을 절감합니다.
지속가능성과 친환경 조달 실천: 지속가능한 제품을 공급하고 친환경 공급업체와 협력하여 장기적인 운영 비용을 절감합니다.
이윤 개선: 조달 비용 절감은 지출을 줄여주어 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 이렇게 절약한 액수를 다른 사업 영역에 재투자하면 이윤과 재무 성과를 높일 수 있습니다.
운영 효율성 향상: 조달 소프트웨어를 구현하고, 조달 활동을 간소화하고, 공급업체 관계를 최적화함으로써 조직은 낭비를 줄이고 일상 운영의 효율성을 개선할 수 있습니다. 그 결과 승인 및 조달 주기가 빨라집니다.
공급업체 관계 강화: 장기적인 비용 절감 전략의 일환으로 공급업체와의 파트너십을 강화하는 경우가 많습니다. 관계를 강화하면 시간이 지날수록 더 유리하게 가격을 책정하고, 공급업체의 성과를 개선하고, 효율성을 높일 수 있습니다.
위험 감소: 비용 절감에는 지출 분석, 공급업체 다각화 또는 고정 가격 협상이 포함될 수 있으며, 이는 가격 변동, 공급망 관리 또는 시장 변동성과 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.
품질 관리 향상: 비용 절감이 꼼수로만 이루어지는 것은 아닙니다. 전략적 소싱과 공급업체 관리를 통해 품질 저하 없이 비용을 절감하면서 제품 가치 전반을 개선하는 방법도 찾을 수 있습니다.
