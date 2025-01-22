생성형 인공 지능(생성형 AI)은 기업에 상당한 생산성 잠재력을 제공합니다. 하지만 AI 모델을 구현할 때 더 큰 것이 항상 좋은 것은 아닙니다. 기업의 도입을 방해하는 두 가지 주요 LLM 문제가 있습니다.

첫째, 많은 LLM이 범용이므로 그 가치가 제한됩니다. "평균적인" 회사 모델은 "평균적인" 회사가 존재하지 않기 때문에 효과적이지 않습니다. 효과적인 AI 모델은 조직의 특정 요구에 맞게 구축, 조정 및 배포되어야 합니다.

둘째, 많은 독점 LLM은 데이터 투명성이 부족하고 AI의 진정한 가치가 있는 엔터프라이즈 데이터로의 조정을 방해하는 '블랙 박스', 즉 이를 소유한 회사만 구성 요소를 볼 수 있는 폐쇄형 모델입니다. 이로 인해 기업은 인사이트나 통제력 없이 모델 성능에 대한 책임을 지게 됩니다.

이러한 문제로 인해 모델 안전에 대한 신뢰와 이해가 저해됩니다. 산업, 법률 및 규제 요구 사항을 충족하는 생성형 AI 솔루션을 효과적으로 선택하지 않으면 기업은 생성형 AI의 힘을 완전히 활용할 수 없습니다.