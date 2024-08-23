파리 올림픽 당국, 사이버 공격에 맞서 승리하다

당국은 전 세계 인터넷을 통해 들어오는 공격뿐만 아니라 현지에서 발생하는 위협에도 대응해야 했습니다. 올림픽은 프랑스와 전 세계의 정부 관계자들이 모이는 데다, 이들이 검증되지 않은 수많은 해외 방문객과 가까이 있게 된다는 점에서 독특합니다. 스파이와 데이터 절도범은 이를 금전적·지정학적으로 가치 있는 기밀 데이터를 탈취 수 있는 드문 기회로 여겼습니다. 이러한 데이터 탈취는 Wi-Fi 핫스팟 중간자 공격이나 실물 기기 도난 등 다양한 기법을 통해 이루어질 수 있습니다.

대회가 열리기 훨씬 전부터, 올림픽 주최측은 티켓 사기 문제와 씨름해야 했습니다. 위협 인텔리전스 제공업체 QuoIntelligence의 연구원들은 사기성 웹사이트에서 가짜 올림픽 티켓을 판매하고 있으며, 그 대상은 주로 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 유럽 제재로 합법적인 티켓을 구매할 수 없는 러시아인이라는 사실을 발견했습니다. 주최 측에서는 77개의 가짜 티켓 재판매 사이트를 확인했습니다.

가장 두드러진 위협 중 하나는 허위 정보의 확산이었습니다. 러시아 인터넷 연구 기관인 '트롤 농장(troll farm)'의 파생물로 널리 알려져 있는 Storm-1679와 같은 러시아 그룹은 국제올림픽위원회의 신용을 떨어뜨리고 잠재적 참석자들에게 공포심을 심어주기 위해 AI가 생성한 콘텐츠를 사용해 가짜 뉴스와 이미지를 만들어왔습니다. 이러한 캠페인에는 테러 및 기타 위협에 대한 조작된 스토리가 포함되고, AI를 활용해 신뢰도와 영향력을 높이는 경우가 많습니다.

결국 악의적인 행위자, 국가 후원 공격자 등의 막대한 시도에도 불구하고 대회는 큰 중단이나 폭력, 데이터 도난 문제 없이 무사히 진행되었습니다.