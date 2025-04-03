기업은 더 이상 단일 클라우드 공급업체에 국한되지 않습니다. 대신 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure, Google Cloud 및 프라이빗 클라우드 환경과 같은 여러 클라우드 환경에 워크로드를 전략적으로 분산합니다. 이러한 변화는 기업이 비용 효율성, 기능 및 지리적 범위를 극대화하는 데 도움이 됩니다.
또한 최신 애플리케이션은 더 이상 획일적인 애플리케이션이 아닙니다. 하이브리드 및 멀티클라우드 환경에서 실행되는 마이크로서비스로 구축됩니다. 이를 통해 민첩성과 확장성을 확보할 수 있지만, 대부분의 기업이 효율적으로 관리하는 데 어려움을 겪는 네트워킹 복잡성이 발생하기도 합니다.
분산 앱으로의 전환에는 이러한 분산 마이크로서비스 간에 안전하고 성능이 뛰어나며 원활한 커뮤니케이션 프레임워크를 유지해야 하는 과제가 수반됩니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
· 개발자를 위한 네트워킹 복잡성: 개발자는 네트워크 운영팀에 마이크로서비스의 통신 방식을 구성하도록 요청하는 티켓을 수동으로 구성하고 제기하거나 정적 YAML(Yet Another Markup Language) 구성을 사용해야 합니다. 이러한 구성은 핵심 전문 기술이 아니므로 애플리케이션이 확장되고 변경되면서 번거로워집니다.
· 사일로화된 개발 및 운영 팀: 기존 기업들은 여전히 애플리케이션 팀과 인프라 팀이 별도로 작업하는 사일로 방식으로 운영되고 있습니다. 이러한 정렬 불량으로 인해 애플리케이션 배포 및 업데이트가 지연됩니다.
· Kubernetes에 맞게 설계되지 않은 레거시 경계 네트워킹: 방화벽과 라우터는 동적 Kubernetes 클러스터가 아닌 정적 네트워크용으로 설계되었습니다. 클라우드 버스팅 또는 마이그레이션으로 인해 애플리케이션의 IP 주소가 변경되면 수동 업데이트가 필요하여 다운타임과 보안 위험이 발생합니다.
· 분산 환경의 보안 취약성: 애플리케이션 간 통신 보안은 고려하지 않는 경우가 많습니다. 손상된 애플리케이션 하나가 액세스 권한을 얻으면 전체 시스템에 보안 위협이 확산될 수 있습니다.
· 애플리케이션 마이그레이션 및 이식성 과제: 클라우드 간에 애플리케이션을 이동하는 것이 문제가 아니라, 이동하면서 원활한 연결을 유지하는 것이 문제입니다. 기존 네트워킹은 애플리케이션이 클라우드 간에 마이그레이션될 때 상당한 재구성이 필요하여 혁신이 느려집니다.
기업이 하이브리드 및 멀티클라우드 아키텍처의 복잡성을 탐색함에 따라 기존의 네트워크 중심 모델로는 더 이상 충분하지 않다는 것이 분명해졌습니다. 이러한 레거시 모델은 현대 애플리케이션의 동적이고 분산된 특성이 아닌 정적 환경을 위해 설계되었습니다.
지금 필요한 것은 애플리케이션을 연결성 전략의 중심에 두는 변화입니다. 이러한 모델이 요구하는 사항은 다음과 같습니다.
· 자동화된 마이크로서비스 연결: 애플리케이션은 수동 구성, YAML 편집 또는 티켓 제출 없이도 클라우드 전반에서 자동으로 안전하게 서로를 검색하고 연결할 수 있어야 합니다. 개발자는 네트워킹보다는 혁신에 집중할 수 있어야 합니다.
· 기본 네트워크로부터의 추상화: 연결은 애플리케이션을 따라가야 하며 그 반대가 아닙니다. 네트워크 구성을 추상화하면 통신을 끊거나 비용이 많이 드는 재배선 없이 퍼블릭, 프라이빗 또는 하이브리드 클라우드 환경 간에 앱을 이동할 수 있습니다.
· 애플리케이션 수준에 내장된 보안: 분산 환경에서는 기존의 경계 보안만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 애플리케이션 계층에 직접 내장된 제로 트러스트 모델은 네트워크 기반이나 위치에 관계없이 승인된 서비스만 통신할 수 있도록 보장하는 데 도움이 됩니다.
· 환경 간 이식성 및 정책 일관성: 애플리케이션이 확장되거나 마이그레이션되거나 리팩토링되더라도 연결 정책은 그대로 유지되어야 합니다. 이를 통해 가동 중지 시간이 줄어들고, 오류가 발생하기 쉬운 재구성이 제거되며, 클라우드 도입 및 현대화 작업이 가속화됩니다.
이러한 변화는 단순히 기술에 관한 것이 아니라 민첩성과 회복력을 키우는 것에 관한 것입니다. 애플리케이션 중심 연결 모델을 도입한 기업은 인프라 병목 현상으로 인해 방해받지 않고 더욱 빠르고 안전하게 배포하고 적응할 수 있습니다.
애플리케이션 중심 사고방식으로 설계된 솔루션이 필요합니다. IBM Hybrid Cloud Mesh는 네트워크 복잡성을 추상화하고 서비스 간 연결을 자동화하여 개발 팀과 인프라 팀 간의 마찰을 없애줍니다. 온프레미스, AWS, Azure 또는 Google Cloud Platform(GCP)과 같은 퍼블릭 클라우드 또는 Kubernetes 클러스터 전반에 배포된 마이크로서비스 간에 안전한 정책 기반 통신을 가능하게 합니다.
내장된 제로 트러스트 기능을 갖춘 IBM Hybrid Cloud Mesh는 승인된 서비스만 통신할 수 있도록 보장하며, 동적 정책 시행은 애플리케이션이 이동, 확장 또는 변경할 때 실시간으로 조정됩니다. 이 솔루션은 환경 전반에서 더 빠른 배포, 운영 비용 절감 및 일관된 보안을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
