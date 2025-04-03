분산 앱으로의 전환에는 이러한 분산 마이크로서비스 간에 안전하고 성능이 뛰어나며 원활한 커뮤니케이션 프레임워크를 유지해야 하는 과제가 수반됩니다. 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

· 개발자를 위한 네트워킹 복잡성: 개발자는 네트워크 운영팀에 마이크로서비스의 통신 방식을 구성하도록 요청하는 티켓을 수동으로 구성하고 제기하거나 정적 YAML(Yet Another Markup Language) 구성을 사용해야 합니다. 이러한 구성은 핵심 전문 기술이 아니므로 애플리케이션이 확장되고 변경되면서 번거로워집니다.

· 사일로화된 개발 및 운영 팀: 기존 기업들은 여전히 애플리케이션 팀과 인프라 팀이 별도로 작업하는 사일로 방식으로 운영되고 있습니다. 이러한 정렬 불량으로 인해 애플리케이션 배포 및 업데이트가 지연됩니다.

· Kubernetes에 맞게 설계되지 않은 레거시 경계 네트워킹: 방화벽과 라우터는 동적 Kubernetes 클러스터가 아닌 정적 네트워크용으로 설계되었습니다. 클라우드 버스팅 또는 마이그레이션으로 인해 애플리케이션의 IP 주소가 변경되면 수동 업데이트가 필요하여 다운타임과 보안 위험이 발생합니다.

· 분산 환경의 보안 취약성: 애플리케이션 간 통신 보안은 고려하지 않는 경우가 많습니다. 손상된 애플리케이션 하나가 액세스 권한을 얻으면 전체 시스템에 보안 위협이 확산될 수 있습니다.

· 애플리케이션 마이그레이션 및 이식성 과제: 클라우드 간에 애플리케이션을 이동하는 것이 문제가 아니라, 이동하면서 원활한 연결을 유지하는 것이 문제입니다. 기존 네트워킹은 애플리케이션이 클라우드 간에 마이그레이션될 때 상당한 재구성이 필요하여 혁신이 느려집니다.